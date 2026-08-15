Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ආසියා කප් කිරීටය රැකගැනීමට ශක්තිමත් කණ්ඩායමක් පිරිනමයි

15 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව ආසියා කප් කිරීටය රැකගැනීමට ශක්තිමත් කණ්ඩායමක් පිරිනමයි

දිවයිනේ කණ්ඩායම බරපතල ශූරතා ආරක්ෂාවකට සැරසෙයි

ශ්‍රී ලංකාව ඔවුන්ගේ ආසියා කප් ශූරතාව රැකගැනීමේ අරමුණින් ශක්තිමත් හා තරඟකාරී කණ්ඩායමක් නිවේදනය කර ඇති අතර, එය ඉදිරි තරඟාවලියේදී මහාද්වීපික ආධිපත්‍යය තහවුරු කර ගැනීමට ජාතික කණ්ඩායම දක්වන අධිෂ්ඨානය පැහැදිලිව ඉස්මතු කරයි.

අධිෂ්ඨානයේ ප්‍රකාශනයක්

මෙම තේරීම, කණ්ඩායම් කළමනාකාරිත්වය සතු වර්තමාන හරය ගොඩනඟන ක්‍රීඩකයන් කෙරෙහි ඇති විශ්වාසය පිළිබිඹු කරන අතර, ඉතා තරඟකාරී වනු ඇතැයි අපේක්ෂිත තරඟාවලියකට මුහුණ දීමට අත්දැකීම් සහිත ක්‍රීඩකයන් හා නැගී එන නිපුණතාවයන් මිශ්‍ර කරමින් තේරීම්කරුවන් ක්‍රියා කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව මෙම තරඟාවලියට ප්‍රවේශ වන්නේ පවත්නා ශූරයන් ලෙස වන අතර, මහාද්වීපික මට්ටමේ ප්‍රතිෂ්ඨාසම්පන්න ශූරතාවක් රැකගැනීමේ ගුරුතර බලාපොරොත්තු රැගෙනය. කණ්ඩායම් නිවේදනය දිවයිනේ ක්‍රිකට් ආයතනය දිනා ගැනීමේ ශක්තිමත් අභිලාෂයක ප්‍රකාශනයක් ලෙස බහුලව සැළකේ.

සෑම ක්ෂේත්‍රයකම ශක්තිය

තේරී පත් කණ්ඩායම පිතිකරණය, පන්දු යැවීම හා සර්වකාලීන ශිල්ප ශාඛා හරහා ක්‍රීඩකයන් ඇතුළත් කරගෙන ඇති අතර, තරඟාවලි අදියරයන් ජයගනිමින් ඉදිරියට යාමේ සාර්ථක මාර්ගයක් සැලසුම් කිරීමට කණ්ඩායම් කළමනාකාරිත්වයට යුක්ති සහගත උපාය මාර්ගික විකල්ප රාශියක් ලබා දෙයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ශූරතා ආරක්ෂාව දිවයිනේ ක්‍රිකට් රසිකයන් විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇති අතර, ජාතික කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ පෙර ආසියා කප් ජයග්‍රහණය අතරතුර ජවසම්පන්න හා සිහිගන්වන ලෙකෙ ශූරතා ව්‍යාපාරයක් ක්‍රියාත්මක කළේය.

ජයග්‍රහණය කෙරෙහි දෑස් යොමුකරමින්

තරඟාවලියට පෙර සූදානම තීව්‍ර වෙද්දී, ශ්‍රී ලංකාවට නැවතත් අවස්ථාවට සමාන ලෙස නැඟී සිට ආසියා කප් ශූරතාව නැවත දිවයිනට රැගෙනෙඒමේ හැකියාවක් ඇතැයි බලාපොරොත්තු ගනිමින් ආධාරකරුවන් හා ක්‍රිකට් විශ්ලේෂකයන් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා ස්වරූපය හා ශාරීරික යෝග්‍යතාව සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

කණ්ඩායම් සංයුතිය හා තරඟාවලි කාලසටහන පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර ඉදිරි දිනවලදී අදාළ ක්‍රිකට් බලධාරීන් විසින් තහවුරු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

තරඟය මැද පෙම්වතියට කෙටි පණිවිඩ යැවූ දෙමළ නාඩු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු වසර දෙකක තහනමෙන්辛ගේ ගැලවේ Sinhala

තරඟය මැද පෙම්වතියට කෙටි පණිවිඩ යැවූ දෙමළ නාඩු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු වසර දෙකක තහනමෙන්辛ගේ ගැලවේ

ඉන්දීය ගෘහස්ථ ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ දෙමළ නාඩු නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයෙකු, තරඟය ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිද්දී තම පෙම්වතියට කෙටි පණිවිඩ යවමින් සිටියදී අල්ලා ගැනීමෙන්…

15 Aug 2026 Discuss
හෘද රෝගීන් 25,000කට අධික ශ්‍රී ලාංකිකයන් අවදානම් සහිත හෘද ශල්‍යකර්ම පෝළිමක — සමහර සැත්කම් 2029 දක්වා කල් දැමේ Sinhala

හෘද රෝගීන් 25,000කට අධික ශ්‍රී ලාංකිකයන් අවදානම් සහිත හෘද ශල්‍යකර්ම පෝළිමක — සමහර සැත්කම් 2029 දක්වා කල් දැමේ

ශ්‍රී ලංකාව පුරා හෘද රෝගීන් 25,000කට අධික පිරිසක් ජීවිතය බේරා ගැනීමට අවශ්‍ය හෘද ශල්‍යකර්ම, ප්‍රධාන වෛද්‍ය ක්‍රියාපටිපාටි සහ අත්‍යවශ්‍ය රෝග විනිශ්චය පරීක්ෂණ…

15 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව 2026 වර්ෂයේ දෙවන මුදල් ප්‍රතිපත්ති වාර්තාව එළිදක්වයි — ඉදිරි ආර්ථික දැක්ම ඉදිරිපත් කෙරේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව 2026 වර්ෂයේ දෙවන මුදල් ප්‍රතිපත්ති වාර්තාව එළිදක්වයි — ඉදිරි ආර්ථික දැක්ම ඉදිරිපත් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් 2026 අගෝස්තු මාසය සඳහා වූ මුදල් ප්‍රතිපත්ති වාර්තාව නිකුත් කර ඇති අතර, එය එම ආයතනය මෙම වර්ෂය සඳහා ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන දෙවන එවැනි…

15 Aug 2026 Discuss