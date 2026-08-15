හෘද රෝගීන් 25,000කට අධික ශ්රී ලාංකිකයන් අවදානම් සහිත හෘද ශල්යකර්ම පෝළිමක — සමහර සැත්කම් 2029 දක්වා කල් දැමේ
ශ්රී ලංකාව පුරා හෘද රෝගීන් 25,000කට අධික පිරිසක් ජීවිතය බේරා ගැනීමට අවශ්ය හෘද ශල්යකර්ම, ප්රධාන වෛද්ය ක්රියාපටිපාටි සහ අත්යවශ්ය රෝග විනිශ්චය පරීක්ෂණ සඳහා රැඳී සිටින අතර, සමහර ශල්යකර්ම පෝළිම් 2029 වසර දක්වාවත් නිිම නොවනු ඇතැයි වාර්තා වීම රට තුළ පොදු සෞඛ්ය සේවා පද්ධතියේ තත්ත්වය පිළිබඳව දැඩි සැලකිල්ලට තුඩු දී ඇත.
අනතුරුදායක ලෙස ව්යාප්ත වූ අර්බුදයක්
පෝළිම්වල විශාල පරිමාණය රටේ හෘද රෝග සේවාවන්ට එල්ල වෙමින් පවතින ක්රමවත් පීඩනයන්ට මුහුණ දීමේ රජයේ හැකියාව කෙරෙහි දැඩි අවධානයක් යොමු කර ඇත. බොහෝ රෝගීන් ජීවිතයට තර්ජනාත්මක හෘද රෝගවලින් පෙළෙන අතර, ඔවුන් සඳහා දිගු කාලීන රැඳීම හුදෙක් අසහනයක් පමණක් නොව — ජීවිතය හා මරණය අතර ගැටලුවකි.
පෝළිම් රටපුරා රෝහල් හරහා විහිදෙන අතර, විවෘත හෘද ශල්යකර්ම සිට තීරණාත්මක රෝග විනිශ්චය ඇගයීම් දක්වා විවිධ ප්රතිකාර අවශ්ය රෝගීන්ට බලපෑම් ඇති කරයි. සමහර පෝළිම් දැන් අනාගතයට වසර හතරකට දිවෙන බව හෙළිදරව් වීම, පොදු සෞඛ්ය අංශය තුළ ක්ෂණික රජයේ මැදිහත්වීමක් හා ක්රමානුකූල ප්රතිසංස්කරණ සඳහා හදිසි ඉල්ලීම්වලට හේතු වී ඇත.
පොදු සෞඛ්ය සේවාව මත ක්රමානුකූල පීඩනය
ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය රෝහල් ජාලය දිගු කලක සිටම සැලකිය යුතු පීඩනයක් යටතේ ක්රියාත්මක වෙමින්, පුහුණු හෘද රෝග විශේෂඥයන්ගේ හිඟය, සීමිත ශල්යාගාර ලබා ගැනීමේ හැකියාව සහ ප්රමාණවත් නොවන වෛද්ය උපකරණ යන ගැටලුවලට මුහුණ දී ඇත. අත්යවශ්ය ඖෂධ හා වෛද්ය සැපයුම් ආනයනය දැඩි ලෙස සීමා කළ මෑත වසරවල ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් මෙම තත්ත්වය තව දුරටත් උග්ර වී ඇතැයි වටහා ගත හැකිය.
- රෝගීන් 25,000කට අධික පිරිසක් දැනට ජාතික වශයෙන් හෘද ශල්යකර්ම හා රෝග විනිශ්චය පෝළිම්වල ලියාපදිංචි වී සිටිති.
- සමහර ශල්යකර්ම පෝළිම් 2029 වසර දක්වා දිවෙනු ඇතැයි වාර්තා වේ.
- ප්රධාන හෘද ශල්යකර්ම සහ අත්යවශ්ය ශල්යකර්මයට පෙර පරීක්ෂණ ඇතුළු විවිධ ප්රතිකාර රෝගීන්ට අවශ්ය වේ.
- වර්ධනය වන පෝළිම කළමනාකරණය කිරීමේ හා අඩු කිරීමේ රජයේ හැකියාව පිළිබඳව සැලකිල්ල පළ වී ඇත.
වර්ධනය වන මහජන කනස්සල්ල
සෞඛ්ය පෙනී සිටින්නන් සහ වෛද්ය විශේෂඥයන් මෙම ප්රමාදයන්ගේ මානවීය පිරිවැය පිළිබඳව දැඩි කනස්සල්ල ප්රකාශ කර ඇත. හෘද රෝගීන් සඳහා, කල් දැමූ ශල්යකර්ම හා රෝග විනිශ්චය ක්රියාපටිපාටිවලින් සෞඛ්ය තත්ත්වය ඉක්මනින් පිරිහීමට, හෘදයාබාධ ඇතිවීමේ වැඩි අවදානමකට සහ දරුණුතම අවස්ථාවල වළක්වා ගත හැකි මරණවලට හේතු විය හැකිය.
කාලෝචිත හෘද රෝග ප්රතිකාර ලබා ගත නොහැකි වීම නිසා කිසිදු ශ්රී ලාංකිකයෙකු ජීවිතය නොඅහිමි වන බවට සහතික කිරීම සඳහා, සෞඛ්ය අධිකාරීන්ගෙන් හදිසි හා තීරණාත්මක ක්රියාමාර්ගයක් ගැනීම මෙම තත්ත්වය ඉල්ලා සිටී.
මහජන පීඩනය වැඩිවෙමින් පවතින විට, සෞඛ්ය අමාත්යාංශය සහ පුළුල් රජය කෙරෙහි සියලු දෙනාගේ අවධානය යොමු වී ඇත්තේ, පවතින පෝළිම ඉවත් කිරීම පමණක් නොව, ශ්රී ලංකාව පුරා හෘද රෝග සේවාවන්ගේ දිගු කාලීන යටිතල පහසුකම් ශක්තිමත් කරන, විශ්වාසනීය හා සවිස්තරාත්මක සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කිරීමටය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.