ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව 2026 වර්ෂයේ දෙවන මුදල් ප්රතිපත්ති වාර්තාව එළිදක්වයි — ඉදිරි ආර්ථික දැක්ම ඉදිරිපත් කෙරේ
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් 2026 අගෝස්තු මාසය සඳහා වූ මුදල් ප්රතිපත්ති වාර්තාව නිකුත් කර ඇති අතර, එය එම ආයතනය මෙම වර්ෂය සඳහා ප්රකාශයට පත් කරනු ලබන දෙවන එවැනි ප්රකාශනය වන අතර, 2023 අංක 16 දරන ශ්රී ලංකා මහ බැංකු පනත යටතේ පැවරී ඇති ප්රධාන ව්යවස්ථාපිත වගකීමක් ද ඉෂ්ට කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික දිශානතිය දෙස නිතිානුකූල දෘෂ්ටිකෝණයක්
වාර්ෂිකව දෙවරක් නිකුත් කරනු ලබන මුදල් ප්රතිපත්ති වාර්තාව, මහ බැංකුවේ වැදගත්ම විනිවිදභාවය සහතික කිරීමේ මෙවලම් අතරට ගැනෙන අතර, රටේ ආර්ථික ගමන් මග පිළිබඳ ඉදිරි දෙස් සහිත විශ්ලේෂණයක් ඉදිරිපත් කරයි. වාර්තාව විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කරන්නේ උද්ධමන ප්රවණතා සහ පුළුල් සාර්ව ආර්ථික තත්ත්වයන් කෙරෙහි වන අතර, ආර්ථිකය ඉදිරියේදී ගමන් කිරීමට නියමිත දිශාව පිළිබඳ ප්රතිපත්ති立案 කරන්නන්ට, ව්යාපාරිකයන්ට සහ මහජනතාවට පැහැදිලි චිත්රයක් ලබා දේ.
මෙම වාර්තාව ප්රකාශයට පත් කිරීම, සාක්ෂ්ය-පාදක මුදල් ප්රතිපත්තිය සහ ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය ක්ෂේත්රයේ සියලු පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ විවෘත සන්නිවේදනය කිරීමට මහ බැංකුව දක්වන අඛණ්ඩ කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.
2023 පනත යටතේ ව්යවස්ථාපිත අවශ්යතාවය
මෙම නිකුතුව 2023 අංක 16 දරන ශ්රී ලංකා මහ බැංකු පනත යටතේ නිතිානුකූලව අනිවාර්ය කරනු ලබන අතර, එය දිවයිනේ මහ බැංකු කාර්යයන් පාලනය කරන නෛතික රාමුව නවීකරණය කළ සුවිශේෂී නීති සම්පාදනයකි. එහි ප්රධාන විධිවිධාන අතරින් එකක් ලෙස, මහජනතාවට සහ පාර්ලිමේන්තුවට දැරිය යුතු වගවීමේ බැඳීම් ඉටු කිරීමේ කොටසක් ලෙස කාලීන මුදල් ප්රතිපත්ති වාර්තා ප්රකාශයට පත් කිරීම මහ බැංකුවට අනිවාර්ය කෙරේ.
එවැනි වාර්තාකරණ අවශ්යතා නීතිගත කිරීම හරහා, මහ බැංකු ස්වාධීනත්වයේ මූලධර්මය තහවුරු කරමින්, මුදල් ප්රතිපත්ති තීරණ මහජන විමර්ශනයට සහ දැනුවත් විවාදයට යටත්ව පවත්වාගෙන යාම ද පනත සහතික කරයි.
වාර්තාව ආවරණය කරන ක්ෂේත්ර
2026 අගෝස්තු සංස්කරණය ආර්ථික කළමනාකරණයේ ඉතා තීරණාත්මක ක්ෂේත්ර කිහිපයක් පිළිබඳ සම්පූර්ණ අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර, ඒවාට ඇතුළත් වන්නේ:
- උද්ධමන දෘෂ්ටිකෝණය සහ මිල ස්ථාවරත්ව ඇස්තමේන්තු
- වර්තමාන හා අනාගත ආර්ථික වර්ධන තත්ත්වයන් ඇගයීම
- ශ්රී ලංකාවේ මුදල් පරිසරයට බලපාන දේශීය හා ගෝලීය සාධක විශ්ලේෂණය
- මහ බැංකුවේ වර්තමාන ප්රතිපත්ති ස්ථාවරයට පදනම් වූ තාර්කිකත්වය
මෙම අවබෝධය, රටේ අඛණ්ඩ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරන ආයෝජකයන්, මූල්ය ආයතන සහ සාමාන්ය පුරවැසියන්ගේ අපේක්ෂාවන් මෙහෙයවීම සඳහා ඉදිරිපත් කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවේ යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ මාවතට ඇති වැදගත්කම
මෙම වාර්තාව නිකුත් කිරීම, මෑත වර්ෂවල දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව ආර්ථික ස්ථාවරීකරණයේ මාවතක ගමන් කරමින් සිටින ශ්රී ලංකාවට ඉතාමත් තීරණාත්මක හන්දියක දී සිදු වෙයි. නිත්ය මුදල් ප්රතිපත්ති වාර්තාකරණය, ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය රැකගැනීමේ සහ උද්ධමනය හා පොලී අනුපාත වටා මහජන අපේක්ෂාවන් නැංගුරම් ලැවීමේ ප්රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.
මහ බැංකුවේ ව්යවස්ථාපිත වගකීම් ඉෂ්ට කිරීමේ කොටසක් ලෙස, වාර්ෂිකව දෙවරක් නිකුත් කරනු ලබන මුදල් ප්රතිපත්ති වාර්තාව ආර්ථිකය, විශේෂයෙන් උද්ධමනය සහ ආර්ථික තත්ත්වයන් පිළිබඳ ඉදිරි දෙස් සහිත අවබෝධයක් ලබා දෙයි.
විශ්ලේෂකයන් සහ මූල්ය වෙළඳපොළ සහභාගිවන්නන්, පොලී අනුපාතවල අනාගත දිශාව සහ උද්ධමන අවදානම් පිළිබඳ මහ බැංකුවේ ඇගයීම සම්බන්ධ සංඥා සෙවීමෙන් වාර්තාව සමීපව විමර්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.