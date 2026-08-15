තරඟය මැද පෙම්වතියට කෙටි පණිවිඩ යැවූ දෙමළ නාඩු ක්රිකට් ක්රීඩකයෙකු වසර දෙකක තහනමෙන්辛ගේ ගැලවේ
ඉන්දීය ගෘහස්ථ ක්රිකට් තරඟාවලියේ දෙමළ නාඩු නියෝජනය කරන ක්රීඩකයෙකු, තරඟය ක්රියාත්මක වෙමින් පවතිද්දී තම පෙම්වතියට කෙටි පණිවිඩ යවමින් සිටියදී අල්ලා ගැනීමෙන් අනතුරුව, දිගු කාල නිලේ停 දඬුවමකින්辛 කෙසේ හෝ ගැලවීමට සමත් වී ඇති අතර, මෙම සිදුවීම ක්රිකට් ලෝකය පුරා පුළුල් අවධානයට ලක්ව ඇත.
අතේ හසු වීම
නම ප්රකාශ නොකළ එම ක්රීඩකයා, ක්රීඩාව ක්රියාත්මක වෙමින් පවතියදී ඔහුගේ ජංගම දුරකථනය භාවිතා කරමින් තම පෙම්වතිය සමඟ සන්නිවේදනය කරනු ඇල්ලූ අතර, ඉන්දීය ගෘහස්ථ ක්රිකට් ක්රීඩක හැසිරීම් නීතිරීතිවලට මෙය බරපතළ උල්ලංඝනයකි. මෙම නීති කඩ කිරීම경기 නිලධාරීන් විසින් වාර්තා කරන ලද අතර, ඔහුගේ මෙම සෘතුව — සහ ඇතැම්විට ඔහුගේ වෘත්තීය ජීවිතයේ සැලකිය යුතු කොටසක් — අවසන් කිරීමට ඉඩ තිබූ විනය පරීක්ෂණයක් ආරම්භ විය.
නියම කළ දඬුවම
වරදේ බරපතළ බව නොතකා, ක්රීඩකයා අවසානයේදී උපරිම දඬුවමෙන් බේරී ගියේය. නිලධාරීන්ට වසර දෙකක් දක්වා නිලේ停 දඬුවමක් පැනවීමේ බලය ලැබී සිටි අතර, එවැනි දඬුවමක් ඔහුගේ ගෘහස්ථ වෘත්තීය ජීවිතය කෙරෙහි විනාශකාරී打击 පහරක් ගසන්නට ඉඩ තිබිණි. විනය ක්රියාවලිය අනුගමනය කිරීමෙන් අනතුරුව ක්රීඩකයාට සාපේක්ෂව සැහැල්ලු දඬුවමක් නියම කළ නමුත්, අවසාන දඬුවමේ නිශ්චිත ස්වභාවය ලබාගත හැකි වාර්තාවල සම්පූර්ණයෙන් දක්වා නොතිබිණි.
සියලු ක්රීඩකයන්ට අනතුරු ඇඟවීමක්
මෙම සිදුවීම, ක්රීඩාවේ සෑම මට්ටමකම ක්රිකට් ක්රීඩකයන්ට අදාළ වන දැඩි හැසිරීම් සංග්රහ පිළිබඳ ප්රබල මතක් කිරීමක් ලෙස කටයුතු කරයි. සජීව ක්රීඩාවක් ක්රියාත්මකව ඇති අතරතුර ජංගම උපකරණ භාවිතා කිරීම සම්මත ක්රිකට් රෙගුලාසි යටතේ තහනම් කර ඇති අතර, පාලක ආයතන එවැනි නීති කඩ කිරීම් සැලකිය යුතු බරපතළකමකින් සළකයි.
- ක්රීඩා ක්රීඩකයන්ගේ හැසිරීම් නීතිරීති යටතේ තරඟ අතරතුර ජංගම දුරකථන භාවිතය දැඩිව තහනම් කර ඇත
- නීති කඩ කිරීමේ බරපතළකම අනුව වසර දෙකක් දක්වා නිලේ停 දඬුවම් පැනවිය හැකිය
- දෙමළ නාඩු, රන්ජි ට්රොෆි ඇතුළු ප්රතිෂ්ඨාමත් ඉන්දීය ගෘහස්ථ තරඟාවලි ගණනාවක ක්රීඩා කරයි
ඉන්දියාවේ ක්රිකට් පරිපාලකයන්, ක්රීඩාවේ සෑම ස්ථරයකම වෘත්තීය ප්රමිතීන් රැකගැනීම අරමුණු කරගනිමින්, ගෘහස්ථ තරඟාවලිවල ක්රීඩක වැරදි හැසිරීම ක්රමයෙන් නිවැරදි කිරීමට ක්රියා කරමින් සිටිති. මෙම නවතම සිදුවීම, ඒ උත්සාහයන් ශක්තිමත් කරන බවත්, ක්රීඩා පිටිය තුළ සහ ඒ අවට ප්රදේශවල උපකරණ භාවිතය සම්බන්ධයෙන් ක්රීඩකයන් අතර වඩාත් ඉහළ සුපරික්ෂාකාරිත්වයක් ඇති කරන බවත් අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙම සිදුවීම, සුළු ලෙස පෙනෙන විනය පිරිහීම් පවා වෘත්තීය ක්රිකට් ක්රීඩකයෙකුගේ වෘත්තීය ජීවිතය කෙරෙහි විශාල ප්රතිවිපාක ගෙනෙන ආකාරය ඉස්මතු කරයි.
ක්රීඩකයාගේ අනන්යතාව හෝ සිදුවීම සිදු වූ නිශ්චිත තරඟය සම්බන්ධ තවදුරටත් විස්තර, මෙම අවස්ථාව වන විට නිල වශයෙන් නිකුත් කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.