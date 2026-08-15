Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

තරඟය මැද පෙම්වතියට කෙටි පණිවිඩ යැවූ දෙමළ නාඩු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු වසර දෙකක තහනමෙන්辛ගේ ගැලවේ

15 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
තරඟය මැද පෙම්වතියට කෙටි පණිවිඩ යැවූ දෙමළ නාඩු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු වසර දෙකක තහනමෙන්辛ගේ ගැලවේ

ඉන්දීය ගෘහස්ථ ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ දෙමළ නාඩු නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයෙකු, තරඟය ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිද්දී තම පෙම්වතියට කෙටි පණිවිඩ යවමින් සිටියදී අල්ලා ගැනීමෙන් අනතුරුව, දිගු කාල නිලේ停 දඬුවමකින්辛 කෙසේ හෝ ගැලවීමට සමත් වී ඇති අතර, මෙම සිදුවීම ක්‍රිකට් ලෝකය පුරා පුළුල් අවධානයට ලක්ව ඇත.

අතේ හසු වීම

නම ප්‍රකාශ නොකළ එම ක්‍රීඩකයා, ක්‍රීඩාව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතියදී ඔහුගේ ජංගම දුරකථනය භාවිතා කරමින් තම පෙම්වතිය සමඟ සන්නිවේදනය කරනු ඇල්ලූ අතර, ඉන්දීය ගෘහස්ථ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක හැසිරීම් නීතිරීතිවලට මෙය බරපතළ උල්ලංඝනයකි. මෙම නීති කඩ කිරීම경기 නිලධාරීන් විසින් වාර්තා කරන ලද අතර, ඔහුගේ මෙම සෘතුව — සහ ඇතැම්විට ඔහුගේ වෘත්තීය ජීවිතයේ සැලකිය යුතු කොටසක් — අවසන් කිරීමට ඉඩ තිබූ විනය පරීක්ෂණයක් ආරම්භ විය.

නියම කළ දඬුවම

වරදේ බරපතළ බව නොතකා, ක්‍රීඩකයා අවසානයේදී උපරිම දඬුවමෙන් බේරී ගියේය. නිලධාරීන්ට වසර දෙකක් දක්වා නිලේ停 දඬුවමක් පැනවීමේ බලය ලැබී සිටි අතර, එවැනි දඬුවමක් ඔහුගේ ගෘහස්ථ වෘත්තීය ජීවිතය කෙරෙහි විනාශකාරී打击 පහරක් ගසන්නට ඉඩ තිබිණි. විනය ක්‍රියාවලිය අනුගමනය කිරීමෙන් අනතුරුව ක්‍රීඩකයාට සාපේක්ෂව සැහැල්ලු දඬුවමක් නියම කළ නමුත්, අවසාන දඬුවමේ නිශ්චිත ස්වභාවය ලබාගත හැකි වාර්තාවල සම්පූර්ණයෙන් දක්වා නොතිබිණි.

සියලු ක්‍රීඩකයන්ට අනතුරු ඇඟවීමක්

මෙම සිදුවීම, ක්‍රීඩාවේ සෑම මට්ටමකම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට අදාළ වන දැඩි හැසිරීම් සංග්‍රහ පිළිබඳ ප්‍රබල මතක් කිරීමක් ලෙස කටයුතු කරයි. සජීව ක්‍රීඩාවක් ක්‍රියාත්මකව ඇති අතරතුර ජංගම උපකරණ භාවිතා කිරීම සම්මත ක්‍රිකට් රෙගුලාසි යටතේ තහනම් කර ඇති අතර, පාලක ආයතන එවැනි නීති කඩ කිරීම් සැලකිය යුතු බරපතළකමකින් සළකයි.

  • ක්‍රීඩා ක්‍රීඩකයන්ගේ හැසිරීම් නීතිරීති යටතේ තරඟ අතරතුර ජංගම දුරකථන භාවිතය දැඩිව තහනම් කර ඇත
  • නීති කඩ කිරීමේ බරපතළකම අනුව වසර දෙකක් දක්වා නිලේ停 දඬුවම් පැනවිය හැකිය
  • දෙමළ නාඩු, රන්ජි ට්‍රොෆි ඇතුළු ප්‍රතිෂ්ඨාමත් ඉන්දීය ගෘහස්ථ තරඟාවලි ගණනාවක ක්‍රීඩා කරයි

ඉන්දියාවේ ක්‍රිකට් පරිපාලකයන්, ක්‍රීඩාවේ සෑම ස්ථරයකම වෘත්තීය ප්‍රමිතීන් රැකගැනීම අරමුණු කරගනිමින්, ගෘහස්ථ තරඟාවලිවල ක්‍රීඩක වැරදි හැසිරීම ක්‍රමයෙන් නිවැරදි කිරීමට ක්‍රියා කරමින් සිටිති. මෙම නවතම සිදුවීම, ඒ උත්සාහයන් ශක්තිමත් කරන බවත්, ක්‍රීඩා පිටිය තුළ සහ ඒ අවට ප්‍රදේශවල උපකරණ භාවිතය සම්බන්ධයෙන් ක්‍රීඩකයන් අතර වඩාත් ඉහළ සුපරික්ෂාකාරිත්වයක් ඇති කරන බවත් අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම සිදුවීම, සුළු ලෙස පෙනෙන විනය පිරිහීම් පවා වෘත්තීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකුගේ වෘත්තීය ජීවිතය කෙරෙහි විශාල ප්‍රතිවිපාක ගෙනෙන ආකාරය ඉස්මතු කරයි.

ක්‍රීඩකයාගේ අනන්‍යතාව හෝ සිදුවීම සිදු වූ නිශ්චිත තරඟය සම්බන්ධ තවදුරටත් විස්තර, මෙම අවස්ථාව වන විට නිල වශයෙන් නිකුත් කර නොමැත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව ආසියා කප් කිරීටය රැකගැනීමට ශක්තිමත් කණ්ඩායමක් පිරිනමයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ආසියා කප් කිරීටය රැකගැනීමට ශක්තිමත් කණ්ඩායමක් පිරිනමයි

දිවයිනේ කණ්ඩායම බරපතල ශූරතා ආරක්ෂාවකට සැරසෙයි ශ්‍රී ලංකාව ඔවුන්ගේ ආසියා කප් ශූරතාව රැකගැනීමේ අරමුණින් ශක්තිමත් හා තරඟකාරී කණ්ඩායමක් නිවේදනය කර ඇති අතර, එය…

15 Aug 2026 Discuss
හෘද රෝගීන් 25,000කට අධික ශ්‍රී ලාංකිකයන් අවදානම් සහිත හෘද ශල්‍යකර්ම පෝළිමක — සමහර සැත්කම් 2029 දක්වා කල් දැමේ Sinhala

හෘද රෝගීන් 25,000කට අධික ශ්‍රී ලාංකිකයන් අවදානම් සහිත හෘද ශල්‍යකර්ම පෝළිමක — සමහර සැත්කම් 2029 දක්වා කල් දැමේ

ශ්‍රී ලංකාව පුරා හෘද රෝගීන් 25,000කට අධික පිරිසක් ජීවිතය බේරා ගැනීමට අවශ්‍ය හෘද ශල්‍යකර්ම, ප්‍රධාන වෛද්‍ය ක්‍රියාපටිපාටි සහ අත්‍යවශ්‍ය රෝග විනිශ්චය පරීක්ෂණ…

15 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව 2026 වර්ෂයේ දෙවන මුදල් ප්‍රතිපත්ති වාර්තාව එළිදක්වයි — ඉදිරි ආර්ථික දැක්ම ඉදිරිපත් කෙරේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව 2026 වර්ෂයේ දෙවන මුදල් ප්‍රතිපත්ති වාර්තාව එළිදක්වයි — ඉදිරි ආර්ථික දැක්ම ඉදිරිපත් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් 2026 අගෝස්තු මාසය සඳහා වූ මුදල් ප්‍රතිපත්ති වාර්තාව නිකුත් කර ඇති අතර, එය එම ආයතනය මෙම වර්ෂය සඳහා ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන දෙවන එවැනි…

15 Aug 2026 Discuss