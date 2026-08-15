Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

22 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සහ අධිකරණ පනත් කෙටුම්පත ලබන අඟහරුවාදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට රජය සැලසුම් කරයි

15 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
22 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සහ අධිකරණ පනත් කෙටුම්පත ලබන අඟහරුවාදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට රජය සැලසුම් කරයි

විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ විධිවිධාන අන්තර්ගත යෝජිත 22 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත ඇතුළු වැදගත් නීති කෙටුම්පත් දෙකක් ලබන අඟහරුවාදා, අගෝස්තු 18 දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට රජය සැලසුම් කර ඇති බව නිවේදනය කර ඇත.

22 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සහ අධිකරණ පනත් කෙටුම්පත යන දෙකම එම දිනයේ සභාව ඉදිරියේ තබනු ලබන බව යුක්ති හා ජාතික සමගි අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාර මහතා තහවුරු කළේය.

සමාලෝචනයට ලක්වන ප්‍රධාන විධිවිධාන

යෝජිත 22 වන සංශෝධනයේ කැපී පෙනෙන අංගයන් අතර, විනිසුරුවරුන්ගේ අනිවාර්ය විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමේ විධිවිධානයක් ඇතුළත් වන අතර, එය ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිමය හා දේශපාලන කවයන්හි සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත.

මෙම පනත් කෙටුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම රටේ ව්‍යවස්ථාදායක දින දර්ශනයේ වැදගත් අවස්ථාවක් සනිටුහන් කරයි, මන්ද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයන් නීතියක් ලෙස සම්මත කර ගැනීම සඳහා ප්‍රවේශම් සහගත සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාවක් සහ පුළුල් පාර්ලිමේන්තු සහායයක් අවශ්‍ය වේ.

ව්‍යවස්ථාදායක වැදගත්කම

මෙම පියවර අධිකරණ හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ කෙරෙහි වත්මන් රජයේ අඛණ්ඩ අවධානය පිළිබිඹු කරයි. විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස සම්බන්ධ වෙනස්කම් ක්‍රියාත්මක වුවහොත්, ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ මණ්ඩලයේ සංයුතිය හා අඛණ්ඩතාව කෙරෙහි දුරදිග යන ප්‍රතිඵල ඇතිවිය හැකිය.

යෝජිත නීති සඳහා රජයට ලබා ගත හැකි සහයෝගයේ මට්ටම, විශේෂයෙන් මෙවැනි ස්වභාවයේ සංශෝධනයන් සම්මත කර ගැනීමට අවශ්‍ය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාමය බහුතරය සැලකිල්ලට ගෙන, ලබන අඟහරුවාදා පාර්ලිමේන්තු සැසිය දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් ළාගාතව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

තරඟය මැද පෙම්වතියට කෙටි පණිවිඩ යැවූ දෙමළ නාඩු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු වසර දෙකක තහනමෙන්辛ගේ ගැලවේ Sinhala

තරඟය මැද පෙම්වතියට කෙටි පණිවිඩ යැවූ දෙමළ නාඩු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු වසර දෙකක තහනමෙන්辛ගේ ගැලවේ

ඉන්දීය ගෘහස්ථ ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ දෙමළ නාඩු නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයෙකු, තරඟය ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිද්දී තම පෙම්වතියට කෙටි පණිවිඩ යවමින් සිටියදී අල්ලා ගැනීමෙන්…

15 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ආසියා කප් කිරීටය රැකගැනීමට ශක්තිමත් කණ්ඩායමක් පිරිනමයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ආසියා කප් කිරීටය රැකගැනීමට ශක්තිමත් කණ්ඩායමක් පිරිනමයි

දිවයිනේ කණ්ඩායම බරපතල ශූරතා ආරක්ෂාවකට සැරසෙයි ශ්‍රී ලංකාව ඔවුන්ගේ ආසියා කප් ශූරතාව රැකගැනීමේ අරමුණින් ශක්තිමත් හා තරඟකාරී කණ්ඩායමක් නිවේදනය කර ඇති අතර, එය…

15 Aug 2026 Discuss
හෘද රෝගීන් 25,000කට අධික ශ්‍රී ලාංකිකයන් අවදානම් සහිත හෘද ශල්‍යකර්ම පෝළිමක — සමහර සැත්කම් 2029 දක්වා කල් දැමේ Sinhala

හෘද රෝගීන් 25,000කට අධික ශ්‍රී ලාංකිකයන් අවදානම් සහිත හෘද ශල්‍යකර්ම පෝළිමක — සමහර සැත්කම් 2029 දක්වා කල් දැමේ

ශ්‍රී ලංකාව පුරා හෘද රෝගීන් 25,000කට අධික පිරිසක් ජීවිතය බේරා ගැනීමට අවශ්‍ය හෘද ශල්‍යකර්ම, ප්‍රධාන වෛද්‍ය ක්‍රියාපටිපාටි සහ අත්‍යවශ්‍ය රෝග විනිශ්චය පරීක්ෂණ…

15 Aug 2026 Discuss