22 වන ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සහ අධිකරණ පනත් කෙටුම්පත ලබන අඟහරුවාදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට රජය සැලසුම් කරයි
විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ විධිවිධාන අන්තර්ගත යෝජිත 22 වන ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත ඇතුළු වැදගත් නීති කෙටුම්පත් දෙකක් ලබන අඟහරුවාදා, අගෝස්තු 18 දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට රජය සැලසුම් කර ඇති බව නිවේදනය කර ඇත.
22 වන ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සහ අධිකරණ පනත් කෙටුම්පත යන දෙකම එම දිනයේ සභාව ඉදිරියේ තබනු ලබන බව යුක්ති හා ජාතික සමගි අමාත්ය හර්ෂණ නානායක්කාර මහතා තහවුරු කළේය.
සමාලෝචනයට ලක්වන ප්රධාන විධිවිධාන
යෝජිත 22 වන සංශෝධනයේ කැපී පෙනෙන අංගයන් අතර, විනිසුරුවරුන්ගේ අනිවාර්ය විශ්රාම වයස ඉහළ නැංවීමේ විධිවිධානයක් ඇතුළත් වන අතර, එය ශ්රී ලංකාවේ නීතිමය හා දේශපාලන කවයන්හි සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත.
මෙම පනත් කෙටුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම රටේ ව්යවස්ථාදායක දින දර්ශනයේ වැදගත් අවස්ථාවක් සනිටුහන් කරයි, මන්ද ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා සංශෝධනයන් නීතියක් ලෙස සම්මත කර ගැනීම සඳහා ප්රවේශම් සහගත සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාවක් සහ පුළුල් පාර්ලිමේන්තු සහායයක් අවශ්ය වේ.
ව්යවස්ථාදායක වැදගත්කම
මෙම පියවර අධිකරණ හා ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා ප්රතිසංස්කරණ කෙරෙහි වත්මන් රජයේ අඛණ්ඩ අවධානය පිළිබිඹු කරයි. විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්රාම වයස සම්බන්ධ වෙනස්කම් ක්රියාත්මක වුවහොත්, ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ මණ්ඩලයේ සංයුතිය හා අඛණ්ඩතාව කෙරෙහි දුරදිග යන ප්රතිඵල ඇතිවිය හැකිය.
යෝජිත නීති සඳහා රජයට ලබා ගත හැකි සහයෝගයේ මට්ටම, විශේෂයෙන් මෙවැනි ස්වභාවයේ සංශෝධනයන් සම්මත කර ගැනීමට අවශ්ය ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාමය බහුතරය සැලකිල්ලට ගෙන, ලබන අඟහරුවාදා පාර්ලිමේන්තු සැසිය දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් ළාගාතව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.