Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයින් 17,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් තවමත් සොයාගත නොහැකිව ඇති බව අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයින් පිළිබඳ කාර්යාලය හෙළිකරයි

15 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion

දශක ගණනාවකට පසුවත් දහස් ගණන් පවුල් පිළිතුරු සඳහා බලා සිටිති

අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයින් පිළිබඳ කාර්යාලය (OMP) විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ පුද්ගලයින් 17,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් තවමත් අතුරුදහන්ව සිටින බව හෙළිදරව් කර ඇති අතර, මෙය දිවයිනේ දශක ගණනාවක් පුරා පැවති සිවිල් යුද්ධය හා අස්ථාවරත්වය හේතුවෙන් ඉතිරිව ඇති ගැඹුරු හා නිරාකරණය නොවූ වේදනාව ඉස්මතු කරයි.

මෙම අතිශය විශාල සංඛ්‍යාව, රට පුරා දහස් ගණන් පවුල්වලට දිගින් දිගටම බලපාමින් පවතින මිනිස් දුක්ඛිතභාවයේ අති විශාල පරිමාණය ඉදිරිපත් කරයි. ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් තම ආදරණීයයන්ගේ ඉරණම පිළිබඳ පිළිතුරු සොයා වසර ගණනාවක් — සමහර අවස්ථාවල දශක ගණනාවක් — ගත කර ඇත.

ගැටුමෙන් ඉතිරිවූ නොමැකෙන උරුමය

අතුරුදහන්වීම්වලින් බහුතරයක් ශ්‍රී ලංකාවේ දිගුකාලීන සිවිල් යුද්ධය හා සම්බන්ධ යැයි විශ්වාස කෙරෙන අතර, එම යුද්ධය රජයේ හමුදාවන් සහ ලිබරේෂන් ටයිගර්ස් ඔෆ් ටමිල් ඊලම් (LTTE) අතර දශක තුනකට ආසන්න කාලයක් පුරා ව්‍යසනකාරී සන්නද්ධ ගැටුමෙන් අනතුරුව 2009 වර්ෂයේදී නිමාවට පත් විය. කෙසේ වෙතත්, විසිවැනි සියවසේ දෙවැනි භාගය පුරා රටට කැළල තැබූ දේශපාලන ප්‍රචණ්ඩත්වය හා අස්ථාවරත්වයේ අනෙකුත් කාල පරිච්ඡේදවලට අයත් නඩු ද ඊට ඇතුළත් වේ.

අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුලේ අය සඳහා, සිදු වූ දෙය පිළිබඳ නිශ්චිත අවසානයක් නොලැබීම දිගින් දිගටම ව්‍යසනයේ මූලාශ්‍රයක් ව පවතින අතර, ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් තම ඥාතීන් ජීවතුන් අතර සිටීද නැතිද යන්න පිළිබඳ තොරතුරු ලැබෙතැයි යන බලාපොරොත්තුව තවමත් අල්ලා ගෙන සිටිති.

අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයින් පිළිබඳ කාර්යාලයේ භූමිකාව

2016 වර්ෂයේදී විශේෂ පාර්ලිමේන්තු පනතක් යටතේ පිහිටුවන ලද අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයින් පිළිබඳ කාර්යාලය, අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයින් සෙවීම හා සොයා ගැනීම, අතුරුදහන්වීම්වල තත්ත්වයන් පැහැදිලි කිරීම සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වලට සහාය ලැබීම සඳහා විශේෂිකව ස්ථාපිත කරන ලදී. මෙම ආයතනය ස්වාධීනව කටයුතු කිරීමට නියමිත අතර, පැමිණිලි භාරගැනීමට, විමර්ශන පැවැත්වීමට සහ අදාළ බලධාරීන්ට නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට බලය ලබා දී ඇත.

  • සන්නද්ධ ගැටුම් හෝ දේශපාලන ප්‍රචණ්ඩත්වයේ කාල පරිච්ඡේදවලදී අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයින් සොයා ගැනීම OMP හි කාර්යභාරය වේ.
  • විමර්ශන ක්‍රියාවලිය පුරාවටම අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල්වලට මඟ පෙන්වීම හා සහාය ලබා දීම සිදු කෙරේ.
  • වැරදි කළ බවට සාක්ෂි හෙළිදරව් වන අවස්ථාවලදී නඩු訴 ආයතනවලට යොමු කිරීමේ බලය කාර්යාලයට ලබා දී ඇත.

වැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට ඉල්ලීම්

මානව හිමිකම් උපදේශකයින් හා피해자 සහාය කණ්ඩායම් දිගු කලක සිට ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, විසඳුමක් නොමැතිව ඇති නඩු විසඳීමට ගන්නා උත්සාහයන් වේගවත් කර, වගවීම සහතික කරන ලෙසය. විචාරකයන් තර්ක කරන්නේ, ගැළවීම් ලත් පවුල්වලට සත්‍යය හා යුක්තිය ලබා දීමේ ප්‍රගතිය ඉතා මන්දගාමී බවත්, අතීතයේ වේදනාකාරී උරුමය සමඟ ගණ ගැසීමේ දේශපාලන කැමැත්ත නොසමාන ලෙස ක්‍රියාත්මක වන බවත්ය.

ශ්‍රී ලාංකික පවුල් දහස් ගණනාවකට, අතුරුදහන් වූ ඔවුන්ගේ ඥාතීන්ට සිදු වූ දෙය පිළිබඳ ප්‍රශ්නය ඉතිහාසයේ කරුණක් නොව — රාජ්‍යයෙන් හදිසි හා අව්‍යාජ අවධානය ඉල්ලා සිටින දෛනික ජීවන යථාර්ථයකි.

OMP හි නවතම හෙළිදරව්ව, ශ්‍රී ලංකාවේ සංහිඳියාව හා යුද්ධයෙන් පසු සුවය ලැබීම තවමත් සම්පූර්ණ නොවන බවත්, තිරසාර සාමය සොයා යන මාර්ගයට, තවමත් ගිණුම් නොකළ 17,000ක් පමණ වන සෑම පුද්ගලයෙකුගේම ඉරණම ආමන්ත්‍රණය කිරීමේ අවංක හා විනිවිද පෙනෙන උත්සාහයන් ඇතුළත් කළ යුතු බවත් සිහිපත් කරවන සංවේදී සිහිකැඳවීමක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

තරඟය මැද පෙම්වතියට කෙටි පණිවිඩ යැවූ දෙමළ නාඩු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු වසර දෙකක තහනමෙන්辛ගේ ගැලවේ Sinhala

තරඟය මැද පෙම්වතියට කෙටි පණිවිඩ යැවූ දෙමළ නාඩු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු වසර දෙකක තහනමෙන්辛ගේ ගැලවේ

ඉන්දීය ගෘහස්ථ ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ දෙමළ නාඩු නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයෙකු, තරඟය ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිද්දී තම පෙම්වතියට කෙටි පණිවිඩ යවමින් සිටියදී අල්ලා ගැනීමෙන්…

15 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ආසියා කප් කිරීටය රැකගැනීමට ශක්තිමත් කණ්ඩායමක් පිරිනමයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ආසියා කප් කිරීටය රැකගැනීමට ශක්තිමත් කණ්ඩායමක් පිරිනමයි

දිවයිනේ කණ්ඩායම බරපතල ශූරතා ආරක්ෂාවකට සැරසෙයි ශ්‍රී ලංකාව ඔවුන්ගේ ආසියා කප් ශූරතාව රැකගැනීමේ අරමුණින් ශක්තිමත් හා තරඟකාරී කණ්ඩායමක් නිවේදනය කර ඇති අතර, එය…

15 Aug 2026 Discuss
හෘද රෝගීන් 25,000කට අධික ශ්‍රී ලාංකිකයන් අවදානම් සහිත හෘද ශල්‍යකර්ම පෝළිමක — සමහර සැත්කම් 2029 දක්වා කල් දැමේ Sinhala

හෘද රෝගීන් 25,000කට අධික ශ්‍රී ලාංකිකයන් අවදානම් සහිත හෘද ශල්‍යකර්ම පෝළිමක — සමහර සැත්කම් 2029 දක්වා කල් දැමේ

ශ්‍රී ලංකාව පුරා හෘද රෝගීන් 25,000කට අධික පිරිසක් ජීවිතය බේරා ගැනීමට අවශ්‍ය හෘද ශල්‍යකර්ම, ප්‍රධාන වෛද්‍ය ක්‍රියාපටිපාටි සහ අත්‍යවශ්‍ය රෝග විනිශ්චය පරීක්ෂණ…

15 Aug 2026 Discuss