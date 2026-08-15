ශ්රී ලංකාවට එරෙහි පළමු ටෙස්ට් තරගයේදී බැට් අල්ලා ගැනීමේ අපහසුතාවෙන් පෙළෙන කේඑල් රාහුල් තුවාල ලත් ක්රීඩකයෙකු ලෙස විශ්රාම ගනී
ශ්රී ලංකාවට එරෙහිව පැවැති පළමු ටෙස්ට් තරගයේදී ඉන්දීය වික්කට් රකිනු ලබන කේඑල් රාහුල්ට තුවාලයක් හේතුවෙන් බැට් එක සම්පූර්ණයෙන් අල්ලා ගත නොහැකි තත්ත්වයට පත් වී, තුවාල ලත් ක්රීඩකයෙකු ලෙස ක්රීඩාංගනය හැර යාමට සිදු විය. මෙය ඔහුගේ ශාරීරික සුදානම සහ දිගු ශ්රේණියට සහභාගී වීම සම්බන්ධයෙන් ක්ෂණික සැකසංකා මතු කළේය.
ක්රීඩා පිටියේ රාහුල්ගේ අපහසුතාව පැහැදිළිව දිස්වෙයි
රාහුල් ක්රීඩා පිටියේ සිටියදී ක්රමයෙන් වැඩිවෙමින් ගිය බැට් අල්ලා ගැනීමේ දුෂ්කරතාව දැකගත හැකි වූ අතර, එය සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගත්තේය. දිගටම ක්රීඩා කිරීමට ගත් උත්සාහය තිබියදීත්, තුවාල ඒ සඳහා ඉතා විශාල බාධකයක් බවට පත් වූ අතර, ඔහු අවසානයේ ඉනිම අසම්පූර්ණ ලෙස ක්රීඩාංගනය හැර ගියේය. ඉන්දීය පිත්තන පෙළට එය ගොඩ ලොකු පොරොත්තු කඩවීමකි.
ටෙස්ට් ක්රිකට් ඉතිහාසයේ තුවාල ලත් ක්රීඩකයෙකු ලෙස විශ්රාම ගැනීම දුර්ලභ නමුත් වැදගත් සිදුවීමකි. ඉනිම මැද රාහුල් ක්රීඩා පිටිය හැර ගිය ආකාරය ඔහු දකුණු ඇඟිල්ල හෝ මැණික් කටුව ආශ්රිතව අත්විඳ ගිය ගැටලුවේ බරපතල බව අවධාරණය කළ අතර, සිදුවීම සිදු වන අවස්ථාවේ තුවාලයේ නිශ්චිත ස්වභාවය සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් වී නොතිබිණ.
ඉන්දියාවේ පිත්තන පිළිවෙළට බලපෑම
රාහුල්ගේ කල්තියා පිටවීම ඉතිරි ඉන්දීය පිත්තන ක්රීඩකයින් මත ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනගා තරගාකාරී ලකුණු එකතුවක් ගොඩනඟා ගැනීමේ අමතර පීඩනයක් ඇති කළේය. ඔහුගේ නොමැතිකම ලකුණු ඉපැයීමේ විභවතාවය සම්බන්ධයෙන් පමණක් නොව, ජාතික කණ්ඩායම සඳහා ඔහු 점점 බාර ගනිමින් සිටින වික්කට් රකිනු ලබන ක්රීඩකයාගේ භූමිකාව අතින් ද දැනෙන්නට විය.
රාහුල්ට ඉනිමේ පසුව නැවත ක්රීඩාවට බැසීමට හැකිද යන්න ඉන්දීය කණ්ඩායම් කළමනාකාරිත්වය හා වෛද්ය කාර්ය මණ්ඩලය ඇගයීමට ලක් කරනු ඇත. ක්රිකට් නීති රීතිවලට අනූව, තුවාල ලත් ක්රීඩකයෙකු ලෙස ඉනිමෙන් ඉවත් වූ ක්රීඩකයකු පසුව නැවත ක්රීඩාවට එළඹීම අවසර ලැබිය හැකිය.
ශ්රේණිය පිළිබඳ සන්දර්භය
ඉන්දියාව හා ශ්රී ලංකාව අතර පළමු ටෙස්ට් තරගය දෙපාර්ශ්වයටම ඉතා වැදගත් වන අතර, ශ්රී ලංකාව ස්වදේශීය පිටියේදී ශක්තිමත් ක්රීඩාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට ප්රත්යාශාවෙන් සිටී. රාහුල් වැනි ප්රධාන ඉන්දීය ක්රීඩකයෙකුට සිදු වූ ඕනෑම අඩුවක් තරගයේ තුලාසන වෙනස් කළ හැකි අතර, ඔහුගේ තත්ත්වය පිළිබඳ තවදුරටත් තොරතුරු ලැබෙත්ම කලාපය පුරා ක්රිකට් රසිකයෝ අවධානයෙන් බලා සිටිති.
රාහුල්ගේ තුවාලයේ සම්පූර්ණ තත්ත්වය සහ ශ්රේණියේ ඉතිරි කොටස සඳහා ඔහුගේ ලබා ගත හැකි බව සම්බන්ධයෙන් ඉන්දීය ක්රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ (BCCI) නිල ප්රකාශ ඉදිරියේදී ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.