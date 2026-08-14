වත්තේගම දරුවා අත්හැර දමා ගිය කුරිරු පහරදීමකට ලක් වූ කුඩා ළදරුවිය පොලිසිය විසින් බේරාගනී
අවුරුදු හතරක් පමණ වයසැති බව විශ්වාස කෙරෙන කෙටි ළදරුවිය, මනුෂ්යත්වයට නොගැලපෙන ශාරීරික පහරදීමකට ලක්ව අත්හැර දමා තිබියදී වත්තේගම පොලිසිය විසින් බේරාගෙන ඇත.
දරුවා ව්යාකූල තත්ත්වයක සොයාගනී
ළදරුවිය, බරපතල පහරදීමක ලකුණු රැගෙන වත්තේගම ප්රදේශයේ තනිව සිටියදී සොයාගන්නා ලදී. පොලිස් නිලධාරීන් වහාම සිදුවූ ස්ථානයට ළඟා වූ අතර, ව්යාකූල ලෙස සොයාගත් දරුවා වහාම තම භාරයට ගෙන හදිසි ශ්රද්ධාවෙන් සලකා බලන ලදී.
පහරදීම සහ අත්හැර දැමීම සම්බන්ධ නිශ්චිත තොරතුරු දැනට වත්තේගම පොලිසිය විසින් සක්රීයව විමර්ශනය කෙරෙමින් පවතී. විමර්ශනයේ මෙම අදියරේදී දරුවාගේ අනන්යතාවය හෝ සැකකරුවන් පිළිබඳ විස්තර බලධාරීන් තවමත් හෙළිදරව් කර නොමැත.
බලධාරීන්ගේ ප්රතිචාරය
බේරාගත් ළදරුවිය, විමර්ශන ඉදිරියට යන අතරතුර අදාළ ළමා ආරක්ෂණ බලධාරීන්ගේ භාරයට පත් කර ඇත. දරුවාගේ අනන්යතාවය සොයා ගැනීමට සහ ඇගේ පවුලේ අය සොයා ගැනීමට පොලිසිය කටයුතු කරමින්, ඒ සමගම පහරදීමට වගකිව යුත්තන් සොයා ගැනීමටද ක්රියා කරමින් සිටී.
මෙම සිද්ධිය පුළුල් සමාජ කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇති අතර, කුඩා දරුවන්ගේ අසරණ භාවය සහ රට පුරා ශක්තිමත් ළමා ආරක්ෂණ ක්රමවේද සඳහා ඇති හදිසි අවශ්යතාවය ඉස්මතු කර ඇත.
විමර්ශනය ක්රියාත්මකයි
දරුවාගේ අනන්යතාවය හෝ පහරදීමේ තත්ත්වයන් සම්බන්ධව ඕනෑම තොරතුරක් දන්නා පුද්ගලයින් ඉදිරිපත් වී විමර්ශනයට සහාය දෙන ලෙස වත්තේගම පොලිසිය ඉල්ලා සිටී. විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම තවදුරටත් විස්තර නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවේ ළමා සුභසාධන සංවිධාන මෙම සිද්ධිය දැඩිව හෙළා දකිමින්, වගකිව යුත්තන්ට ශීඝ්රයෙන් දඬුවම් ලබා දෙන ලෙසත්, තරුණ ගොදුරේ සම්පූර්ණ සුවය හා ආරක්ෂාව සහතික කරන ලෙසත් බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.