Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වත්තේගම දරුවා අත්හැර දමා ගිය කුරිරු පහරදීමකට ලක් වූ කුඩා ළදරුවිය පොලිසිය විසින් බේරාගනී

14 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වත්තේගම දරුවා අත්හැර දමා ගිය කුරිරු පහරදීමකට ලක් වූ කුඩා ළදරුවිය පොලිසිය විසින් බේරාගනී

අවුරුදු හතරක් පමණ වයසැති බව විශ්වාස කෙරෙන කෙටි ළදරුවිය, මනුෂ්‍යත්වයට නොගැලපෙන ශාරීරික පහරදීමකට ලක්ව අත්හැර දමා තිබියදී වත්තේගම පොලිසිය විසින් බේරාගෙන ඇත.

දරුවා ව්‍යාකූල තත්ත්වයක සොයාගනී

ළදරුවිය, බරපතල පහරදීමක ලකුණු රැගෙන වත්තේගම ප්‍රදේශයේ තනිව සිටියදී සොයාගන්නා ලදී. පොලිස් නිලධාරීන් වහාම සිදුවූ ස්ථානයට ළඟා වූ අතර, ව්‍යාකූල ලෙස සොයාගත් දරුවා වහාම තම භාරයට ගෙන හදිසි ශ්‍රද්ධාවෙන් සලකා බලන ලදී.

පහරදීම සහ අත්හැර දැමීම සම්බන්ධ නිශ්චිත තොරතුරු දැනට වත්තේගම පොලිසිය විසින් සක්‍රීයව විමර්ශනය කෙරෙමින් පවතී. විමර්ශනයේ මෙම අදියරේදී දරුවාගේ අනන්‍යතාවය හෝ සැකකරුවන් පිළිබඳ විස්තර බලධාරීන් තවමත් හෙළිදරව් කර නොමැත.

බලධාරීන්ගේ ප්‍රතිචාරය

බේරාගත් ළදරුවිය, විමර්ශන ඉදිරියට යන අතරතුර අදාළ ළමා ආරක්ෂණ බලධාරීන්ගේ භාරයට පත් කර ඇත. දරුවාගේ අනන්‍යතාවය සොයා ගැනීමට සහ ඇගේ පවුලේ අය සොයා ගැනීමට පොලිසිය කටයුතු කරමින්, ඒ සමගම පහරදීමට වගකිව යුත්තන් සොයා ගැනීමටද ක්‍රියා කරමින් සිටී.

මෙම සිද්ධිය පුළුල් සමාජ කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇති අතර, කුඩා දරුවන්ගේ අසරණ භාවය සහ රට පුරා ශක්තිමත් ළමා ආරක්ෂණ ක්‍රමවේද සඳහා ඇති හදිසි අවශ්‍යතාවය ඉස්මතු කර ඇත.

විමර්ශනය ක්‍රියාත්මකයි

දරුවාගේ අනන්‍යතාවය හෝ පහරදීමේ තත්ත්වයන් සම්බන්ධව ඕනෑම තොරතුරක් දන්නා පුද්ගලයින් ඉදිරිපත් වී විමර්ශනයට සහාය දෙන ලෙස වත්තේගම පොලිසිය ඉල්ලා සිටී. විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම තවදුරටත් විස්තර නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ළමා සුභසාධන සංවිධාන මෙම සිද්ධිය දැඩිව හෙළා දකිමින්, වගකිව යුත්තන්ට ශීඝ්‍රයෙන් දඬුවම් ලබා දෙන ලෙසත්, තරුණ ගොදුරේ සම්පූර්ණ සුවය හා ආරක්ෂාව සහතික කරන ලෙසත් බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සයිබර් අපරාධ මැඩලීමට ශ්‍රී ලංකාව දැඩි පියවර: 2026 දී විදේශිකයන් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් අත්අඩංගුවට Sinhala

සයිබර් අපරාධ මැඩලීමට ශ්‍රී ලංකාව දැඩි පියවර: 2026 දී විදේශිකයන් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා භූමියේ ක්‍රියාත්මක ජාත්‍යන්තර සයිබර් අපරාධ ජාල ඉලක්ක කරගත් විශාල වැටලීමක් ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් සයිබර් අපරාධවලට එරෙහි සටනේ දී සැලකිය යුතු ජයග්‍රහණයක්…

14 Aug 2026 Discuss
ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව දැඩි තත්ත්වයන් මධ්‍යයේ පළමු ටෙස්ට් සටනට සූදානම් වෙයි Sinhala

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව දැඩි තත්ත්වයන් මධ්‍යයේ පළමු ටෙස්ට් සටනට සූදානම් වෙයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත තරගාවලියේ පළමු ටෙස්ට් තරගය සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, ආසියාවේ වඩාත් තරගකාරී ක්‍රිකට් ජාතීන් දෙක අතර…

14 Aug 2026 Discuss
පෑන් ඒෂියා බැංකුව ඓතිහාසික රු. බිලියන 350 වත්කම් සන්ධිස්ථානය අත්කරගනිමින් පළමු මෙයාර ලාභය 16%කින් ඉහළට Sinhala

පෑන් ඒෂියා බැංකුව ඓතිහාසික රු. බිලියන 350 වත්කම් සන්ධිස්ථානය අත්කරගනිමින් පළමු මෙයාර ලාභය 16%කින් ඉහළට

පෑන් ඒෂියා බැංකුව එහි දශක තුනක ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී සන්ධිස්ථානයකට පැමිණ, මුළු වත්කම් රු. බිලියන 350 සීමාව මුල්වරට අතික්‍රමණය කරමින්, 2026 වර්ෂයේ පළමු මෙයාර සඳහා…

14 Aug 2026 Discuss