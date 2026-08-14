ශ්රී ලංකාවේ රඳවා ගත් ධීවරයන් නිදහස් කරන ලෙස තමිල්නාඩු මහ ඇමති නව දිල්ලියෙන් ඉල්ලයි
තමිල්නාඩු මහ ඇමති විජේ, ඉන්දියාවේ විදේශ කටයුතු අමාත්ය ආචාර්ය එස් ජයශංකර් වෙත නිල වශයෙන් ලිපියක් යොමු කරමින්, දැනට ශ්රී ලංකාවේ රඳවා සිටින තමිල්නාඩු ධීවරයන් නිදහස් කර ගැනීම සඳහා මධ්යම රජය වහාම පියවර ගන්නා ලෙස ඉල්ලීමක් කර ඇත.
දිගින් දිගටම පවතින සීමා හරස් ගැටලුවක්
ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් ඉන්දීය ධීවරයන් රඳවා ගැනීම, අසල්වැසි රාජ්ය දෙක අතර සබඳතාවලදී වඩාත්ම සංවේදී හා නැවත නැවත මතු වන ගැටුම් කේන්ද්රස්ථානයක් ලෙස පවතී. පොල්ක් සන්ධිය හා මන්නාරම් බොක්ක ආශ්රිත ශ්රී ලංකා මුහුදු සීමාවට ඔවුන්ගේ යාත්රා ඇතුළු වූ බවට හෝ ඇතුළු වූ බව කියැවෙන අවස්ථාවලදී, තමිල්නාඩු වෙරළබඩ ධීවර ප්රජාවන්ට දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ අත්අඩංගුවේ සිරවීමේ අවදානමක් පවතී.
ආචාර්ය ජයශංකර් වෙත යොමු කළ මහ ඇමති විජේගේ ලිපිය, රඳවා ගනු ලැබූ ස්වජනයන් වෙනුවෙන් රාජ්ය හා මධ්යම රජය ඉක්මනින් ක්රියා කළ යුතු බව ඉල්ලා සිටින ධීවර පවුල් හා වෙරළබඩ ප්රජාවන්ගෙන් එල්ල වන වැඩෙන පීඩනය පිළිබිඹු කරයි.
රාජ්ය රජය මැදිහත් වෙයි
විදේශ කටයුතු අමාත්යවරයා වෙත කෙලින්ම ලිපි ලිවීමෙන්, තමිල්නාඩු මහ ඇමතිවරයා නව දිල්ලිය වහා කොළඹ සමඟ රාජ්යතාන්ත්රික සාකච්ඡාවලට යෙදෙන ලෙස ඉල්ලා සිටී. රඳවා ගත් ධීවරයන් ආරක්ෂිතව හා ඉක්මනින් නිදහස් කිරීම සහතික කරනු සඳහා අවශ්ය ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස ද එම ලිපිය ඉල්ලා සිටී.
එවැනි ආරවුල්වලට හසු වන ධීවරයන්ගේ සුභසාධනය ඓතිහාසිකව තමිල්නාඩුවේ දේශපාලනිකව සංවේදී ගැටලුවක් ව පවතින අතර, එරට වෙරළබඩ ධීවර ප්රජාවන් සැලකිය යුතු හා声 හඬ නඟන ඡන්දදායකයන් පිරිසක් ලෙස ක්රියා කරයි. රඳවා ගැනීම් සිදු වන සෑම අවස්ථාවකදීම මධ්යම රජය මැදිහත් කරගනු සඳහා, විවිධ පක්ෂ නියෝජනය කරන රාජ්ය රජයන් නිරන්තරයෙන් ලොබිකරණ ක්රියාවලියේ නිරත වී ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ ස්ථාවරය
විදේශ ධීවරයන් අත්අඩංගුවට ගැනීම රටේ සමුද්රීය සීමාවන් දැඩිව ක්රියාත්මක කිරීමේ කොටසක් ලෙස සිදු කරන බව ශ්රී ලංකා බලධාරීන් පවත්වාගෙන ආ ස්ථාවරය වේ. ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව අතීතයේ දී ගැඹුරු මුහුදු ලිහිල් ජාල ධීවරය ඇතුළු නීති විරෝධී ධීවර ක්රමවේදයන් පිළිබඳ කනස්සල්ල ප්රකාශ කර ඇති අතර, ශ්රී ලංකා නිලධාරීන් තර්ක කරන්නේ එය දේශීය සමුද්රීය පරිසර පද්ධතිවලට දීර්ඝකාලීන හානි සිදු කරන අතර ශ්රී ලංකා ධීවර ප්රජාවන්ගේ ජීවනෝපාය කෙරෙහිද සෘජු ලෙස බලපාන බවයි.
ගැටලුව කොළඹ හා නව දිල්ලිය අතර රාජ්යතාන්ත්රික සබඳතාවලට නැවත නැවතත් බලපෑම් කර ඇති අතර, රජයන් දෙකම ස්ව ධීවර ප්රජාවන්ගේ යහපත රැකගන්නා ලෙස ඔවුන් කෙරෙන් පීඩනයට ලක් ව සිටිති.
ස්ථාවර විසඳුමක් සඳහා ඉල්ලීම්
තමිල්නාඩු ධීවර ප්රජාවන් නියෝජනය කරන පෙනී සිටීමේ කණ්ඩායම් දිගු කාලයක් තිස්සේ තර්ක කරන්නේ, අත්අඩංගුවට ගැනීම් හා රඳවා ගැනීම් වෙත නොගොස් එවැනි ආරවුල් නිරාකරණය කිරීමට ස්ථාවර ද්විපාර්ශ්වික යාන්ත්රණයක් අවශ්ය බවයි. සාමාන්ය සාම්ප්රදායික යාත්රා ධාවනය කරන ධීවරයන් බොහෝ දෙනෙකු අපරාධකරුවන් නොවන අතර ඔවුන් එලෙස සලකනු නොලැබිය යුතු බවද ඔවුහු පෙන්වා දෙති.
- පොල්ක් සන්ධිය ප්රදේශයේ යාත්රා ශ්රී ලංකා ජලය තුළට ඇතුළු වූ විට තමිල්නාඩු ධීවරයන් නිතර නිතර රඳවා ගනු ලැබේ.
- රඳවා ගනු ලැබූ පුද්ගලයන් නිදහස් කිරීමට පෙර දිගු නීතිමය ක්රියාදාමයන්ට බොහෝ විට මුහුණ දෙන්නට සිදු වේ.
- ඔවුන්ගේ යාත්රා හා උපකරණ සමහර විට රඳවා ගනු ලබන අතර, ඒ නිසා ඔවුන්ගේ පවුල්වලට දැඩි මූල්යමය අසීරුතාවක් ඇති වේ.
- එවැනි සිදුවීම් වළ
අදාළ වීඩියෝව
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.