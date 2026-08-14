Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජපානයේ ශ්‍රී ලාංකික සිසුවෙකු ඝාතනයට ලක්වෙයි: කඩු පහරට සම්බන්ධ යෞවනයෙකු අත්අඩංගුවට

14 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජපානයේ ශ්‍රී ලාංකික සිසුවෙකු ඝාතනයට ලක්වෙයි: කඩු පහරට සම්බන්ධ යෞවනයෙකු අත්අඩංගුවට

ජපානයේ අධ්‍යාපනය ලබමින් සිටි තරුණ ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙකු කඩු පහරින් මියගොස් ඇති අතර, ජපාන මාධ්‍ය වාර්තා කරන ආකාරයට, ඒ හා සම්බන්ධ ශ්‍රී ලාංකික ජාතිකයෙකු වන අවුරුදු 18 යෞවනයෙකු ජපාන බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

චිබා දිස්ත්‍රික්කයේ දී අත්අඩංගුවට ගැනේ

චිබා දිස්ත්‍රික්කයේ නාගරෙයාමා නගරයේ පොලිසිය, එම ශ්‍රී ලාංකික තරුණයාගේ ජීවිතය බිලිගත් කඩු පහර සිදු කළ බවට සැක කෙරෙන යෞවන සැකකරු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. මෙම ප්‍රචණ්ඩ සිදුවීම වටා ඇති තත්ත්වයන් පිළිබඳව දේශීය නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන විසින් ආරම්භ කරන ලද විමර්ශනයකින් අනතුරුව මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු වී ඇත.

ජපානයේ ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාව කම්පනයට

මෙම ඛේදජනක සිදුවීම, ජපානයේ ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාව කම්පනයට පත් කර ඇත. මෑත වසරවලදී දිනෙන් දිනෙ වැඩිවෙමින් ඇති ශ්‍රී ලාංකික තරුණ පිරිසක් ජපානයේ උසස් අධ්‍යාපනය සහ වෘත්තීය අවස්ථා සොයා ගොස් ඇත. මෙසේ ප්‍රචණ්ඩ ආකාරයකින් සිය රටේ පුරවැසියෙකු අහිමිවීම, විදෙස් රටවල සිටින ශ්‍රී ලාංකික පවුල් අතරද, ස්වදේශයේ නිලධාරීන් අතරද බරපතළ කනස්සල්ලට තුඩු දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ප්‍රහාරයට හේතු වූ අභිප්‍රේරණය සහ වින්දිතයා හා සැකකරු අතර පැවති සම්බන්ධය පිළිබඳ තොරතුරු ජපාන බලධාරීන් විසින් තවමත් සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත. විමර්ශනයන් දිගටම ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින අතර, ජපාන නීති ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට යත්ම වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

කොන්සියුලර් සහාය ලබා දෙන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලීමක්

මෙම සිදුවීම, විදේශගතව ජීවත් වන හා අධ්‍යාපනය ලබන ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසීන් සඳහා කොන්සියුලර් සහාය සහ සුභසාධන අධීක්ෂණය කෙතරම් වැදගත්ද යන්න ඉස්මතු කරයි. ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජා නියෝජිතයන් සහ සංවේදී පුරවැසීන්, ජපානයේ ශ්‍රී ලාංකික රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මෙහෙවරවලින් ඉල්ලා සිටින්නේ, ගැඹුරු වේදනාවෙන් පෙළෙන මෙම කාලය තුළ වින්දිතයාගේ පවුලට අවශ්‍ය සහාය ලබා දෙන ලෙසයි.

වාර්තා කිරීම සිදු කරන විට ජපානයේ ශ්‍රී ලාංකික තානාපති කාර්යාලය විසින් නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොතිබිණ. මෙම නඩුව දෙපාර්ශ්වයේම බලධාරීන් විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටී.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

පොළොන්නරුවේ නීති විරෝධී උගුලක හසුවූ දුර්ලභ මීමින්නෙකු වනජීවී නිලධාරීන් විසින් බේරාගනී Sinhala

පොළොන්නරුවේ නීති විරෝධී උගුලක හසුවූ දුර්ලභ මීමින්නෙකු වනජීවී නිලධාරීන් විසින් බේරාගනී

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම දුර්ලභ හා ආරක්ෂිත වනජීවීන්ගෙන් එකක් වන මීමින්නෙකු, පොළොන්නරුවේ සේවාගම ප්‍රදේශයේ නීති විරෝධී උගුලක හසුව සිටියදී බේරාගත් බව වනජීවී බලධාරීන්…

14 Aug 2026 Discuss
හේලීස් සමූහය පළමු කාර්තුවේදී සියයට 61ක් ලාභ ඉහළ යාමක් වාර්තා කරයි Sinhala

හේලීස් සමූහය පළමු කාර්තුවේදී සියයට 61ක් ලාභ ඉහළ යාමක් වාර්තා කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධාංගීකරණය වූ සංයුක්ත ව්‍යාපාරික ආයතනය වන හේලීස් සමූහය, වත්මන් මූල්‍ය වර්ෂයේ ශක්තිමත් ආරම්භයක් වාර්තා කරමින්, පළමු කාර්තුව තුළ ආදායම් හා…

14 Aug 2026 Discuss
රු. බිලියන 5.14ක ගනුදෙනුවකින් JXG සමාගම Melstacorp හි Continental Insurance අත්පත් කරගැනීමට සූදානම් Sinhala

රු. බිලියන 5.14ක ගනුදෙනුවකින් JXG සමාගම Melstacorp හි Continental Insurance අත්පත් කරගැනීමට සූදානම්

JXG සමාගම, රු. බිලියන 5.14ක් වටිනාකමින් යුත් ගනුදෙනුවක් මගින් Melstacorp හි Continental Insurance අත්පත් කරගැනීමට සැලසුම් කර ඇති බව නිවේදනය කරමින්, ශ්‍රී…

14 Aug 2026 Discuss