ජපානයේ ශ්රී ලාංකික සිසුවෙකු ඝාතනයට ලක්වෙයි: කඩු පහරට සම්බන්ධ යෞවනයෙකු අත්අඩංගුවට
ජපානයේ අධ්යාපනය ලබමින් සිටි තරුණ ශ්රී ලාංකික පුරවැසියෙකු කඩු පහරින් මියගොස් ඇති අතර, ජපාන මාධ්ය වාර්තා කරන ආකාරයට, ඒ හා සම්බන්ධ ශ්රී ලාංකික ජාතිකයෙකු වන අවුරුදු 18 යෞවනයෙකු ජපාන බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
චිබා දිස්ත්රික්කයේ දී අත්අඩංගුවට ගැනේ
චිබා දිස්ත්රික්කයේ නාගරෙයාමා නගරයේ පොලිසිය, එම ශ්රී ලාංකික තරුණයාගේ ජීවිතය බිලිගත් කඩු පහර සිදු කළ බවට සැක කෙරෙන යෞවන සැකකරු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. මෙම ප්රචණ්ඩ සිදුවීම වටා ඇති තත්ත්වයන් පිළිබඳව දේශීය නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන විසින් ආරම්භ කරන ලද විමර්ශනයකින් අනතුරුව මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු වී ඇත.
ජපානයේ ශ්රී ලාංකික ප්රජාව කම්පනයට
මෙම ඛේදජනක සිදුවීම, ජපානයේ ශ්රී ලාංකික ප්රජාව කම්පනයට පත් කර ඇත. මෑත වසරවලදී දිනෙන් දිනෙ වැඩිවෙමින් ඇති ශ්රී ලාංකික තරුණ පිරිසක් ජපානයේ උසස් අධ්යාපනය සහ වෘත්තීය අවස්ථා සොයා ගොස් ඇත. මෙසේ ප්රචණ්ඩ ආකාරයකින් සිය රටේ පුරවැසියෙකු අහිමිවීම, විදෙස් රටවල සිටින ශ්රී ලාංකික පවුල් අතරද, ස්වදේශයේ නිලධාරීන් අතරද බරපතළ කනස්සල්ලට තුඩු දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ප්රහාරයට හේතු වූ අභිප්රේරණය සහ වින්දිතයා හා සැකකරු අතර පැවති සම්බන්ධය පිළිබඳ තොරතුරු ජපාන බලධාරීන් විසින් තවමත් සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත. විමර්ශනයන් දිගටම ක්රියාත්මක වෙමින් පවතින අතර, ජපාන නීති ක්රියාවලිය ඉදිරියට යත්ම වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
කොන්සියුලර් සහාය ලබා දෙන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලීමක්
මෙම සිදුවීම, විදේශගතව ජීවත් වන හා අධ්යාපනය ලබන ශ්රී ලාංකික පුරවැසීන් සඳහා කොන්සියුලර් සහාය සහ සුභසාධන අධීක්ෂණය කෙතරම් වැදගත්ද යන්න ඉස්මතු කරයි. ශ්රී ලාංකික ප්රජා නියෝජිතයන් සහ සංවේදී පුරවැසීන්, ජපානයේ ශ්රී ලාංකික රාජ්යතාන්ත්රික මෙහෙවරවලින් ඉල්ලා සිටින්නේ, ගැඹුරු වේදනාවෙන් පෙළෙන මෙම කාලය තුළ වින්දිතයාගේ පවුලට අවශ්ය සහාය ලබා දෙන ලෙසයි.
වාර්තා කිරීම සිදු කරන විට ජපානයේ ශ්රී ලාංකික තානාපති කාර්යාලය විසින් නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොතිබිණ. මෙම නඩුව දෙපාර්ශ්වයේම බලධාරීන් විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.