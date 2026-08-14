ශ්රී ලාංකික ක්රිකට් පුහුණුකරු, වයස 62, ක්රීඩකයන් සමඟ පිටියේදී ඇති වූ ප්රචණ්ඩ ගැටුමකින් අනතුරුව මරණයට
වයස අවුරුදු 62 ක් වූ ශ්රී ලාංකික ක්රිකට් පුහුණුකරුවෙකු, පිටියේදී සිදු වූ සිද්ධියක් අතරතුර ක්රීඩකයන් සමඟ ශාරීරික ගැටුමකට මැදිවීමෙන් අනතුරුව ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, එය රටේ ක්රීඩා ප්රජාව කළඹමින් දැඩි කම්පනයක් ඇති කර තිබේ.
ඛේදජනක සිදුවීමකින් දේශීය ක්රිකට් ක්ෂේත්රය කළඹී
සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් හඳුනාගෙන ඇති මෙම වැඩිහිටි පුහුණුකරු, සාමාන්ය ක්රිකට් කටයුත්තක් විය යුතුව තිබූ අවස්ථාවකදී ඇති වූ ගැටුමකින් ජීවිතය බිලිදුන්නේය. මෙම මාරාන්තික ගැටුම, ශ්රී ලංකාවේ ක්රිකට් ක්රීඩාවේ මූලික මට්ටමේ ක්රීඩකයන්ගේ හැසිරීම සහ පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලයේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ බරපතළ සැකසුල්ල ඇති කර ඇත.
ගැටුමේ නිශ්චිත තත්ත්වයන් සම්බන්ධ විස්තර දැනට විමර්ශනයට ලක්ව ඇති අතර, බලධාරීන් හා ක්රීඩා නිලධාරීන් පුහුණුකරුගේ මරණයට හේතු වූ සිදුවීම් පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තරයක් ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටිති.
ක්රීඩකයන්ගේ හැසිරීම පිළිබඳ කනස්සල්ල
මෙම සිදුවීම ශ්රී ලංකාවේ ක්රිකට් ප්රජාව තුළ පුළුල් හෙළාදැකීමකට තුඩු දී ඇති අතර, දේශීය ක්රිකට් ව්යුහයන් තුළ විනය සහ අධිකාර පුද්ගලයන්ට ගෞරවය ඇති කිරීම සඳහා හදිසි පියවර ගන්නා ලෙස බොහෝ දෙනා ඉල්ලා සිටිති.
- සිදුවීම් සමයේදී පුහුණුකරුගේ වයස අවුරුදු 62 කි
- ගැටුම සිදු වූයේ ක්රිකට් ක්රියාකාරකමක් අතරතුර පිටියේදීය
- ගැටුමට සම්බන්ධ ක්රීඩකයන් විමර්ශනයට ලක්ව ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ
වගවීම සඳහා ඉල්ලීම්
නිලධාරීන් හා ක්රිකට් පරිපාලකයන් මෙම කාරණය සම්බන්ධයෙන් නිල විමර්ශනයක් ආරම්භ කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මෙවැනි ප්රචණ්ඩ තත්ත්වයන් යටතේ පළපුරුදු පුහුණුකරුවෙකු මිය යාම, ශ්රී ලංකාවේ ප්රජා මට්ටමේ ක්රිකට් ක්රීඩාව තුළ ශක්තිමත් පාලනයක් හා විනය රාමුවක් ගොඩනැගීමේ හදිසි අවශ්යතාව ඉස්මතු කරයි.
මෙසේ ඛේදජනක හා වළක්වා ගත හැකිව තිබූ තත්ත්වයන් යටතේ කැපවූ පුහුණුකරුවෙකු අහිමි වීම, සෑම මට්ටමකදීම ශ්රී ලාංකික ක්රිකට් ක්ෂේත්රයට ගැඹුරු කලකිරීමක් ගෙන දෙන මොහොතකි.
සිදුවීමේ මාරාන්තික ස්වභාවය සැලකිල්ලට ගෙන නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන් ද මෙයට සම්බන්ධ වී ඇතැයි දැනගන්නට ඇත. විමර්ශන ඉදිරියට ගෙන යන විට සහ සිදුවීම් පිළිබඳ පැහැදිලි චිත්රයක් ස්ථාපිත වන විට, තවදුරටත් වර්ධනයන් අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.