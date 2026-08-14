ශ්රී ලංකාව 2026 දැවැන්ත සයිබර් අපරාධ දඩයමකදී විදේශිකයින් 1,000කට අධික සංඛ්යාවක් අත්අඩංගුවට ගනී
2026 වසර පුරා ක්රියාත්මක කරන ලද සයිබර් අපරාධ කඩිනම් මෙහෙයුමක කොටසක් ලෙස ශ්රී ලංකා බලධාරීන් විදේශිකයින් 1,093 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, මෙය රටේ දේශසීමා තුළ ක්රියාත්මක වන ඩිජිටල් අපරාධ ජාල මර්දනය කිරීමේ ප්රයත්නයන් තීව්ර කිරීමේ සැලකිය යුතු ඉදිරි පියවරක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
සයිබර් වංචාවට එරෙහි ඓතිහාසික මෙහෙයුමක්
මෙම දැවැන්ත මෙහෙයුම ශ්රී ලංකාවේ ඉතිහාසයේ විදේශ සම්බන්ධිත සයිබර් අපරාධ වලට එරෙහිව ක්රියාත්මක කරන ලද වඩාත් ප්රබල නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ පියවරක් ලෙස සැලකේ. ශ්රී ලංකාව නවීන අන්තර්ජාල වංචා සැලසුම්, බොරු ඇමතුම් මධ්යස්ථාන සහ දේශීයව හා විදේශීයව ගොදුරු ඉලක්ක කරගනු ලබන සයිබර් ක්රිමිනල් ව්යාපාරවල කඳවුරු බිමක් ලෙස භාවිතා වීම සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් අතර ක්රමයෙන් ඇති වී තිබූ කනස්සල්ල මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් ප්රකාශ කරයි.
දහසකට ඉක්මවූ සිරකරුවන් සංඛ්යාව, විමර්ශකයින් විසිරීමට ක්රියා කරමින් සිටින අපරාධ ජාලවල සංවිධිත හා ජාත්යන්තර ස්වභාවය මනාව ඉස්මතු කරයි.
පුළුල් කලාපීය ප්රවණතාවක කොටසක්
ශ්රී ලංකාවේ මර්දන ව්යාපාරය දකුණු හා අග්නිදිග ආසියාව පුරා ක්රියාත්මක කරන ලද සමාන මෙහෙයුම් පිළිබිඹු කරන අතර, එහිදී රටවල් ගණනාවක බලධාරීන් මෑත වසරවලදී බහුල ව ව්යාප්ත වූ සයිබර් වංචා සංකීර්ණ හා සරල ඔන්ලයින් මෙහෙයුම්වලට එරෙහිව දැඩි ලෙස ක්රියා කර ඇත. මෙම අපරාධ සැකසුම් බොහෝ විට විදේශිකයින් සූරාකති; සමහරවිට ඔවුන් අපරාධකරුවන් ලෙස සහ තවත් අවස්ථාවල වංචා මෙහෙයුම්වලට බලහත්කාරයෙන් සම්බන්ධ කරන ලද මානව ජාවාරමේ ගොදුරු ලෙස ය.
කලාපයේ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන මෙම ජාලවල නිරත පුද්ගලයින් හඳුනා ගැනීමට, සොයා ගැනීමට සහ අත්අඩංගුවට ගැනීමට දේශසීමා හරහා බුද්ධිතාක්ෂණික දත්ත හුවමාරුව ක්රමයෙන් සම්බන්ධීකරණය කරමින් සිටී.
බලධාරීන් අඛණ්ඩ අවධානයක් පවත්වාගෙන යෑමේ සංඥා දෙයි
මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් ශ්රී ලංකාව රටේ භූමියේ ජාත්යන්තර අපරාධ සංවිධාන ස්ථාපිත කිරීමට හෝ පවත්වාගෙන යාමට ගන්නා උත්සාහයන්ට එරෙහිව ස්ථිරව සිටීමට අදහස් කරන බව පැහැදිලි පණිවිඩයක් ලබා දෙයි. රඳවා ගෙන සිටින අයව නඩු පැවරීමට සහ ඉදිරියේදී සයිබර් අපරාධ ජාල රටට කිඳා බැසීම වළක්වාගැනීමට අවශ්ය නෛතික හා විමර්ශන රාමු ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ජාත්යන්තර හවුල්කරුවන් සමඟ ක්රියා කිරීම නිලධාරීන් විසින් අඛණ්ඩව සිදු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
අත්අඩංගුවට ගත් අයගේ ජාතිකත්වය, කියැවෙන අපරාධවල නිශ්චිත ස්වභාවය සහ නෛතික ක්රියාමාර්ගවල ප්රගතිය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි සති කිහිපය තුළ බලධාරීන් විසින් නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.