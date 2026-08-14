ආචාර්ය රංජිත් ද සිල්වා සමරමින්: ශ්රී ලාංකික වෛද්යවරුන් පරම්පරා ගොඩනැගූ ශල්යවෛද්යවරයෙකු
ශ්රී ලංකාවේ ශල්යකර්ම ක්ෂේත්රයේ විශිෂ්ට පෙළේ පුද්ගලයෙකු වූ, තම ජීවිතය වෛද්ය සේවයට හා දියුණු කිරීමේ කාර්යාලයට කැප කළ ආචාර්ය රංජිත් ද සිල්වා මහතා, 2026 ජූලි 5 වැනිදා, ඔහුගේ 89 වැනි උපන්දිනයට සති කිහිපයකට පෙර අභාවප්රාප්ත විය. පවුලේ ආදරණීයයන් විසින් මාමා යැයි සෙනෙහෙසේ හඳුන්වනු ලැබූ ඔහු, දිවයිනේ වඩාත් වැදගත් රෝහල් කිහිපයක් හරහා විහිදෙන ගැඹුරු උරුමයක් තබා ගියේය.
දිවයින පුරා විහිදුණු වෘත්තීය ජීවිතයක්
ඔහුගේ ගෞරවනීය වෘත්තීය ජීවිතය පුරාවට, ආචාර්ය ද සිල්වා මහතා ගාල්ල, ගම්පහ, අනුරාධපුරය, රත්නපුරය සහ රාගම ඇතුළු ශ්රී ලංකාව පුරා ශල්ය ඒකකවල සේවය කළේය. ඔහු යොදවනු ලැබූ සෑම තැනකම, ඔහු ශාශ්වත සටහනක් ඉතිරි කළේය — ඔහුගේ සායනික කාර්යය හරහා පමණක් නොව, ගමනේ දී ඔහු පුහුණු කොට ආභාෂය ලබා දුන් ශල්ය වෛද්යවරුන්ගේ පරම්පරා හරහාද.
අසංඛ්යාත ශල්යවෛද්යවරුන්ගේ මාර්ගෝපදේශකයෙකු
ඔහුගේ වාට්ටු හා ශල්යාගාර හරහා ගමන් කළ අනගිනා වෛද්යවරු, ඔහු දක්ෂ තාක්ෂණවේදියෙකුට වඩා බොහෝ ඉහළ කෙනෙකු ලෙස මතකයේ රඳා ඇත. ඔහු යටතේ පුහුණුව ලැබූවන්ට, ආචාර්ය ද සිල්වා මහතා මාර්ගෝපදේශකයෙකු, ප්රමිතීන් තබන්නෙකු සහ ගැඹුරු මානවීය ගුණාංගවලින් සමන්විත පෞරුෂයක් විය — තරුණ වෛද්ය වෘත්තිකයන්ට සමාන ලෙසම ස්ථිර අත් හා ස්ථිර උපදෙස් අවශ්ය වූ අවස්ථාවල.
බහුවිධ මානයන්ගෙන් සමන්විත මිනිසෙකු
ශල්යාගාරයෙන් ඔබ්බට, ඔහුට ළඟම සිටියවුන් ආචාර්ය ද සිල්වා මහතා දැන සිටියේ උණුසුම් හා ගැඹුරු පෞරුෂයකින් යුත් මිනිසෙකු ලෙස — පුළුල්ම අර්ථයෙන් ගත් සුව කරන්නෙකු ලෙසද, සෑම ගිණුමකට අනුවම හදවතින් රොමෑන්තිකයෙකු ලෙසද. 1937 දී උපත ලැබූ ඔහු, දශක නවයකට ආසන්න ජීවිතයක් ගත කළ අතර, ස්වාධීනතාවෙන් පසු ශ්රී ලාංකික වෛද්ය විද්යාවේ ආරම්භයේ සිට අද වන විට ගොඩනැගී ඇති සංකීර්ණ නූතන සෞඛ්ය සේවා භූ දර්ශනය දක්වා සිදු වූ පරිවර්තනය ප්රත්යක්ෂ කළේය.
ඔහුගේ අභාවය ශ්රී ලාංකික ශල්ය ක්ෂේත්රයේ යුගයක අවසානය සනිටුහන් කරයි; එහෙත් ඔහු හැඩ ගැස්වූ වෛද්යවරු, දිවයිනේ රෝහල් හා සායන හරහා ඔහුගේ බලපෑම ඉදිරියට රැගෙන යාම නිසා — ඒ අර්ථයෙන් ගත් කල, ඔහුගේ කාර්යය දිගටම ජීවමාන ව පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.