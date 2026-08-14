අභ්යන්තර ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව ජූලි මාසයේ VAT ගෙවීම් සඳහා අගෝස්තු 20 අවසන් දිනය නියම කරයි; දඩ මුදල් පිළිබඳ අනතුරු අඟවයි
අභ්යන්තර ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව (IRD) එකතු කළ අගය මත බදු (VAT) ගෙවීමට බැඳී සිටින ව්යාපාර හා පුද්ගලයින් වෙත දැනුම්දීමක් නිකුත් කරමින්, 2026 ජූලි මාසය සඳහා වන VAT බැඳීම් 2026 අගෝස්තු 20 දිනට නොඅඩුව ඉටු කළ යුතු බව සඳහන් කර ඇත.
දැඩි අවසන් දිනය බලාත්මක කෙරේ
නියමිත අවසන් දිනය ඉක්මවා ගිය හොත්, ගෙවීම් නොකරන හෝ ප්රමාදව ගෙවන අය සම්බන්ධයෙන් දඩ මුදල් පනවනු ලැබේ යැයි දෙපාර්තමේන්තුව පැහැදිලිව ප්රකාශ කර ඇත. කිසිදු මූල්යමය දඬුවමකට ලක් නොවීම සඳහා, ලියාපදිංචි VAT ගෙවන්නන් සියලු දෙනා නියමිත දිනට ප්රථමව කාලීනව අනුකූල වන ලෙස බදු අධිකාරීන් නිර්දේශ කරනු ලැබේ.
සැලකිල්ලට ගත යුතු ගෙවීම් ක්රම
IRD දෙපාර්තමේන්තුව පිළිගත් ගෙවීම් ක්රම සම්බන්ධයෙන් ද මඟ පෙන්වීමක් ලබා දී ඇත. චෙක්පත් හෝ බැංකු කෙටුම්පත් මගින් ගෙවීම් සිදු කරන බදු ගෙවන්නන්, මෙම ගෙවීම් ආකාර සඳහා විශේෂ කොන්දේසි අදාළ වන බැවින් විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන ලෙස උපදෙස් ලබා දේ. අනුමත ගෙවීම්절차 පිළිබඳ සම්පූර්ණ තොරතුරු සඳහා ලියාපදිංචි VAT ගෙවන්නන් දෙපාර්තමේන්තුව හා සම්බන්ධ වීමට හෝ නිල නාලිකා වෙත පිවිසීමට දිරිගන්වනු ලැබේ.
ව්යාපාරවලට කරන සිහිපත් කිරීමක්
ශ්රී ලංකාවේ බදු පරිපාලනය අනුකූලතා පියවර තවදුරටත් තීව්ර කරගෙන යන මෙම අවස්ථාවේ, IRD දෙපාර්තමේන්තුවේ නිවේදනය දිවයිනේ ව්යාපාර සියල්ලට යාවත්කාලීන වාර්තා පවත්වාගෙන යාමටත්, නියමිත වේලාවට බදු වගකීම් ඉටු කිරීමටත් වන වැදගත් සිහිපත් කිරීමක් ලෙස ක්රියා කරයි.
තමන්ගේ VAT බැඳීම් හෝ අදාළ ගෙවීම්절차 සම්බන්ධයෙන් අවිනිශ්චිතතාවයක් ඇති බදු ගෙවන්නන්, අවසන් දිනය ගෙවී යාමට පෙර අභ්යන්තර ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් සෘජුව පැහැදිලි කිරීමක් ලබා ගන්නා ලෙස උපදෙස් ලබා දේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.