10% තීරු බද්දෙන් සීමිත ප්රතිලාභ මධ්යයේ ශ්රී ලංකාව එක්සත් ජනපදය සමඟ වෙළඳ සාකච්ඡා පවත්වාගෙන යයි
වර්තමාන 10% පදනම් තීරු බද්ද ඇමෙරිකානු වෙළඳපොළේ කිසිදු අර්ථවත් හෝ දිගුකාලීන තරඟකාරී වාසියක් ලබා නොදෙන බව විශ්ලේෂකයන් හා නිලධාරීන් පිළිගනිමින් සිටියද, ශ්රී ලංකාව එක්සත් ජනපදය සමඟ වෙළඳ සාකච්ඡා සක්රියව පවත්වාගෙන යාමට අදහස් කරන බව සංඥා කර ඇත.
ඔසවනවා නොව සමතලා කරන තීරු බද්දක්
10% තීරු බද්දක් මතුපිටින් සුළු ප්රමාණයක් ලෙස පෙනෙන නමුත්, තරඟකාරී රටවල් බොහොමයක් ද සමාන ව්යුහගත අනුපාතිකයකට මුහුණ දෙන බැවින්, එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළට වැඩිමනත් ප්රවේශයක් හරහා ශ්රී ලංකාව ලබාගැනීමට අපේක්ෂා කළ හැකි ඕනෑම වාසියක් ක්රියාත්මකව බොල් කරමින්, ශ්රී ලංකාවේ තත්ත්වය සංකීර්ණ වී ඇත. වඩාත් හිතකර හා වෙනස් කොට සලකන විධිවිධානයක් නොමැතිව, ඇඳුම් පැළඳිලි, රබර් නිෂ්පාදන සහ තේ වැනි ප්රධාන අංශවල ශ්රී ලාංකික අපනයනකරුවන්ට තරඟකරුවන් අභිබවා යාමට අපහසු විය හැකි බව විශේෂඥයන් අනතුරු අඟවයි.
තීරු බදු ව්යුහයේ ඒකාකාරී ස්වභාවය නිසා ශ්රී ලංකාව, තරඟකාරී වෙළඳපොළවලින් ඈත් ව ඇමෙරිකානු ගැනුම්කරුවන් හෝ ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ අනන්ය තත්ත්වයක නොමැති අතර, එය වර්තමාන වෙළඳ රාමුවේ පුළුල් උපාය මාර්ගික වටිනාකම පිළිබඳ ප්රශ්න මතු කරයි.
අවිනිශ්චිතතාව මධ්යයේ සාකච්ඡා ඉදිරියට
මෙම කනස්සල්ල තිබියදීත්, රටේ අපනයන රඳා පවතින ආර්ථිකයට වඩාත් හොඳින් සේවය කළ හැකි දිගුකාලීන වාසිදායක වෙළඳ විධිවිධානයක් සහතික කිරීම සඳහා වොෂිංටනය සමඟ සන්නිවේදන මාර්ග විවෘතව තබා ගැනීමට කැපවී සිටින බව ශ්රී ලාංකික බලධාරීන් පැහැදිලි කර ඇත. අඛණ්ඩ සාකච්ඡා, වඩාත් හොඳ කොන්දේසි සඳහා ඒකාග්ර ලෙස කටයුතු කරමින් අසම්පූර්ණ රාමුවක් සමඟ යෙදීමට වඩා, සාකච්ඡාවලින් සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් වීම වඩාත් හානිකර විය හැකි බව රජය සලකා බලන බව නිලධාරීන් විශ්වාස කරයි.
රජය සංයමී ප්රවේශයක් ගනිමින් සිටින බව පෙනෙන අතර, සාකච්ඡාවලින් සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් වීම අසම්පූර්ණ රාමුවක් සමඟ සම්බන්ධ වෙමින් වැඩිදියුණු කොන්දේසි සඳහා ඒකාග්ර ලෙස කටයුතු කිරීමට වඩා වැඩි හානියක් කළ හැකි බව හඳුනාගෙන ඇත.
අපනයන අංශය දෙස් බලා නිරීක්ෂණය කරයි
ශ්රී ලංකාවේ ව්යාපාරික ප්රජාව, විශේෂයෙන් අපනයන නිෂ්පාදන අංශයේ ඒවා, සැලකිය යුතු උනන්දුවකින් තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති. රටේ විශාලතම විදේශ විනිමය ආදායම් ලැබෙන ක්ෂේත්රයන් අතර වන සහ ගමනාන්ත වෙළඳපොළක් ලෙස එක්සත් ජනපදය මත දැඩි ලෙස රඳා සිටින ඇඳුම් නිෂ්පාදන කර්මාන්තය, මෙම වෙළඳ සාකච්ඡාවල ප්රතිඵලයෙන් සෘජුවම බලපෑමට ලක් වීමට නියමිතය.
- ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් වැදගත් අපනයන ගමනාන්තයන් අතරින් එකක් ලෙස එක්සත් ජනපදය පවතී.
- රටේ අපනයන ආදායමෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් ඇඳුම් අංශය විසින් දරනු ලැබේ.
- ප්රාදේශීය තරඟකාරී ආර්ථිකයන් සැසඳිය හැකි තීරු බදු තත්ත්වයන්ට මුහුණ දෙන බැවින් ශ්රී ලංකාවේ සාපේක්ෂ වාසිය අඩු වේ.
උපාය මාර්ගික ඉවසිල්ල කැමැත්තෙන් තෝරාගත් මාර්ගය
ශ්රී ලංකාවේ හොඳම උපාය මාර්ගය, ශ්රම හා පාරිසරික ප්රමිතීන් සමඟ සම්බන්ධ අංශ-විශේෂිත සහන හෝ වැඩිමනත් ප්රතිකාර ලබා දිය හැකි රාමු ගවේෂණය කරමින්, පවතින තීරු බදු ව්යුහය ඉක්මවා ද්විපාර්ශ්වික ගිවිසුම් සාකච්ඡා කිරීමෙහිලා ඇති බව වෙළඳ විශ්ලේෂකයන් යෝජනා කරයි.
ගෝලීය වෙළඳ ගතිකතාවයන් එක්සත් ජනපද වෙළඳ ප්රතිපත්තියේ බලපෑම යටතේ විකාශනය වෙමින් පවතින විට, ශ්රී ලංකාව නියම ලෙස ජාතික ආර්ථික සවාර්ථයන් ඉටු කරන කොන්දේසි සඳහා දැඩිව පෙනී සිටිමින් ශක්තිමත් ආර්ථික හවුල්කරුවෙකු සමඟ සුහදත්වය පවත්වාගෙන යාමේ සියුම් තුලන ක්රියාවලියක් හරහා ගමන් ක
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.