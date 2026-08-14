Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව හෝමාගම උපපොළ ඉදිකිරීමත් සමග මිලියන 328 ක විදුලි පද්ධති නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය දියත් කරයි

14 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව හෝමාගම උපපොළ ඉදිකිරීමත් සමග මිලියන 328 ක විදුලි පද්ධති නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය දියත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි සම්ප්‍රේෂණ ජාලය ශක්තිමත් කිරීමට සහ පුනර්ජනනීය බලශක්ති භාවිතය ත්වරණය කිරීමට අරමුණු කරගත් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 328.25 ක් වටිනා සුවිශේෂී යටිතල පහසුකම් ව්‍යාපෘතියක් නිල වශයෙන් ආරම්භ වී ඇති අතර, එය රටේ දිගුකාලීන බලශක්ති සංවර්ධන න්‍යාය පත්‍රයේ වැදගත්이정표යකි.

හෝමාගමේ නව 132/33 කිලෝවෝල්ට් ජාල උපපොළක ඉදිකිරීමේ කටයුතු බදාදා ව්‍යාපෘතිය නිල වශයෙන් දියත් කිරීමේ සංඥාව ලබා දෙමින් ආරම්භ වූ අතර, මෑත වසරවල ජාතික විදුලි බල ජාලයේ සිදු කෙරෙන වඩාත් ඵලදායී උත්ශ්‍රේණිගත කිරීම්වලින් එකක් ලෙස සැලකෙන ක්‍රියාවලිය ගමන් ආරම්භ කළේය.

ජාතික විදුලි ජාලයේ කොඳු නාරටිය ශක්තිමත් කිරීම

ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි සම්ප්‍රේෂණ යටිතල පහසුකම් තුළ දිගු කලක් පැවත එන ධාරිතා හා විශ්වසනීයතා අභියෝගවලට ගොදුරු වීම් ආමන්ත්‍රණය කිරීම මෙම ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන අරමුණයි. ජාලයේ මූලික සංරචක උත්ශ්‍රේණිගත කිරීම හරහා, රට පුරා පාරිභෝගිකයන්ට වඩාත් ස්ථාවර හා කාර්යක්ෂම විදුලි සැපයුමක් සහතික කිරීමට බලධාරීන් අදහස් කරයි.

132/33 kV ධාරිතාවකින් ක්‍රියාත්මක වන හෝමාගම උපපොළ, මෙම මුලපිරීම යටතේ සංවර්ධනය කෙරෙන ප්‍රධාන පහසුකම් අතර ඇතුළත් වේ. දිගු දුරක් සම්ප්‍රේෂණය වන අධිවෝල්ටීය විදුලිය, නිවාස, ව්‍යාපාර හා කාර්මිකාගාර සඳහා සුදුසු මට්ටම්වලට අඩු කිරීමේ තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් එවැනි උපපොළවලට හිමිවේ.

පුනර්ජනනීය බලශක්ති ඒකාබද්ධ කිරීමේ මාර්ගය සකසමින්

සම්ප්‍රේෂණ විශ්වසනීයතාව වැඩිදියුණු කිරීමෙන් ඔබ්බට, ශ්‍රී ලංකාවට එහි බලශක්ති ස්කන්ධයට වැඩි ප්‍රමාණයක පුනර්ජනනීය ශක්තිය ඒකාබද්ධ කිරීමට හැකියාව ලබා දීම ද ව්‍යාපෘතිය දැඩි ලෙස අවධාරණය කරයි. රට ආශාවන්ත පිරිසිදු ශක්ති ඉලක්ක අනුගමනය කරන විට, සූර්ය හා සුළං බලශක්තිය වැනි ප්‍රභවවල විචලිත ස්වභාවයට අනුගත වීමට නවීකරණය කළ, ශක්තිමත් ජාලයක් අත්‍යාවශ්‍ය ලෙස සැලකේ.

මෑත වසරවල ශ්‍රී ලංකාව, ගෘහස්ථව නිෂ්පාදිත පුනර්ජනනීය ශක්තිය දෙසට, මිල අධික ඛනිජ තෙල් ආනයනවලින් ඉවත් වීමේ සංක්‍රාන්තිය කෙරෙහි සිය අවධානය තීව්‍ර කර ඇති අතර, මෙම සංක්‍රමණය බලශක්ති ආරක්ෂාව හා ආර්ථික ස්ථාවරත්වය සඳහා සැලකිය යුතු ඇඟවුම් දරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති미래ය සඳහා ප්‍රධාන ආයෝජනයක්

එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 328.25 ක ආයෝජනය, ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම හා වර්ධනය සඳහා විශ්වාසනීය විදුලි සැපයුම ප්‍රාථමික කොන්දේසියක් ලෙස ක්‍රමයෙන් පිළිගැනෙන මෙකල, රටේ බලශක්ති යටිතල පහසුකම් සඳහා සැලකිය යුතු කැපවීමක් නියෝජනය කරයි. ව්‍යාපෘතිය පුළුල් පරාසයක ප්‍රතිලාභ ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ, ඒවා අතර:

  • ජාතික විදුලි ජාලය හරහා විදුලි සම්ප්‍රේෂණයේ ශක්තිමත් ස්ථාවරත්වය හා විශ්වසනීයතාව
  • බහුවිධ ප්‍රභවවලින් ජනනය කෙරෙන පුනර්ජනනීය ශක්තිය අවශෝෂණය හා බෙදා හැරීමේ වැඩි ධාරිතාව
  • සම්ප්‍රේෂණ හානි අවම කිරීම, බල පද්ධතියේ සමස්ත කාර්යක්ෂමතාව වැඩිදියුණු කිරීම
  • ව්‍යාප්ත විදුලිකරණය හා ඉහළ යන බලශක්ති ඉල්ලුම සපුරාලීමට සහාය

හෝමාගමේ ඉදිකිරීමේ ආරම්භය, ඉදිරි මාස හා වසරවල දිවයිනෙ පුරා ව්‍යාපෘතිය ව්‍යාප්ත වන විට, ස්ථාන ගණනාවක දිගුව සංවර්ධන කටයුතු ගණනාවක් ඇරැඹීමට හේතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඊස්ටර් ඉරිදා ප්‍රහාරය: 'FNA' සටහන ගැන හිටපු පොලිස්පතිට වද කරන අතර නොතකාහරින ලද බුද්ධිතල් තතු සම්බන්ධයෙන් අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් වගවීම ඉල්ලයි Sinhala

ඊස්ටර් ඉරිදා ප්‍රහාරය: 'FNA' සටහන ගැන හිටපු පොලිස්පතිට වද කරන අතර නොතකාහරින ලද බුද්ධිතල් තතු සම්බන්ධයෙන් අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් වගවීම ඉල්ලයි

තීරණාත්මක බුද්ධිතල් තතු අසාර්ථකත්වයන් අවධානයට ශ්‍රී ලංකාව පුරා සිය ගණනක් දිවිගෙවන් ඇද ගත් 2019 ඊස්ටර් ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳ පවත්වාගෙන යනු ලබන අධිකරණ විභාගයන්…

14 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 2026 දැවැන්ත සයිබර් අපරාධ දඩයමකදී විදේශිකයින් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් අත්අඩංගුවට ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 දැවැන්ත සයිබර් අපරාධ දඩයමකදී විදේශිකයින් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් අත්අඩංගුවට ගනී

2026 වසර පුරා ක්‍රියාත්මක කරන ලද සයිබර් අපරාධ කඩිනම් මෙහෙයුමක කොටසක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් විදේශිකයින් 1,093 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, මෙය රටේ දේශසීමා…

14 Aug 2026 Discuss
වයස අවුරුදු හතරේ දැරියක් වත්තේගාමේ අතහැර දමා පලා ගිය යුවළක් අත්අඩංගුවට Sinhala

වයස අවුරුදු හතරේ දැරියක් වත්තේගාමේ අතහැර දමා පලා ගිය යුවළක් අත්අඩංගුවට

වත්තේගාම ප්‍රදේශයේ වයස අවුරුදු හතරේ දැරියක් අතහැර දමා යාම සම්බන්ධයෙන් පුරුෂයෙකු හා කාන්තාවක් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය. පොලිසිය…

14 Aug 2026 Discuss