Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මාස දහයකට නොඅඩු කාලයක් තුළ අල්ලා ගත් කිලෝග්‍රෑම් 5,200කට අධික මත්ද්‍රව්‍ය විශාල තොගයක් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විනාශ කරයි

14 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මාස දහයකට නොඅඩු කාලයක් තුළ අල්ලා ගත් කිලෝග්‍රෑම් 5,200කට අධික මත්ද්‍රව්‍ය විශාල තොගයක් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විනාශ කරයි

මාස දහයකට නොඅඩු කාලසීමාවක් තුළ මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී මෙහෙයුම් මාලාවක් හරහා අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද සැලකිය යුතු මත්ද්‍රව්‍ය තොගයක් විනාශ කිරීම ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විසින් සිදු කර ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

වාර්තාගත අත්අඩංගු කිරීම්

සමස්ත බරින් කිලෝග්‍රෑම් 5,200 ඉක්මවූ එකතු කළ මෙම තොගයට නීති විරෝධී මත්ද්‍රව්‍ය වෙළෙඳපොළේ දැනට ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින ඉතාමත් භයානක හා අධිකම වටිනාකමින් යුතු මත්ද්‍රව්‍ය ඇතුළත් විය — ඒ අතර හෙරොයින්, ක්‍රිස්ටල් මෙතැම්ෆෙටමින් සාමාන්‍යයෙන් අයිස් ලෙස හඳුන්වන මෙම ද්‍රව්‍යය, සහ කොකේන් ද වේ.

මෙම අත්අඩංගු කිරීම්වල පරිමාණය, මෑත කාලයේ ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් විසින් සටහන් කරන ලද වඩාත් සැලකිය යුතු මත්ද්‍රව්‍ය නීති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ජයග්‍රහණවලින් එකක් නියෝජනය කරන අතර, දූපත තුළ හා හරහා ක්‍රියාත්මක වන මත්ද්‍රව්‍ය ජාලයන් විනාශ කිරීමට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනවල වර්ධනය වන අධිෂ්ඨානය ද එයින් අවධාරණය වේ.

අත්අඩංගු කළ මත්ද්‍රව්‍ය විනාශ කිරීම

සාක්ෂි අවශ්‍යතා නිමවීමෙන් අනතුරුව සම්මත නෛතික ක්‍රියාපටිපාටියට අනුකූලව, අල්ලා ගත් මත්ද්‍රව්‍ය විධිමත් ලෙස විනාශ කිරීම පොලිසිය අධීක්ෂණය කළේය. සොරකම් කිරීම හෝ නුසුදුසු ලෙස හැසිරවීම හරහා මත්ද්‍රව්‍ය නැවත සංසරණයට ඇතුළු වීමේ ඕනෑම හැකියාවක් වැළැක්වීම සඳහා මෙවැනි පාලිත විනාශ කිරීම් සිදු කරනු ලැබේ.

ශ්‍රී ලංකාවට දිගුකාලීන අභියෝගයක්

නිෂ්පාදන කලාප හා ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳපොළ අතර ගමන් කරන මත්ද්‍රව්‍ය තොග සඳහා සංක්‍රාන්ති ස්ථානයක් බවට පත්විය හැකි ස්ථානීය තත්ත්වය ඉන්දියන් සාගරයේ හිමිවීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව දිගු කලක් තිස්සේ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමෙන් එල්ල වන තර්ජනයට මුහුණ දෙමින් සිටී.

  • ශ්‍රී ලංකාවේ බහුලව අත්අඩංගුවට ගන්නා ද්‍රව්‍ය අතර හෙරොයින් ප්‍රමුඛ ස්ථානයක පවතී
  • ක්‍රිස්ටල් මෙතැම්ෆෙටමින් හෙවත් අයිස්, මෑත වසරවල අත්අඩංගු කිරීම්වලදී කැපී පෙනෙන ඉහළ යාමක් දක්වා ඇත
  • ඓතිහාසිකව අඩු ව්‍යාප්තියක් දැරූ කොකේන් ද, ප්‍රධාන මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීම්වලදී වැඩි වැඩියෙන් සොයාගනු ලැබේ

සංවිධිත මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමට එරෙහිව රටේ ආරක්ෂාව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා වඩා විශාල මහජන සහයෝගීතාවයක් හා කලාපීය බුද්ධි තොරතුරු හුවමාරුවක් සඳහා බලධාරීන් නැවත නැවතත් ඉල්ලීම් කර ඇත.

අල්ලා ගෙන අනතුරුව විනාශ කරන ලද මත්ද්‍රව්‍යවල පරිමාණය, මෙම කාලය පුරා ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය හා සහකාර ආයතන විසින් මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් ජාලයන්ට එරෙහිව පවත්වා ගෙන ආ අඛණ්ඩ මෙහෙයුම් පීඩනය පිළිබිඹු කරයි.

මෙම නවතම විනාශ කිරීම් වටය, රට පුරා මත්ද්‍රව්‍ය පරායත්තතාවය පෝෂණය කරන සැපයුම් දාම තවදුරටත් බිඳ දැමීමට පොලිසිය කටයුතු කරන අතරතුර, දිගටම ක්‍රියාත්මක කරන ඊළඟ ක්‍රියාන්විත මෙහෙයුම් සමඟ ඉදිරිදී ද සිදු කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයින් පිළිබඳ කාර්යාලය සක්‍රිය නඩු 17,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් සමඟ පොරබදයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයින් පිළිබඳ කාර්යාලය සක්‍රිය නඩු 17,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් සමඟ පොරබදයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයින් පිළිබඳ කාර්යාලය (OMP) වර්තමානයේ සක්‍රිය නඩු 16,966ක් පරිපාලනය කරමින් සිටින අතර, දිවයිනේ දහස් ගණන් පවුල් වලට අඛණ්ඩව…

14 Aug 2026 Discuss
ඊස්ටර් ඉරිදා ප්‍රහාරය: 'FNA' සටහන ගැන හිටපු පොලිස්පතිට වද කරන අතර නොතකාහරින ලද බුද්ධිතල් තතු සම්බන්ධයෙන් අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් වගවීම ඉල්ලයි Sinhala

ඊස්ටර් ඉරිදා ප්‍රහාරය: 'FNA' සටහන ගැන හිටපු පොලිස්පතිට වද කරන අතර නොතකාහරින ලද බුද්ධිතල් තතු සම්බන්ධයෙන් අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් වගවීම ඉල්ලයි

තීරණාත්මක බුද්ධිතල් තතු අසාර්ථකත්වයන් අවධානයට ශ්‍රී ලංකාව පුරා සිය ගණනක් දිවිගෙවන් ඇද ගත් 2019 ඊස්ටර් ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳ පවත්වාගෙන යනු ලබන අධිකරණ විභාගයන්…

14 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 2026 දැවැන්ත සයිබර් අපරාධ දඩයමකදී විදේශිකයින් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් අත්අඩංගුවට ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 දැවැන්ත සයිබර් අපරාධ දඩයමකදී විදේශිකයින් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් අත්අඩංගුවට ගනී

2026 වසර පුරා ක්‍රියාත්මක කරන ලද සයිබර් අපරාධ කඩිනම් මෙහෙයුමක කොටසක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් විදේශිකයින් 1,093 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, මෙය රටේ දේශසීමා…

14 Aug 2026 Discuss