එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂ වාර්තාකරු ශ්රී ලංකාවේ 22වන ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳ කනස්සල්ල පළ කරයි
විනිසුරුවන්ගේ සහ නීතිඥයන්ගේ නිදහස පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂ වාර්තාකරු මාගරට් සැටර්ත්වේට්, ශ්රී ලංකාවේ මතභේදාත්මක 22වන ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් කනස්සල්ල පළ කරමින් ශ්රී ලංකා රජයට නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර ඇත.
මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 62/12 යෝජනාව යටතේ තම බලතල ක්රියාත්මක කරන සැටර්ත්වේට්, සිය නිල තනතුරේ ධාරිතාවෙන් ශ්රී ලංකා රජය සමඟ සෘජුවම සන්නිවේදනය කරමින්, සංශෝධනය සහ අධිකරණ නිදහස හා නීතියේ ආධිපත්යය සඳහා එහි විය හැකි ඇඟවීම් සම්බන්ධව තම කාර්යාලයට ලැබුණු තොරතුරු කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත.
රජය වෙත නිල සන්නිවේදනයක්
ශ්රී ලංකා රජය වෙත නිල වශයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද මෙම ප්රකාශය, විශේෂ වාර්තාකරුවන් සිය නියෝග සීමාවන්ට අයත් කරුණු සම්බන්ධයෙන් සාමාජික රාජ්යයන් සමඟ සම්බන්ධ වන ස්ථාපිත එක්සත් ජාතීන්ගේ ක්රියාපටිපාටිය අනුගමනය කරයි. මෙම සන්නිවේදනය, 22වන සංශෝධනය ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් අධීක්ෂණයේ ඉහළම මට්ටමින් දෘෂ්ටිවිතරයට ලක් ව ඇති බව සංඥා කරයි.
විශේෂ වාර්තාකරුගේ මැදිහත්වීම, ශ්රී ලංකාවේ ව්යවස්ථාමය වර්ධනයන් කෙරෙහි, විශේෂයෙන් බලය බෙදීම, අධිකරණ නිදහස සහ රටේ ආයතන පාලනය කරන පුළුල් න�ෛතික රාමුව සම්බන්ධයෙන් වර්ධනය වන ජාත්යන්තර අවධානය ඉස්මතු කරයි.
22වන සංශෝධනය අවධානයට ලක් වූයේ මන්ද
22වන සංශෝධනය හඳුන්වා දීමෙන් පසු ශ්රී ලංකාව තුළ සැලකිය යුතු විවාදයකට ලක් ව ඇති අතර, විවේචකයන් ව්යවස්ථාමය ව්යුහය තුළ චෙක් සහ ශේෂ කෙරෙහි එහි බලපෑම පිළිබඳ ප්රශ්න මතු කර ඇත. නිරීක්ෂකයන් තර්ක කරන ලෙස අධිකරණය සහ ව්යවස්ථාමය කවුන්සිල ඇතුළු ප්රධාන ආයතනවල නිදහසට බලපෑ හැකි විධිවිධාන කේන්ද්ර කරගෙන කනස්සල්ල ඇති ව ඇත.
එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂ වාර්තාකරුවකුගේ සම්බන්ධීකරණය, ගෙදරදී සිදු කරන ලද ව්යවස්ථාමය වෙනස්කම් ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් දෘෂ්ටිකෝණයකින් දෙස බලන ප්රමාණය අවධාරණය කරයි. විශේෂයෙන් මෑත ආර්ථික හා දේශපාලන අර්බුද අනුව සමීප නිරීක්ෂණයට ලක් ව ඇති රටක් ලෙස ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් මෙය වඩාත් වැදගත් වේ.
ඉදිරියේ සිදු වන්නේ කුමක්ද
සම්මත එක්සත් ජාතීන්ගේ ක්රියාපටිපාටිය යටතේ, ශ්රී ලංකා රජය විශේෂ වාර්තාකරුගේ සන්නිවේදනයට නිල වශයෙන් ප්රතිචාර දැක්වීමට බලාපොරොත්තු වේ. එවැනි හුවමාරු සාමාන්යයෙන් නියමිත කාල සීමාවකට පසු රජයන් ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් යාන්ත්රණ සමඟ සම්බන්ධ වන ආකාරය පිළිබඳ විනිවිදභාවය ඉඩ දෙමින් ප්රසිද්ධියට පත් කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවේ නෛතික විශේෂඥයන් සහ සිවිල් සමාජ සංවිධාන රජයේ ප්රතිචාරය සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, එය මෙරට ව්යවස්ථාමය ප්රතිසංස්කරණ සම්බන්ධ ජාත්යන්තර දෘෂ්ටිවිතරය කෙරෙහි රජයේ ස්ථාවරය පිළිබිඹු කිරීමට ඉඩ ඇත.
මෙම වර්ධනය පාලනය, ව්යවස්ථාමය අඛණ්ඩතාව සහ ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් නීතිය යටතේ ශ්රී ලංකාවේ බැඳීම් පිළිබඳ ජාතික සංවාදයට තවත් මානයක් එකතු කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.