ඊස්ටර් ඉරිදා ප්රහාරය: 'FNA' සටහන ගැන හිටපු පොලිස්පතිට වද කරන අතර නොතකාහරින ලද බුද්ධිතල් තතු සම්බන්ධයෙන් අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් වගවීම ඉල්ලයි
තීරණාත්මක බුද්ධිතල් තතු අසාර්ථකත්වයන් අවධානයට
ශ්රී ලංකාව පුරා සිය ගණනක් දිවිගෙවන් ඇද ගත් 2019 ඊස්ටර් ඉරිදා ප්රහාරය පිළිබඳ පවත්වාගෙන යනු ලබන අධිකරණ විභාගයන් දැඩි හැරීමක් ගෙන ඇති අතර, ව්යසනයට පෙර දිනවලදී තීරණාත්මක නිල ලිපි ලේඛන හැසිරවූ ආකාරය — හෝ වඩාත් නිවැරදිව කිවහොත් වරදවා හැසිරවූ ආකාරය — සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිගේ නීතිඥ අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් දිලීප පීරිස් බරපතල කනස්සල්ල ප්රකාශ කර ඇත.
'FNA' යන්නෙහි අර්ථය
නවතම හෙළිදරව් කිරීම්වල කේන්ද්රයේ පවතින්නේ ආයතනික නොසැලකිල්ලේ සංකේතයක් බවට පත් වූ නිලධාරීවාදී කෙටි සටහනකි: 'FNA' හෙවත් 'For Necessary Action' (අවශ්ය පියවර ගැනීම සඳහා) යන සටහනයි. මෙම නම්යකරණය සහිතව නිකුත් කරන ලද බුද්ධිතල් තතු අනතුරු ඇඟවීම්, කිසිදු අර්ථවත් පසු විපරමක් නොකොට නිලධාරීන් අතර නිතිපතා ගෙන ගිය ආකාරය, සම්බන්ධීකෘත බෝම්බ ප්රහාරයන් වැළැක්වීමට ආරක්ෂක ස්ථාපනය අසමත් වීමේ ප්රධාන සාධකයක් ලෙස දැන් ගවේෂණය කෙරෙමින් පවතී.
හිටපු පොලිස්පතිවරයා ද, තතු අනතුරු ඇඟවීම් ලැබී, ඒවාට සටහන යොදා, ඉදිරියට යවා — නිසි ක්රියාමාර්ගයක් සත්ය වශයෙන්ම ගනු ලැබූ බවට කිසිදු සාක්ෂියක් නොමැතිව — කටයුතු කළ ආකාරය පිළිබඳ අපහසු ප්රශ්නවලට මුහුණ දෙන ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් අතර සිටී.
අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් කොටු හකුළන සංස්කෘතියට අවසන් කිරීමක් ඉල්ලයි
විභාගයන් අමතමින් අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් දිලීප පීරිස්, ඉතා වැදගත් නිල ලිපිලේඛන කිසිදු සනිටුහන් ක්රියාමාර්ගයක් සහතික නොකොට හුදෙක් ඉදිරියට යවන සංස්කෘතියට ස්ථිරවශයෙන් අවසන් කිරීමක් ඉල්ලා සිටියේය. ජාතික ආරක්ෂාවට අදාළ තතු, පරිපාලන ලේඛන ලෙස සලකා — සටහන් කොට ඉදිරිපත් කිරීම — ව්යසනකාරී ප්රතිවිපාක ගෙනා ක්රමවත් අසාර්ථකත්වයකට සමාන බව ඔහු තර්ක කළේය.
ජීවිත අවදානමට ලක්ව ඇති විට, සත්යාර්ථ අනුගාමීත්වයකින් තොරව ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ තතු ඉදිරිපත් කිරීම, නිල වගකීම ඉටු කිරීමක් ලෙස පිළිගත නොහැකිය.
ඉහළම මට්ටමේ වගවීම
2019 අප්රේල් 21 වැනිදා සිදු කරන ලද ඊස්ටර් ඉරිදා බෝම්බ ප්රහාරයන්, දිවයිනේ පැතිරෙන පල්ලි සහ සුඛෝපභෝගී හෝටල් ඉලක්ක කරගත් අතර, එහිදී 260 කට අධික ජනතාවක් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර තවත් සිය ගණනක් තුවාල ලැබීය. ප්රහාරවලට දින කිහිපයකට — සමහර විට සති කිහිපයකට — ముందు ලිඛිත තතු අනතුරු ඇඟවීම් බලධාරීන්ට ලබාගත හැකිව තිබූ නමුත් සම්බන්ධීකෘත වැළැක්වීමේ ප්රතිචාරයක් ඇති නොකළ බව පරීක්ෂණ මගින් දිගු කලෙකට ලොකු ඇඟිල්ල දිග හේරී ඇත.
හිටපු පොලිස්පතිගේ හැසිරීම විභාගයට ගැනීම, රටේ ආරක්ෂක යාන්ත්රණය තුළ වගකීම් දාමය කොතැනකදී බිඳ වැටුණේදැයි ස්ථාපිත කිරීමට නඩු පාර්ශ්ව සහ විමර්ශකයන් ක්රියා කරන, පවත්නා වගවීමේ ක්රියාවලියේ වඩාත්ම වැදගත් මොහොතක් නියෝජනය කරයි.
ආයතනික ප්රතිසංස්කරණ සඳහා පුළුල් ඇඟවුම්
ක්ෂණික නෛතික කාරණාවලින් ඔබ්බට, ශ්රී ලංකාවේ ආරක්ෂක සහ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන තතු හැසිරවන ආකාරය පිළිබඳ පුළුල් ඇඟවීම් මෙම හෙළිදරව් කිරීම් දරාගෙන සිටී. නිරීක්ෂකයන් සහ වින්දිතයන්ගේ පෙනී සිටීමේ කණ්ඩායම් දිගු කලෙකට, වගකිව යුත්තන්ට සාධාරණය ඉල්ලා සිටිනවා පමණක් නොව, නිලධාරීවාදී පුරුදු නැවතත් අනතුරු ඇඟවීමකට සහ කාලෝචිත ප්රතිචාරයකට අතරතුර බාධකයක් නොවන බව සහතික කිරීම සඳහා ව්යූහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ ද ඉල්ලා සිටී.
විභාගයන් ඉදිරියට ගෙන යද්දී, ජාතිය ළං ව බලා සිටී — මෙම අසාර්ථකත්වයන් හෙළිදරව් කිරීම, වසර පහකට වැඩි කාලයක් තිස්සේ වින්දිතයන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල් සොයමින් ස
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.