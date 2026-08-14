දිගන පිරිමියෙකු ක්රිස්ටල් මෙත් සහ සජීවී අත් බෝම්බයක් සමඟ තේල්දෙණිය පොලිස් වැටලීමකදී අත්අඩංගුවට
තේල්දෙණිය පොලිස් බෙදුම් ප්රදේශය තුළ, දිගනින් වයස අවුරුදු 25ක් වූ පිරිමියෙකු, සාමාන්යයෙන් ICE ලෙස හඳුන්වන ක්රිස්ටල් මෙතැම්ෆෙටමින් සැලකිය යුතු ප්රමාණයක් සහ අත් බෝම්බයක් සමඟ අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
මෙහෙයුම අතරතුර බලධාරීන් ICE ග්රෑම් 5,155ක් අත්පත් කරගත් අතර, ජීවිතයට තර්ජනයක් වන එම පුපුරණ සෙල්ලිලිය ද අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. සැකකරු සතු ව මත්ද්රව්ය සහ අවි ආයුධ දෙකම සොයාගැනීම නිසා නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන් අතර දැඩි සැලකිල්ලක් ඇතිව ඇත.
බහුවිධ අපරාධ සම්බන්ධතා අනාවරණය
අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් පසු පොලිසිය විසින් සිදු කරන ලද විමර්ශනවලින් හෙළිවී ඇත්තේ, සැකකරු මත්ද්රව්ය ජාවාරම ඇතුළු ගණනාවක් අපරාධ ක්රියාකාරකම් සමඟ සම්බන්ධ යැයි විශ්වාස කෙරෙන බවයි. ඔහු සම්බන්ධ බව කියැවෙන අපරාධ ජාලයේ විස්තාරය සහ පෙර සිදුවීම් සම්බන්ධ සහභාගිත්වය පිළිබඳ විමර්ශන දිගටම සිදු කෙරේ.
මත්ද්රව්ය ජාවාරමට එරෙහි අඛණ්ඩ කටයුතු
මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම, ශ්රී ලංකා පොලිසිය විසින් දැඩි මත්ද්රව්ය, විශේෂයෙන්ම ක්රිස්ටල් මෙතැම්ෆෙටමින් බෙදාහැරීම සහ සතුකරගෙන සිටීම ඉලක්ක කරගෙන ගෙනයනු ලබන මෙහෙයුම් මාලාවේ නවතම මෙහෙයුමයි. මෑත වසරවල දිවයිනපුරා ක්රිස්ටල් මෙතැම්ෆෙටමින් ව්යාප්තිය ක්රමයෙන් ඉහළ ගොස් ඇත.
ICE ඉතාමත් ඇබ්බැහි කරවන සහ විනාශකාරී ද්රව්යක් ලෙස වර්ගීකරණය කර ඇති අතර, ශ්රී ලංකා නීතිය යටතේ එහි ජාවාරමට දැඩි නීතිමය දඬුවම් පැනවේ. මත්ද්රව්ය සමඟ අත් බෝම්බයක් ද සොයාගැනීම, සැකකරු සාමාන්ය මත්ද්රව්ය ජාවාරමෙන් ඔබ්බට සංවිධිත අපරාධ කණ්ඩායම් සමඟ සම්බන්ධ විය හැකි බවට ඉඟි කරයි.
සැකකරු දිගටම පොලිස් භාරයේ රඳවාගෙන සිටින අතර, විමර්ශන අඛණ්ඩව ගෙනයනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.