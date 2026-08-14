Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දිගන පිරිමියෙකු ක්‍රිස්ටල් මෙත් සහ සජීවී අත් බෝම්බයක් සමඟ තේල්දෙණිය පොලිස් වැටලීමකදී අත්අඩංගුවට

14 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දිගන පිරිමියෙකු ක්‍රිස්ටල් මෙත් සහ සජීවී අත් බෝම්බයක් සමඟ තේල්දෙණිය පොලිස් වැටලීමකදී අත්අඩංගුවට

තේල්දෙණිය පොලිස් බෙදුම් ප්‍රදේශය තුළ, දිගනින් වයස අවුරුදු 25ක් වූ පිරිමියෙකු, සාමාන්‍යයෙන් ICE ලෙස හඳුන්වන ක්‍රිස්ටල් මෙතැම්ෆෙටමින් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් සහ අත් බෝම්බයක් සමඟ අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

මෙහෙයුම අතරතුර බලධාරීන් ICE ග්‍රෑම් 5,155ක් අත්පත් කරගත් අතර, ජීවිතයට තර්ජනයක් වන එම පුපුරණ සෙල්ලිලිය ද අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. සැකකරු සතු ව මත්ද්‍රව්‍ය සහ අවි ආයුධ දෙකම සොයාගැනීම නිසා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන් අතර දැඩි සැලකිල්ලක් ඇතිව ඇත.

බහුවිධ අපරාධ සම්බන්ධතා අනාවරණය

අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් පසු පොලිසිය විසින් සිදු කරන ලද විමර්ශනවලින් හෙළිවී ඇත්තේ, සැකකරු මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම ඇතුළු ගණනාවක් අපරාධ ක්‍රියාකාරකම් සමඟ සම්බන්ධ යැයි විශ්වාස කෙරෙන බවයි. ඔහු සම්බන්ධ බව කියැවෙන අපරාධ ජාලයේ විස්තාරය සහ පෙර සිදුවීම් සම්බන්ධ සහභාගිත්වය පිළිබඳ විමර්ශන දිගටම සිදු කෙරේ.

මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමට එරෙහි අඛණ්ඩ කටයුතු

මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම, ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විසින් දැඩි මත්ද්‍රව්‍ය, විශේෂයෙන්ම ක්‍රිස්ටල් මෙතැම්ෆෙටමින් බෙදාහැරීම සහ සතුකරගෙන සිටීම ඉලක්ක කරගෙන ගෙනයනු ලබන මෙහෙයුම් මාලාවේ නවතම මෙහෙයුමයි. මෑත වසරවල දිවයිනපුරා ක්‍රිස්ටල් මෙතැම්ෆෙටමින් ව්‍යාප්තිය ක්‍රමයෙන් ඉහළ ගොස් ඇත.

ICE ඉතාමත් ඇබ්බැහි කරවන සහ විනාශකාරී ද්‍රව්‍යක් ලෙස වර්ගීකරණය කර ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකා නීතිය යටතේ එහි ජාවාරමට දැඩි නීතිමය දඬුවම් පැනවේ. මත්ද්‍රව්‍ය සමඟ අත් බෝම්බයක් ද සොයාගැනීම, සැකකරු සාමාන්‍ය මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමෙන් ඔබ්බට සංවිධිත අපරාධ කණ්ඩායම් සමඟ සම්බන්ධ විය හැකි බවට ඉඟි කරයි.

සැකකරු දිගටම පොලිස් භාරයේ රඳවාගෙන සිටින අතර, විමර්ශන අඛණ්ඩව ගෙනයනු ලැබේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සයිබර් අපරාධ මැඩලීමට ශ්‍රී ලංකාව දැඩි පියවර: 2026 දී විදේශිකයන් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් අත්අඩංගුවට Sinhala

සයිබර් අපරාධ මැඩලීමට ශ්‍රී ලංකාව දැඩි පියවර: 2026 දී විදේශිකයන් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා භූමියේ ක්‍රියාත්මක ජාත්‍යන්තර සයිබර් අපරාධ ජාල ඉලක්ක කරගත් විශාල වැටලීමක් ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් සයිබර් අපරාධවලට එරෙහි සටනේ දී සැලකිය යුතු ජයග්‍රහණයක්…

14 Aug 2026 Discuss
ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව දැඩි තත්ත්වයන් මධ්‍යයේ පළමු ටෙස්ට් සටනට සූදානම් වෙයි Sinhala

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව දැඩි තත්ත්වයන් මධ්‍යයේ පළමු ටෙස්ට් සටනට සූදානම් වෙයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත තරගාවලියේ පළමු ටෙස්ට් තරගය සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, ආසියාවේ වඩාත් තරගකාරී ක්‍රිකට් ජාතීන් දෙක අතර…

14 Aug 2026 Discuss
පෑන් ඒෂියා බැංකුව ඓතිහාසික රු. බිලියන 350 වත්කම් සන්ධිස්ථානය අත්කරගනිමින් පළමු මෙයාර ලාභය 16%කින් ඉහළට Sinhala

පෑන් ඒෂියා බැංකුව ඓතිහාසික රු. බිලියන 350 වත්කම් සන්ධිස්ථානය අත්කරගනිමින් පළමු මෙයාර ලාභය 16%කින් ඉහළට

පෑන් ඒෂියා බැංකුව එහි දශක තුනක ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී සන්ධිස්ථානයකට පැමිණ, මුළු වත්කම් රු. බිලියන 350 සීමාව මුල්වරට අතික්‍රමණය කරමින්, 2026 වර්ෂයේ පළමු මෙයාර සඳහා…

14 Aug 2026 Discuss