බත්තරමුල්ල හෝටලයක් තුළින් කිඹුලෙකු හමුවීමෙන් දැඩි භීතියක්
බත්තරමුල්ල ප්රදේශයේ ප්රමුඛ හෝටලයක් තුළ කිඹුලෙකු සොයාගැනීම හේතුවෙන් ප්රදේශය කම්පනයට පත් වූ අතර, මෙම අසාමාන්ය සිදුවීමේ වීඩියෝ දර්ශන සමාජ මාධ්ය හරහා වේගයෙන් පැතිරීමත් සමඟ එය පුළුල් අවධානයකට ලක් විය.
අනපේක්ෂිත අමුත්තා ඇති කළ භීතිය
හෝටල් පරිශ්රය තුළ මෙම සරීසෘපයා ප්රත්යක්ෂ වීම සේවකයන් සහ අමුත්තන් දැඩි කම්පනයට පත් කළ අතර, බත්තරමුල්ලේ ප්රසිද්ධ ආයතනයක සාමාන්ය දිනක් භීතිය හා අවිශ්වාසය මුසු දර්ශනයක් බවට පත් විය. ඉතා ඉක්මනින් වෛරල් වූ වීඩියෝ දර්ශනවල, කිඹුලා හෝටලයේ අභ්යන්තරය හරහා ගමන් කරන අයුරු දැකගත හැකි විය.
වර්ධනය වන නාගරික වනජීවී තර්ජනයක්
මෙම සිදුවීම, ශ්රී ලංකාව පුරා නාගරික හා අර්ධ නාගරික ප්රදේශවලට වනසතුන් ඇතුළු වීමේ සංඛ්යාව ක්රමයෙන් වැඩිවෙමින් පවතින බවට නැවතත් අවධානය යොමු කර ඇත. කොළඹ නගරයේ පෙදෙසකින් ආසන්නව පිහිටි ජනාකීර්ණ නගර මායිම් ප්රදේශයක් වන බත්තරමුල්ල, කිඹුලන්ගේ ස්වාභාවික වාසස්ථාන ලෙස හඳුනාගෙන ඇති තෙත්බිම් හා ජලමාර්ග කිහිපයකට ආසන්නව පිහිටීම හේතුවෙන් පදිංචිකරුවන් සහ අමුත්තන් එවැනි මුහුණුවීම්වලට ගොදුරු වීමේ අවදානම වැඩි වෙයි.
- ශ්රී ලංකාවේ ගංගා, කලපු සහ තෙත්බිම්වල කිඹුලන් බහුලව දක්නට ලැබේ
- ස්වාභාවික වාසස්ථාන මත නාගරීකරණය ව්යාප්ත වීම මිනිස්-වනජීවී ගැටුම් වැඩිවීමට හේතු වී ඇත
- වනසතුන්ට ළඟා නොවන ලෙසත්, එවැනි අවස්ථාවකදී වහාම වනජීවී අධිකාරීන් අමතන ලෙසත් මහජනතාවට දැනුම් දෙනු ලැබේ
වනජීවී නිලධාරීන් සහ ප්රාදේශීය බලධාරීන් එවැනි සිදුවීම්වලදී සතා ආරක්ෂිත ලෙස අල්ලා ගෙන සුදුසු ස්වාභාවික වාසස්ථානයකට ගෙනයාමට කටයුතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
නේවාසික හා වාණිජ ප්රදේශවල වනසතුන් සම්බන්ධ සිදුවීම් හැසිරවීම ශ්රී ලංකාවේ වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදු කරන අතර, එවැනි අවස්ථාවකදී තනිව ක්රියා කිරීමට යෑමෙන් වළකිනා ලෙසත් ඉක්මනින් බලධාරීන් දැනුවත් කරන ලෙසත් පදිංචිකරුවන්ට දැඩිව නිර්දේශ කෙරේ.
මෙම වීඩියෝ දර්ශන මාර්ගගත ලෙස පුළුල් සාකච්ඡාවකට තුඩු දී ඇති අතර, ජනාකීර්ණ පොදු ස්ථානවල සිදුවන එවැනි සිදුවීම්වල ආරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ ශ්රී ලාංකිකයන් බොහෝ දෙනෙකු විස්මය හා කනස්සල්ල ප්රකාශ කර ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.