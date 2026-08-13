Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා තරග මාලාවේ ප්‍රතිඵලය කුමක් වුවත් ගම්බීර් ඉන්දීය ප්‍රධාන පුහුණුකරු ධුරයේ රැඳෙනු ඇතැයි සූත්‍ර පවසයි

13 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා තරග මාලාවේ ප්‍රතිඵලය කුමක් වුවත් ගම්බීර් ඉන්දීය ප්‍රධාන පුහුණුකරු ධුරයේ රැඳෙනු ඇතැයි සූත්‍ර පවසයි

ගෞතම් ගම්බීර්ගේ ඉන්දීය පිරිමි ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ධුරය තහවුරු බවක් පෙනෙන අතර, ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව කෙරෙන සිදුවෙමින් පවතින තරග මාලාව කෙසේ නිමාවට පත් වුවත් ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය (BCCI) ඔහුට සිය සහාය පළ කිරීමට අදහස් කරන බව වාර්තා ප්‍රකාශ වෙමින් තිබේ.

මණ්ඩලය ගම්බීර් පිටුපස දෘඪව සිටී

මෙම කරුණට සමීප සූත්‍ර අනුව, ළඟ අනාගතයේදී ගම්බීර්ව ඉවත් කිරීමට හෝ ඔහු වෙනුවට වෙනත් අයෙකු පත් කිරීමට BCCI සතු කිසිදු සැලැස්මක් නොමැති අතර, රසිකයන් හා විචාරකයන් අතර කණ්ඩායමේ දක්ෂතා ගැන විනිශ්චය ශක්තිමත් වෙමින් පවතියේ වුවද, රටේ බලවත් ක්‍රිකට් මණ්ඩලය ඔහු කෙරෙහි විශ්වාසය තබා ඇති බව එයින් ඉඟි කෙරේ.

මෙම සහතිකය, ගම්බීර්ට කෙටිකාලීන තරග මාලා ප්‍රතිඵල පමණක් මත විනිශ්චය කිරීම වෙනුවට, ඔහුගේ පුහුණු දර්ශනය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහ ඔහුගේ දෘෂ්ටිකෝණය වෙත අනුව කණ්ඩායම ගොඩනඟා ගැනීමට ප්‍රමාණවත් කාලයක් ලැබිය යුතුය යන මණ්ඩලයේ පුළුල් මතය පිළිබිඹු කරන බව කියැවේ.

පීඩනය ඉහළ යද්දී සහය පවතී

T20 ලෝක කුසලාන චක්‍රය නිමා වීමෙන් අනතුරුව ඉන්දීය කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ධුරය භාරගත් ගම්බීර්, කණ්ඩායම් තේරීම් සහ උපායමාර්ගික තීරණ පිළිබඳ ජනතා විවාදයන්ට මුහුණ දෙමින් සිටී. විවේචකයන් අස්ථාවර දක්ෂතාවන් ගැටළු කාරණයක් ලෙස ඉදිරිපත් කරද්දී, ඔහුට සහාය දක්වන්නෝ, ප්‍රතිඵල සාධාරණ ලෙස ඇගයිය හැකිවීමට පෙර ඕනෑම නව පුහුණු ක්‍රමවේදයකට ස්ථාවර වීමේ කාලයක් අවශ්‍ය බව තර්ක කරති.

ඔහුගේ ධුරාවලිය වටා ඇති කලකිරීම් මධ්‍යයේ, BCCI ගෙන ඇතැයි කියැවෙන ස්ථාවරය, ඉන්දීය ක්‍රිකට් පරිපාලනයේ ඉහළ සිටින්නෝ හිටපු ලකුණු ලාභී පිතිකරු වූ මේ පුහුණුකරු කෙරෙහි ප්‍රතිිශ්ඨාපිතව සිටින බව ලෙස පෙන්නුම් කරයි.

ශ්‍රී ලංකා තරග මාලාව අවධානයේ මධ්‍යස්ථානයේ

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව දැනට ද්විපාර්ශ්වික තරග මාලාවක නිරත වෙමින් සිටින අතර, එය ක්‍රීඩාංගණය තුළ සහ පිටත යන දෙඅංශයෙන්ම සැලකිය යුතු අවධානය ලබාගෙන ඇත. ක්‍රිකට් තරඟාවලිය ම තරඟකාරී ලෙස ඉදිරියට ගෙන යනු ලබද්දී, අවට සාකච්ඡාවන් බොහෝ දුරට ඉන්දීය කණ්ඩායමේ අනාගත දිශාව සහ ගම්බීර් ඒ හැඩගැස්වීමේදී ඉටු කළ යුතු භූමිකාව කෙරෙහි කේන්ද්‍රගත වී ඇත.

උපමහාද්වීපයේ සිදුවන තතු නරඹමින් සිටින ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් රසිකයන්ට, මෙම සිදුවීම් ක්‍රීඩාවේ ඉහළම මට්ටමේදී පරිපාලනය සහ ක්‍රීඩා ප්‍රතිඵල කෙතරම් දෙකට බැඳී ඇත්දැයි මතක් කර දෙයි.

දැනට පවතින තත්ත්වය අනුව, ශ්‍රී ලංකා තරග මාලා ප්‍රතිඵලය කෙසේ වුවත්, BCCI සිය සහාය ලබා දෙමින් ඉදිරි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කාලසටහන හරහා ඉන්දියාව මෙහෙයවීමට ගම්බීර් ධුරයේ දිගටම රැඳෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සමාජ මාධ්‍ය නිවාස වංචාව හෙළිදරව් වෙයි: රුපියල් මිලියන 25ක් වංචා කළ සැකකරු අත්අඩංගුවට Sinhala

සමාජ මාධ්‍ය නිවාස වංචාව හෙළිදරව් වෙයි: රුපියල් මිලියන 25ක් වංචා කළ සැකකරු අත්අඩංගුවට

සැකකරු සමාජ මාධ්‍ය හරහා පීඩිතයන් රවටා ගනී සමාජ මාධ්‍ය හරහා සිදු කරන ලද සංකීර්ණ නිවාස ඉදිකිරීමේ වංචා යෝජනා ක්‍රමයක් මගින් අහිංසක පොදු ජනතාවගෙන් රුපියල් මිලියන…

13 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලාංකික නායකත්වය යටතේ ෆීජී කොටස් වෙළෙඳපොළ දශකයක් තුළ ඉහළම ව්‍යාපාරික අගයක් සටහන් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික නායකත්වය යටතේ ෆීජී කොටස් වෙළෙඳපොළ දශකයක් තුළ ඉහළම ව්‍යාපාරික අගයක් සටහන් කරයි

ෆීජී ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළේ වාර්තා බිඳ දැමූ වර්ෂයක් ෆීජීයේ කොටස් වෙළෙඳපොළ වසර දහයකට වැඩි කාලයක් තුළ ශක්තිමත්ම ව්‍යාපාරික කාර්යසාධනයක් ලබා දී ඇති අතර, වර්ෂය මේ…

13 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අරගලකාරී මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ පුනරුජ්ජීවනය කිරීමට යෝජනා 19ක් ලැබේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අරගලකාරී මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ පුනරුජ්ජීවනය කිරීමට යෝජනා 19ක් ලැබේ

අත්හිටුවූ ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරිත්වය හේතුවෙන් රටේ ප්‍රධානතම මූල්‍ය බරක් ලෙස සැලකෙන මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ භාරගැනීමට හෝ සංවර්ධනය කිරීමට කැමැත්ත පළ…

13 Aug 2026 Discuss