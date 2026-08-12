බේලන්විල එසල මහ පෙරහැර නිමිත්තෙන් බොරලෙස්ගමුවේ රථවාහන සීමා පනවයි
බස්නාහිර පළාතේ වඩාත් සුප්රසිද්ධ බෞද්ධ පෙරහැරවලින් එකක් වන ඉදිරි බේලන්විල එසල මහ පෙරහැර නිමිත්තෙන් බොරලෙස්ගමුව පොලිස් බලප්රදේශය තුළ රථවාහන සීමා පනවන බව ශ්රී ලංකා පොලිසිය නිවේදනය කර ඇත.
භක්තිකයන් සහ ආරක්ෂාව කළමනාකරණය සඳහා සීමා පනවයි
උත්සව කාලය තුළ පෙරහැර මාර්ගය දිගේ රැස්වීමට අපේක්ෂිත විශාල භක්තිකයන් හා නරඹන්නන් පිරිස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා මෙම සීමා හඳුන්වා දෙන බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත. ඓතිහාසික බේලන්විල රාජ මහා විහාරයේ වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන බේලන්විල එසල මහ පෙරහැරට සෑම වසරකම දිවයිනේ සෑම කොනකින්ම දස දහස් ගණනක් වන භක්තිකයන් හා නරඹන්නන් පැමිණේ.
ජනතාව සහ රියදුරන් කල්තියා ගමන් සැලසුම් කරගෙන, ප්රදේශයේ යොදවා ඇති රථවාහන නිලධාරීන් විසින් නිකුත් කරනු ලබන උපදෙස් පිළිපදින ලෙස පොලිසිය ඉල්ලා සිටී. සීමා පනවා ඇති කාලය තුළ මාර්ග පරිශීලකයන්ට ඇති බාධා අවම කිරීම සඳහා විකල්ප මාර්ග ලබා දීමට අපේක්ෂිතය.
ආදරණීය වාර්ෂික සාම්ප්රදායික උත්සවය
බේලන්විල එසල මහ පෙරහැර යනු ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා අතිශයින් වැදගත් සංස්කෘතික හා ආගමික සිදුවීමකි. අලංකාරව සැරසූ ඇතුන්, සාම්ප්රදායික රාවල් වාදකයන්, නර්තන ශිල්පීන් සහ කොඩිකාරයන් භක්තිය හා උරුමය ගෙනහැර දක්වමින් වීදි ඔස්සේ ඉදිරියට යාම මෙහි ලක්ෂණයකි.
පෙරහැර මාර්ගයට ආසන්නව පදිංචිව සිටින නේවාසිකයන් සහ බොරලෙස්ගමුව ප්රදේශය හරහා ගමන් කරන්නන්, නිශ්චිත මාර්ග වසා දැමීම් සහ සීමා පැනවෙන කාලසීමාව සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය විසින් නිකුත් කරනු ලබන ඕනෑම නිවේදනයක් පිළිබඳව යාවත්කාලීනව සිටිමින් ක්රියා කරන ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
සහභාගිවන්නන් සහ නරඹන්නන් සියලු දෙනාටම සිදුවීම සුමටව හා ආරක්ෂිතව ගෙන යාම සහතික කිරීම සඳහා රාජකාරි නිලධාරීන් සමඟ සම්පූර්ණයෙන් සහයෝගය දක්වන ලෙස ශ්රී ලංකා පොලිසිය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.