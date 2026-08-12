Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බේලන්විල එසල මහ පෙරහැර නිමිත්තෙන් බොරලෙස්ගමුවේ රථවාහන සීමා පනවයි

12 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බේලන්විල එසල මහ පෙරහැර නිමිත්තෙන් බොරලෙස්ගමුවේ රථවාහන සීමා පනවයි

බස්නාහිර පළාතේ වඩාත් සුප්‍රසිද්ධ බෞද්ධ පෙරහැරවලින් එකක් වන ඉදිරි බේලන්විල එසල මහ පෙරහැර නිමිත්තෙන් බොරලෙස්ගමුව පොලිස් බලප්‍රදේශය තුළ රථවාහන සීමා පනවන බව ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය නිවේදනය කර ඇත.

භක්තිකයන් සහ ආරක්ෂාව කළමනාකරණය සඳහා සීමා පනවයි

උත්සව කාලය තුළ පෙරහැර මාර්ගය දිගේ රැස්වීමට අපේක්ෂිත විශාල භක්තිකයන් හා නරඹන්නන් පිරිස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා මෙම සීමා හඳුන්වා දෙන බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත. ඓතිහාසික බේලන්විල රාජ මහා විහාරයේ වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන බේලන්විල එසල මහ පෙරහැරට සෑම වසරකම දිවයිනේ සෑම කොනකින්ම දස දහස් ගණනක් වන භක්තිකයන් හා නරඹන්නන් පැමිණේ.

ජනතාව සහ රියදුරන් කල්තියා ගමන් සැලසුම් කරගෙන, ප්‍රදේශයේ යොදවා ඇති රථවාහන නිලධාරීන් විසින් නිකුත් කරනු ලබන උපදෙස් පිළිපදින ලෙස පොලිසිය ඉල්ලා සිටී. සීමා පනවා ඇති කාලය තුළ මාර්ග පරිශීලකයන්ට ඇති බාධා අවම කිරීම සඳහා විකල්ප මාර්ග ලබා දීමට අපේක්ෂිතය.

ආදරණීය වාර්ෂික සාම්ප්‍රදායික උත්සවය

බේලන්විල එසල මහ පෙරහැර යනු ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා අතිශයින් වැදගත් සංස්කෘතික හා ආගමික සිදුවීමකි. අලංකාරව සැරසූ ඇතුන්, සාම්ප්‍රදායික රාවල් වාදකයන්, නර්තන ශිල්පීන් සහ කොඩිකාරයන් භක්තිය හා උරුමය ගෙනහැර දක්වමින් වීදි ඔස්සේ ඉදිරියට යාම මෙහි ලක්ෂණයකි.

පෙරහැර මාර්ගයට ආසන්නව පදිංචිව සිටින නේවාසිකයන් සහ බොරලෙස්ගමුව ප්‍රදේශය හරහා ගමන් කරන්නන්, නිශ්චිත මාර්ග වසා දැමීම් සහ සීමා පැනවෙන කාලසීමාව සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය විසින් නිකුත් කරනු ලබන ඕනෑම නිවේදනයක් පිළිබඳව යාවත්කාලීනව සිටිමින් ක්‍රියා කරන ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

සහභාගිවන්නන් සහ නරඹන්නන් සියලු දෙනාටම සිදුවීම සුමටව හා ආරක්ෂිතව ගෙන යාම සහතික කිරීම සඳහා රාජකාරි නිලධාරීන් සමඟ සම්පූර්ණයෙන් සහයෝගය දක්වන ලෙස ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ Sinhala

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ

මාරාන්තික පහරදීමක් සම්බන්ධයෙන් යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු පරිවාස නියෝගයකට යටත් කරනු ලැබ ඇති අතර, ඔහුගේ වයස හා තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් අධිකරණය රැඳවුම්…

12 Aug 2026 Discuss
හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති Sinhala

හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංගමය නෛතික සටනකට මුහුණ දෙයි හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (SLC) සංගමයට සහ එහි…

12 Aug 2026 Discuss
වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි Sinhala

වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි

ශ්‍රී ලංකා රජය 2027 සිට 2031 දක්වා වන වසර පහක කාලය තුළ වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සඳහා රුපියල් මිලියන 42,000කට ආසන්න මුදලක් ආයෝජනය කිරීමේ ඉලක්කාකාරී සැලැස්මක් අනාවරණය…

12 Aug 2026 Discuss