යුද්ධ කලාපවලින් මිලියනයක් බිම් බෝම්බ ඉවත් කිරීමෙන් ශ්රී ලංකාව ඓතිහාසික이정표යකට ළඟා වෙයි
යුද්ධෙන් පසු යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ දිගු ගමනේ සැලකිය යුතු이정표යක් ලෙස, රටේ හිටපු ගැටුම් කලාපවලින් මිලියනයක් බිම් බෝම්බ ඉවත් කර ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇති අතර, ශ්රී ලංකාව සම්පූර්ණයෙන්ම බිම් බෝම්බ රහිත රාජ්යයක් වීමේ ඉලක්කය කරා සැලකිය යුතු ලෙස ළඟා වී තිබේ.
විනාශකාරී උරුමය ආපසු හැරවීම
2009 දී අවසන් වූ රජයේ හමුදා සහ එල්ටීටීඊය අතර දශක ගණනාවක් පැවැති සිවිල් යුද්ධය, උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල විශාල භූමි ප්රදේශ බිම් බෝම්බ හා පිපිරීමට නොගිය අවි ආයුධවලින් ගොඩ ගැසීමට හේතු විය. යුද්ධයේ මෙම මාරාන්තික නටබුන්, ముख්යත් ව ආරවුල් ජනිත ප්රදේශවලට නැවත පැමිණ ජීවිතය ගොඩ නගා ගැනීමට උත්සාහ කළ සිවිල් වැසියන්ට දිගු කලක් තිස්සේ බරපතළ තර්ජනයක් එල්ල කළේය.
බිම් බෝම්බ මිලියනයක් ඉවත් කිරීම යනු සංඛ්යාත්මක ජයග්රහණයක් පමණක් නොව, වසර ගණනාවක් මෙම සැඟවුණු අන්තරායන්ගේ සෙවනැල්ල යටතේ ජීවත් වූ ශ්රී ලාංකික පවුල් දහස් ගණනකට ලැබුණු ගැඹුරු මානවීය ජයග්රහණයකි.
ජීවිත ෙවනස් වෙයි, ඉඩම් නැවත අත්පත් කරගනියි
ඉවත් කරන ලද එක් එක් හෙක්ටයාර භූමිය සමඟ, අවතැන් වූ ප්රජාවන්ට ඔවුන්ගේ නිවෙස්වලට නැවත පැමිණිය හැකි වූ අතර, කෘෂිකාර්මික කටයුතු නැවත ඇරඹිය හැකි වූ අතර, ගැටුම් නිසා විනාශ වූ ජීවනෝපාය යළි ගොඩ නැගිය හැකි විය. බිම් බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ කටයුතු, වසර ගණනාවක් ළඟා විය නොහැකි ව හා භාවිතයට ගත නොහැකිව තිබූ ඉඩම් ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම අවදානමට ලක් වූ ජනතාවට නව ආර්ථික හා සමාජ අවස්ථාවන් ලබා දෙමින් විවෘත කළේය.
- මුලතිව් හා කිලිනොච්චිය ඇතුළු උතුරු පළාතේ විශාල ප්රදේශ, අඛණ්ඩ බිම් බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ මෙහෙයුම්වලින් ප්රතිලාභ ලබා ඇත.
- ඉවත් කරන ලද ඉඩම් ගොවීන්ට ආපසු ලබා දෙන ලද අතර, කලින් අත්හැර දැමූ කෙතයන්හි වගා කටයුතු නැවත ඇරඹීමට ඉඩ සලසා ඇත.
- බිම් බෝම්බ දූෂිත භූමිය හේතුවෙන් හුදෙකලා වූ ප්රජාවන්ට මාර්ග, ජල මූලාශ්ර සහ අත්යවශ්ය සේවාවන් ලබා ගැනීමේ හැකියාව නැවත ලැබී ඇත.
ජාත්යන්තර සහාය තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි
ශ්රී ලංකාවේ බිම් බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ ප්රගතිය, අරමුදල් හා තාක්ෂණික දැනුම දෙකම ලබා දුන් ජාත්යන්තර හවුල්කරුවන්, රාජ්ය නොවන සංවිධාන සහ මානවීය ආයතනවල ජාලයක සහාය ලබා ගෙන ඇත. යුද්ධය ඉතිරි කළ දූෂණයේ පරිමාණය සැලකිල්ලට ගත් කළ වෙනත් ආකාරයකින් නොහැකි වන්නට ඉඩ තිබූ වේගයකින් ඉවත් කිරීමේ මෙහෙයුම් ඉදිරියට ගෙනයාමට මෙම සහයෝගී උත්සාහයන් හේතු වී ඇත.
බිම් බෝම්බ මිලියනයක් ඉවත් කිරීම, ශ්රී ලාංකික ජනතාවගේ ඔරොත්තු දීමේ හැකියාවට සහ ගැටුම් බලපෑමට ලක් වූ ප්රජාවන්ට ආරක්ෂාව හා ගෞරවය ෙනරළා ලබා ගෙන දීමට අකල්කිලිත් ව කැප වූ අයගේ කැපවීමට සාක්ෂියකි.
ඉදිරි ගමන
මෙම අපූරු ජයග්රහණය ලැබී තිබුණද, කාර්යය තවමත් බොහෝ දුරට ඉතිරි ව ඇති බව නිලධාරීන් පිළිගනිති. උතුරු හා නැගෙනහිර ප්රදේශවල විවිධ ස්ථාන තවදුරටත් හඳුනාගෙන ඇති අතර, සම්පූර්ණයෙන්ම බිම් බෝම්බ රහිත ශ්රී ලංකාවක් යන අවසන් ඉලක්කය කරා ළඟා වීමට බිම් බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ මෙහෙයුම්වල ස්ථිර ආයෝජනය තීරණාත්මක ව පවතී.
සම්පූර්ණ බිම් බෝම්බ රහිත රාජ්යයක් ස්ථාපිත කිරීම, ජනතාවගේ ආරක්ෂාව සඳහා පමණක් නොව, ඉදිරි වසරවල පවතින සංහිඳියාව හා ඒකාබද්ධ ජාතික සංවර්ධනය සඳහා ද ඉතා වැදගත් පදනමක් ලෙස අවධාරණය කරමින්, කාර්යය සම්පූර්ණ කිරීමට ඇති කැපවීම බලධාරීන් නැවත ප්රකාශ කර ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.