Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ලෝක අලි දිනය සැමරෙද්දී 2026 වසරේ අලි මරණ 180 ඉක්මවා — ශ්‍රී ලංකාව කලකිරීමකට මුහුණදෙයි

12 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion

ලෝක අලි දිනයේ සිත් තැවුල් කරවන සන්ධිස්ථානයක්

ලෝකය පුරා ලෝක අලි දිනය අද (අගෝස්තු 12) සමරන මෙම අවස්ථාවේ, ශ්‍රී ලංකාව ඉතා කලකිරීම් සහගත යථාර්ථයකට මුහුණ දෙයි — 2026 වසර තුළ දැනටමත් අවම වශයෙන් අලි ඇතුන් 180 දෙනෙකු රටේ ජීවිත අහිමිවී ඇති අතර, ජාතියේ වඩාත්ම ආදරණීය සතුන් අතරට ගැනෙන මෙම ශ්‍රේෂ්ඨ ජීවියා සැමරීමට සහ ඒ පිළිබඳ දැනුවත්භාවය ඇති කිරීමට ගත යුතු දිනයක් කළු සෙවනැල්ලකින් වැසී ගොස් ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇත් ගහනයට එල්ල වන දිගුකාලීන අර්බුදය

මෙම සංඛ්‍යාව, ආසියාව පුරා ඉතාමත් වැදගත් ලෙස සලකනු ලබන ශ්‍රී ලංකාවේ වන අලි ගහනයට එල්ල වී ඇති බරපතල අඛණ්ඩ තර්ජනයක් නියෝජනය කරයි. ආසියාතික ඇතා (Elephas maximus) ගේ උප විශේෂයක් වන ශ්‍රී ලංකා ඇතා (Elephas maximus maximus) දිවයිනේ ගැඹුරු සංස්කෘතික, ඓතිහාසික සහ පාරිසරික වැදගත්කමක් දරයි.

සංරක්ෂණ උත්සාහයන් සහ වනජීවී ආරක්ෂණ නීති පැතිරී තිබියදීත්, මරණ සංඛ්‍යාව පරිසරවේදීන්, වනජීවී නිලධාරීන් සහ පුළුල් මහජනතාව කැළඹෙන ආකාරයට ක්‍රමයෙන් ඉහළ යමින් පවතී.

වන ඇතුන්ට මුහුණදෙන ප්‍රධාන තර්ජන

ශ්‍රී ලංකාවේ අලි මරණ සාමාන්‍යයෙන් සාධක ගණනාවක සංයෝජනයකට ආරෝපණය කෙරෙන අතර, ඒ අතර:

  • ආහාර හා ජලය සොයා ගොවිතැන් හා නේවාසික ප්‍රදේශවලට ඇතුළු වන අලිවරුන් නිසා බහුලව මතුවන මිනිස්-අලි ගැටුම්
  • බෝග ආරක්ෂා කිරීමට ගොවීන් විසින් නීති විරෝධීව ඉදිකරන විද්යුත් වැටවලින් හටගන්නා විද්යුත් කම්පන
  • ගම්වාසීන් සමඟ ගැටුම් අතරතුර ලැබෙන වෙඩි තුවාල
  • අලි වාසස්ථාන හරහා ගමන් කරන දුම්රිය මාර්ගවලදී ඇතිවන දුම්රිය ගැටීම්
  • ගොවිතැන් ඉඩම්වලින් අලිවරුන් පලවාහරිනු පිණිස සමහරවිට හිතාමතාම සිදුකෙරෙන විෂ දැමීම්

හදිසි ක්‍රියාමාර්ගයක් සඳහා ඇමතුමක්

වනජීවී සංරක්ෂකයින්, උග්‍රවෙමින් පවතින මිනිස්-අලි ගැටුම් විසඳීමට සහ පවතින වනජීවී ආරක්ෂණ නීති වඩාත් දැඩිව ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය සහ අදාළ බලධාරීන් වඩාත් ශක්තිමත් හා තීරණාත්මක ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස බලකර සිටිති. සෑම වසරකම අගෝස්තු 12 වැනිදා සමරනු ලබන ලෝක අලි දිනය, ප්‍රධාන වශයෙන් මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් සහ වාසස්ථාන අනවසරයෙන් ඇතුළු වීම නිසා ඇතිවන තර්ජනවලින් ඇත් ගහනය ආරක්ෂා කිරීමේ හදිසි අවශ්‍යතාව ගෝලීය මට්ටමින් සිහිපත් කරවයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ අලිවරුන් ජාතික උරුමයේ සංකේතයක් පමණක් නොවේ — ඔවුහු දිවයිනේ පාරිස්ථිතික සමතුලිතතාවයේ අත්‍යවශ්‍ය කොටසකි. මෙම වේගයෙන් සිදුවන ඔවුන්ගේ මරණය, වහාම අවධානය යොමු කළ යුතු අර්බුදයකි.

2026 වසරේ මරණ සංඛ්‍යාව දිගටම ඉහළ යන මෙම අවස්ථාවේ, මෙම ලෝක අලි දිනය転换 ලක්ෂ්‍යයක් බවට පත්වනු ඇතැයි — ඉදිරි පරම්පරාවන්ට ද මෙම ජනප්‍රිය විශේෂය ජීවත් කරවා ගැනීම සඳහා ප්‍රතිපත්ති立案 කරුවන්, ප්‍රජාවන් සහ සංරක්ෂකයින්ගේ අළුත් කෙරුණු කැපවීමක් ඇති කරනු ඇතැයි යන බලාපොරොත්තුව ශේෂව ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ Sinhala

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ

මාරාන්තික පහරදීමක් සම්බන්ධයෙන් යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු පරිවාස නියෝගයකට යටත් කරනු ලැබ ඇති අතර, ඔහුගේ වයස හා තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් අධිකරණය රැඳවුම්…

12 Aug 2026 Discuss
හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති Sinhala

හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංගමය නෛතික සටනකට මුහුණ දෙයි හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (SLC) සංගමයට සහ එහි…

12 Aug 2026 Discuss
වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි Sinhala

වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි

ශ්‍රී ලංකා රජය 2027 සිට 2031 දක්වා වන වසර පහක කාලය තුළ වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සඳහා රුපියල් මිලියන 42,000කට ආසන්න මුදලක් ආයෝජනය කිරීමේ ඉලක්කාකාරී සැලැස්මක් අනාවරණය…

12 Aug 2026 Discuss