ලෝක අලි දිනයේ දී ශ්රී ලංකාව අලි සංරක්ෂණ වැඩසටහන තීව්ර කරයි
මිනිස්-අලි සම්බන්ධතාවයේ転換 転換 転換 転換 නව転換転換 හැරවුම් ලක්ෂ්යයක්
අගෝස්තු 12 වැනිදා ලෝක අලි දිනය නිමිත්තෙන් ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර සමාජයත් සමඟ එක්වන මේ අවස්ථාවේ, දිවයිනේ දිගුකලක් තිස්සේ පවතින පාරිසරික හා මානවීය අභියෝගයක් — ඒ කියන්නේ මිනිස්-අලි ගැටුම — විසඳීමේ ප්රයත්නයන් සැලකිය යුතු ලෙස තීව්ර කිරීමට රජය ප්රකාශ කර ඇත.
ඓතිහාසිකව රටේ ප්රතිපත්තිය හැඩගස්වා ඇති කෙටිකාලීන හා ප්රතික්රියාශීලී පියවරයන් දිගටම ගෙන යාම වෙනුවට, බලධාරීන් දැන් විද්යාත්මක ක්රමවේදය හා දීර්ඝකාලීන සැලසුම් ඇසුරෙන් රචිත සමස්ත වැඩසටහනක් ශීඝ්රයෙන් ඉදිරියට ගෙන යනු ලැබේ.
අර්බුද කළමනාකරණයේ සිට උපාය මාර්ගික සංරක්ෂණය දක්වා
නව මුලපිරීම, ශ්රී ලංකාව මිනිස්-අලි ගැටුම (HEC) හසුරුවා ගන්නා ආකාරයේ තීරණාත්මක වෙනසක් ලකුණු කරයි. දශක ගණනාවක් තිස්සේ මෙම ගැටලුව කළමනාකරණය වූයේ, ගැටුමෙන් පීඩාවට පත් ප්රජාවන්ට සීමිත සහනයක් ලබා දුන් හා රටේ අලි ජනගහනය ස්ථිර ලෙස ආරක්ෂා කිරීමට ඉතා සුළු දායකත්වයක් ලබා දුන් හදිසි මැදිහත්වීම් ඔස්සේය.
උසස් කළ වැඩසටහන මෙම චක්රය ප්රතිස්ථාපනය කිරීම අරමුණු කරයි — ඒ, ස්වකීය ලෙස මතු වන සිදුවීම්වලට හුදෙක් ප්රතිචාර දැක්වීමෙන් ඔබ්බට ගොස්, ගැටුමේ මූල හේතු ගෙදර හදා ගැනීම ඉලක්ක කරන ව්යූහාත්මක, සාක්ෂ්ය-පදනම් රාමුවක් ඔස්සේය.
ශ්රී ලංකාවට මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි
ශ්රී ලංකාව ආසියාවේ වඩාත් සැලකිය යුතු වන අලි ජනගහනයන්ගෙන් එකක් ගෙදර කරගෙන සිටී; ඒ සතුන් දිවයිනේ ජාතිය සඳහා ගැඹුරු සාංස්කෘතික, ආගමික හා පාරිසරික වැදගත්කමක් දරයි. කෙසේ වෙතත්, සාම්ප්රදායික අලි වාසස්ථානවලට මිනිස් පදිංචි ප්රදේශ ව්යාප්ත වීමත් සමඟ, දෙපාර්ශ්වයෙන්ම ජීවිත හානිවීමට හේතු වූ ඝාතක සිදුවීම් වැඩි වී ඇත.
- ගොවීන් හා ග්රාමීය ප්රජාවන් නැවත නැවත බෝග විනාශවීමට හා පෞද්ගලික ආරක්ෂාවට තර්ජනවලට ලක් වෙති.
- ප්රතිශෝධ ක්රියා හෝ වාහන හා ස්වයං-නිෂ්පාදිත උගුල් ඇතුළු අනතුරුවල දී අලි නිතරම තුවාල ලබයි හෝ මිය යයි.
- දැනට පවතින ආරක්ෂිත ප්රාන්ත හා වළකාලන ක්රමෝපායයන් ඒවායේ කාර්යක්ෂමතාවයේ නිසි ස්ථාවරකමක් නොමැතිව ක්රියාත්මක වී ඇත.
විද්යාත්මකව කළමනාකරණය කළ අනාගතයක්
රජයේ තීව්ර කළ මුලපිරීම, වනජීවී සංරක්ෂණ විශේෂඥයින්, පළාත් බලධාරීන් හා ගැටලුවෙන් පීඩාවට පත් ප්රජාවන් ඒකාබද්ධ උපාය මාර්ගයක් යටතේ එකතු කිරීමට ඉලක්ක කරයි. මෙම ප්රවේශයේ කේන්ද්රීය අංගය වනුයේ, අලිකඳ ගමන් රටා වඩාත් හොඳින් අවබෝධ කර ගැනීමට, ඉහළ අවදානම් කලාප හඳුනා ගැනීමට හා මිනිස් හා වනජීවී දෙපාර්ශ්වයේම අවශ්යතා සමතුලිත කරන ඉලක්කගත මැදිහත්වීම් සකස් කිරීමට විද්යාත්මක දත්ත භාවිතා කිරීමයි.
අරමුණ හුදෙක් ගැටුම කළමනාකරණය කිරීම නොව, ශ්රී ලංකාවේ ග්රාමීය ජනතාව හා රටේ ප්රකට අලි රංචු අතර සැබෑ සහජීවනයක් ඇති කිරීමයි.
වැඩසටහනට නවීන ගමන් ලුහු බැඳීමේ තාක්ෂණය, ප්රජා දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාර හා රටේ වඩාත්ම ගැටුම් බහුල ප්රදේශවල වැඩිදියුණු කළ භෞතික බාධා ඇතුළත් කිරීමට බලධාරීන් දැනුම් දී ඇත.
ජාගත් රංගනයේ ජාතික කැපවීමක්
ලෝක අලි දිනය මෙම නිවේදනය සඳහා කාලෝචිත පසුතලයක් ලෙස කටයුතු කරමින්, ජාත්යන්තර වේදිකාවේ දී අලි සංරක්ෂණය කෙරෙහි ශ්රී ලංකාවේ කැපවීම තහවුරු කරයි. උසස් කළ වැඩසටහන දැන් ඉදිරිගමනක් ලබා ගනිමින් තිබීමත් සමඟ, සංරක්ෂණවාදීන් හා ප්රජා නියෝජිතයන් දෙදෙනාම, මෙම අභිලාෂකාමී දැක්ම බිමේ දී මැනිය හැකි ප්රතිඵලවලට පරිවර්තනය කළ හැකිද යන්න ඇසෙහි නොනිදා බලා සිටිනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.