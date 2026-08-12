Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විපක්ෂ නායකයින් බ්‍රිතාන්‍ය මහකොමසාරිස්වරයා සමඟ සාකච්ඡාවේදී අධිකරණ සංශෝධන පිළිබඳ කනගාටුව පළ කරයි

12 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විපක්ෂ නායකයින් බ්‍රිතාන්‍ය මහකොමසාරිස්වරයා සමඟ සාකච්ඡාවේදී අධිකරණ සංශෝධන පිළිබඳ කනගාටුව පළ කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී එක්සත් විපක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජිතයින් බ්‍රිතාන්‍ය මහකොමසාරිස් ඇන්ඩ්‍රූ පැට්‍රික් මහතා සමඟ බ්‍රහස්පතින්දා උදෑසන හමුවී, රටේ අධිකරණ රාමුවට සෝදිසිකරනු ලබන සංශෝධන පිළිබඳ දැඩි විවේචන මතු කරමින් ඒ සාකච්ඡාවෙන් බිහිවිය.

රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මට්ටමේදී නැගී සිටි කනගාටු

විපක්ෂ නියෝජිත පිරිස, ඉහළ මට්ටමේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික හමුව ප්‍රයෝජනයට ගනිමින්, රජය විසින් අනුගමනය කරනු ලබන සහ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය ඛාදනය කළ හැකි යයි තමන් විශ්වාස කරන ගැඹුරු ලෙස කලකිරීමට පත් කරවන වෙනස්කම් ලෙස ඔවුන් හඳුන්වා දෙන කරුණු ඉස්මතු කළහ. මෙම කනගාටු කරුණු විදේශ තානාපතිවරයෙකු ඉදිරියේ සෘජුවම මතු කිරීමේ තීරණය, විපක්ෂ නායකයින් මෙම කාරණාව සම්බන්ධයෙන් දක්වන බරපතල ස්වභාවය පිළිබිඹු කරයි.

මහකොමසාරිස් පැට්‍රික් සමඟ වූ හමුව, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික ආයතනවලට තර්ජනයක් ලෙස ඔවුන් සලකන කරුණු සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ප්‍රජාව සමඟ සම්බන්ධ වීමේ පුළුල් උපාය මාර්ගයක කොටසක් ලෙස, ජාත්‍යන්තර අවධානය ඔවුන්ගේ සැකසිතිවිලිවලට යොමු කිරීමේ අවස්ථාවක් විපක්ෂ නියෝජිතයින්ට සලසා දුන්නේය.

අධිකරණය ප්‍රශ්නාර්ථය යටතේ

යෝජිත අධිකරණ සංශෝධන ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලන කතිකාවතේ ගිනිකූරක් බවට පත්ව ඇත. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී එක්සත් විපක්ෂය තර්ක කරන්නේ, අධිකරණ ව්‍යුහයට හෝ ක්‍රියාකාරිත්වයට කෙරෙන ඕනෑම වෙනසක් ඉහළම ප්‍රවේශම් සහිතව හා විනිවිදභාවයෙන් යුතුව ඉදිරිපත් කළ යුතු බවයි. මෙවැනි සංශෝධන අධිකරණ ස්වාධීනත්වය අවිනිශ්චිත කළ හැකි අතර නීතිමය ක්‍රමය කෙරෙහි ජනතා විශ්වාසය බිඳ දැමිය හැකි යයි විචාරකයෝ ditakwavit.

ශක්තිමත්, අපක්ෂපාතී අධිකරණයක් ප්‍රජාතාන්ත්‍රික පාලනයේ ශිලාස්ථම්භයක් බවත්, එහි ක්‍රියාකාරිත්වයට ඕනෑම නීති සම්පාදක මැදිහත්වීමක් පාර්ලිමේන්තුවෙන් සහ සිවිල් සමාජයෙන් දැඩි සූක්ෂ්මාවලෝකනයකට ලක් විය යුතු බවත් විපක්ෂ නායකයින් නිතිපතා ස්ථිරව පවත්වා ගෙන ඇත.

බ්‍රිතාන්‍ය මහකොමසාරිස් කාර්යාලයේ සහභාගිත්වය

බ්‍රිතාන්‍ය මහකොමසාරිස් කාර්යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාශීලී රාජ්‍යතාන්ත්‍රික පැවැත්මක් පවත්වා ගෙන ඇති අතර, පාලනය, නීතියේ ආධිපත්‍යය සහ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික ප්‍රමිතීන් පිළිබඳ කාරණා සම්බන්ධයෙන් සෑම දිශාවකම දේශපාලන නායකයින් සමඟ නිරන්තරයෙන් සම්බන්ධ වෙමින් සිටී. බ්‍රහස්පතින්දා වූ හමුව, ශ්‍රී ලංකාවේ ආයතනික අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ කනගාටු දැන් විදේශ මෙහෙවර මට්ටමේදී සාකච්ඡාවට භාජනය වන ප්‍රමාණය අවධාරණය කරයි.

ආන්දෝලනාත්මක සංශෝධනවලට එරෙහිව තමන්ගේ නඩුව ඉදිරිපත් කිරීමට — රටතුළ මෙන්ම ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව සමඟ සම්බන්ධ වීම හරහාද — ලබාගත හැකි සෑම මාර්ගයක්ම ව්‍යාප්ත කරමින් සිටින බව විපක්ෂය පෙන්වා දී ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ Sinhala

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ

මාරාන්තික පහරදීමක් සම්බන්ධයෙන් යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු පරිවාස නියෝගයකට යටත් කරනු ලැබ ඇති අතර, ඔහුගේ වයස හා තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් අධිකරණය රැඳවුම්…

12 Aug 2026 Discuss
හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති Sinhala

හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංගමය නෛතික සටනකට මුහුණ දෙයි හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (SLC) සංගමයට සහ එහි…

12 Aug 2026 Discuss
වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි Sinhala

වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි

ශ්‍රී ලංකා රජය 2027 සිට 2031 දක්වා වන වසර පහක කාලය තුළ වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සඳහා රුපියල් මිලියන 42,000කට ආසන්න මුදලක් ආයෝජනය කිරීමේ ඉලක්කාකාරී සැලැස්මක් අනාවරණය…

12 Aug 2026 Discuss