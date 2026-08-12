ඩිගනා තරුණයෙකු අයිස් මත්ද්රව්ය හා සජීව අතින් ගෙන යන බෝම්බයක් සමඟ තෙල්දෙණිය පොලිසිය අත්අඩංගුවට
තෙල්දෙණිය පොලිසිය විසින් ඩිගනා ප්රදේශයේ 25 හැවිරිදි තරුණයෙකු, ICE යනුවෙන් සාමාන්යයෙන් හඳුන්වනු ලබන ක්රිස්ටල් මෙතැම්ෆෙටමීන් මත්ද්රව්ය සහ විදේශීය නිෂ්පාදිත සජීව අතින් ගෙන යන බෝම්බයක් සතුව තිබීම සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.
භයානක සොයාගැනීමක්
පාලිත මත්ද්රව්යයක් සහ ක්රියාත්මක විස්ෆෝටක උපකරණයක් එකවර අත්අඩංගුවට ගැනීමත් සමඟ, සැකකරු සම්බන්ධ වී සිටිය හැකි ක්රියාකාරකම් පිළිබඳව බරපතල සැකයක් මතුව ඇති නිසා, මෙම අත්අඩංගුව කෑගල්ල දිස්ත්රික්කයේ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ඒකකය සඳහා විශේෂ සොයාගැනීමක් ලෙස සලකනු ලැබේ. සජීව අතින් ගෙන යන බෝම්බයක් මහජනතාවට ක්ෂණික හා මාරාන්තික තර්ජනයක් එල්ල කළ හැකි නිසා, මෙම සොයාගැනීම ප්රදේශවාසීන්ට ඉතාමත් කනස්සල්ලට කරුණකි.
ඩිගනා ප්රදේශය තුළ සැකකරු නීති විරෝධී ක්රියාකාරකම්වල නිරත වන බවට ලැබුණු රහස් තොරතුරු පදනම් කරගෙන තෙල්දෙණිය පොලිසිය මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීමට හේතු වූ මෙහෙයුම ආරම්භ කළේය.
සැකකරු අත්අඩංගුවේ
25 හැවිරිදි සැකකරු නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, වර්තමානයේ ඔහු වැඩිදුර ප්රශ්න කිරීම් සඳහා රඳවා තබාගෙන ඇත. මත්ද්රව්ය සහ විස්ෆෝටකය යන දෙකෙහිම මූලාරම්භය සොයා බැලීමටත්, සැකකරුට කලාපය තුළ ක්රියාත්මක පුළුල් අපරාධ ජාල සමඟ සම්බන්ධකම් ඇතිදැයි තහවුරු කිරීමටත් විමර්ශන දිගටම පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.
බලධාරීන් මෙම නඩුව අදාළ විමර්ශන ඒකකවලට භාරදී ඇති අතර, සජීව අතින් ගෙන යන බෝම්බය සුරක්ෂිත කර, ආරක්ෂිත ලෙස හසුරුවා ගැනීම සඳහා සුදුසු විස්ෆෝටක බැහැරලීමේ නිලධාරීන් වෙත යොමු කර ඇත.
ප්රජාවන් තුළ සිදුවන ඕනෑම සැකසහිත ක්රියාකාරකම් ප්රමාදයකින් තොරව ළඟම ඇති පොලිස් ස්ථානයට වාර්තා කරන ලෙස පොලිසිය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.