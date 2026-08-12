Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ක්‍රිස්ටියානෝ රොනාල්ඩෝ චිත්තාකර්ෂණීය පෘතුගාල උත්සවයකදී ජෝජිනා රොඩ්‍රිගස් සමඟ විවාහ බන්ධනයට

12 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ක්‍රිස්ටියානෝ රොනාල්ඩෝ චිත්තාකර්ෂණීය පෘතුගාල උත්සවයකදී ජෝජිනා රොඩ්‍රිගස් සමඟ විවාහ බන්ධනයට

ලෝක පාදුක්කු ජනප්‍රියයා ක්‍රිස්ටියානෝ රොනාල්ඩෝ, තම දීර්ඝකාලීන සහකාරිය ජෝජිනා රොඩ්‍රිගස් සමඟ සීය නියෝජිතයන් පවසන පරිදි, අඟහරුවාදා, පෘතුගාලයේ මනරම් වෙරළාශ්‍රිත නිවාඩු නුවරක් වන කාෂ්කායිස්හිදී පැවති උත්සවයකදී විවාහ ප්‍රතිඥාවෝ හුවමාරු කර ගනිමින් නිල වශයෙන් විවාහ වී ඇත.

මෙම විවාහය, දශකයකට අධික කාලයක් පුරා දිවෙන සම්බන්ධතාවයක කුළුඳුල් ඵලය ලෙස සලකනු ලබන අතර, ලෝකයේ වඩාත්ම හඳුනාගත හැකි ක්‍රීඩා පෞරුෂයන්ගෙන් කෙනෙකු, ඔහුගේ වෘත්තීය ජීවිතයේ වඩාත් තීරණාත්මක අදියර කිහිපයකදීම ඔහු හා එක් ව සිටි ස්පාඤ්ඤ-අර්ජන්ටිනා ආකෘතිවරිය සහ සමාජ මාධ්‍ය පෞරුෂය සමඟ සම්බන්ධ කර ගනී.

දශකයක ගෙවී ගිය ගමන

රොනාල්ඩෝ සහ රොඩ්‍රිගස් 2016 දී පමණ යුවලක් ලෙස මහජනයාට හඳුනා ගත් අතර, ඉන් පසු ඔවුන්ගේ සම්බන්ධතාවය ලෝක ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයේ වඩාත්ම ප්‍රකට හවුල්කාරිත්වයන්ගෙන් එකක් බවට පත් ව ඇත. ඔවුහු එකම පවුලක ජීවත් වෙමින්, යුරෝපය පුරා සහ ඉන් ඔබ්බෙහිත් පැවැත්වෙන ප්‍රධාන සිදුවීම් රැසකදී ඉස්මතු ව පෙනී සිට ඇත.

ලිස්බන් නුවරට බටහිරින් පිහිටි, යුරෝපීය රාජකීය පෙළේ සහ ජාත්‍යන්තර ඉහළ පෙළේ අය දිගු කලක් සිටම ඇලුම් කළ, ඉහළ ජීවන තත්ත්වයක් සහිත මුහුදු බඩ නගරයක් වන කාෂ්කායිස් තෝරා ගැනීම, ඔවුන්ගේ ජාගතික තත්ත්වයට ගැළපෙන ගරු ගාම්භීරත්වයක් ඒ අවස්ථාවට එකතු කළේය.

ලෝකයේ වැඩිම අනුගාමිකයන් සිටින ක්‍රීඩකයා

රොනාල්ඩෝ, විවිධ වේදිකාවල ලෝකය පුරා කෝටි ගණනක් අනුගාමිකයන් සමඟ, ලොව වඩාත්ම අනුගාමිකයන් ගෙන් බහුල සමාජ මාධ්‍ය පෞරුෂය ලෙස ඇති සම්භාවනාව දරයි. විවාහය පිළිබඳ ප්‍රවෘත්තිය ලොව පුරා සැලකිය යුතු අවධානයක් ජනනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ලොව හැම කෙළවරකම ජනතාව ප්‍රතිචාර දක්වනු ඇත.

ස්පෝටිං සීපී, මැන්චෙස්ටර් යුනයිටඩ්, රියල් මැඩ්‍රිඩ් සහ යුවෙන්ටස් ඇතුළු සමාජ නියෝජනය කළ, දැනට සෞදි අරාබියේ ක්‍රීඩා කරන පෘතුගාල ඉදිරි පේළි ක්‍රීඩකයා, පිටියෙන් ඇතුළත ද ඉවතත් අදිතර අසාමාන්‍ය මහජන ප්‍රතිරූපයක් දිගටම දරා සිටී.

විවාහය තහවුරු කරමින් රොනාල්ඩෝගේ නියෝජිතයන් නිල නිවේදන නිකුත් කළ ද, උත්සවය සහ ආරාධිත අමුත්තන්ගේ ලේඛනය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර තවමත් මහජනයාට හෙළිදරව් කර නොමැත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චෙම්මානි සමූහ මිනීවළේ අවශේෂ වල DNA පරීක්ෂණ වහාම සිදු කරන ලෙස ප්‍රේමචන්ද්‍රන් බල කරයි Sinhala

චෙම්මානි සමූහ මිනීවළේ අවශේෂ වල DNA පරීක්ෂණ වහාම සිදු කරන ලෙස ප්‍රේමචන්ද්‍රන් බල කරයි

දෙමළ දේශපාලන නායකයෙකු සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු වන විනෝ ප්‍රේමචන්ද්‍රන්, උතුරු ශ්‍රී ලංකාවේ චෙම්මානි සමූහ මිනීවළ ස්ථානයෙන් හෑරී ගත් මිනිස් අවශේෂ…

12 Aug 2026 Discuss
කොහුවල පාලම පිළිබඳ වෛරස් වූ ව්‍යාජ රූපය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි Sinhala

කොහුවල පාලම පිළිබඳ වෛරස් වූ ව්‍යාජ රූපය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

කොහුවල පාලම නිරූපණය කරන බවට කියා සිටින ව්‍යාජ රූපයක් සමාජ මාධ්‍යවල වෛරස් ලෙස ව්‍යාප්ත වීමත් සමඟ, වැරදි තොරතුරු ප්‍රචාරය වීම සම්බන්ධයෙන් ජනතාව දැනුවත් කිරීමට…

12 Aug 2026 Discuss
යාල වනජීවී නිලධාරීන් සමඟ සන්නද්ධ ගැටුමකින් පසු සැකකරු වන්දි දඩයම්කරුවෙකු වෙඩි තබා අත්අඩංගුවට Sinhala

යාල වනජීවී නිලධාරීන් සමඟ සන්නද්ධ ගැටුමකින් පසු සැකකරු වන්දි දඩයම්කරුවෙකු වෙඩි තබා අත්අඩංගුවට

යාල වනජීවී රක්ෂිතය තුළ වනජීවී සංරක්ෂණ නිලධාරීන් සහ සැකකරු දඩයම්කරුවන් පිරිසක් අතර සිදු වූ උත්කණ්ඨාජනක වෙඩි හුවමාරුවකින් පසු සැකකරු දඩයම්කරුවෙකු තුවාල ලබා…

12 Aug 2026 Discuss