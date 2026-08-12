ක්රිස්ටියානෝ රොනාල්ඩෝ චිත්තාකර්ෂණීය පෘතුගාල උත්සවයකදී ජෝජිනා රොඩ්රිගස් සමඟ විවාහ බන්ධනයට
ලෝක පාදුක්කු ජනප්රියයා ක්රිස්ටියානෝ රොනාල්ඩෝ, තම දීර්ඝකාලීන සහකාරිය ජෝජිනා රොඩ්රිගස් සමඟ සීය නියෝජිතයන් පවසන පරිදි, අඟහරුවාදා, පෘතුගාලයේ මනරම් වෙරළාශ්රිත නිවාඩු නුවරක් වන කාෂ්කායිස්හිදී පැවති උත්සවයකදී විවාහ ප්රතිඥාවෝ හුවමාරු කර ගනිමින් නිල වශයෙන් විවාහ වී ඇත.
මෙම විවාහය, දශකයකට අධික කාලයක් පුරා දිවෙන සම්බන්ධතාවයක කුළුඳුල් ඵලය ලෙස සලකනු ලබන අතර, ලෝකයේ වඩාත්ම හඳුනාගත හැකි ක්රීඩා පෞරුෂයන්ගෙන් කෙනෙකු, ඔහුගේ වෘත්තීය ජීවිතයේ වඩාත් තීරණාත්මක අදියර කිහිපයකදීම ඔහු හා එක් ව සිටි ස්පාඤ්ඤ-අර්ජන්ටිනා ආකෘතිවරිය සහ සමාජ මාධ්ය පෞරුෂය සමඟ සම්බන්ධ කර ගනී.
දශකයක ගෙවී ගිය ගමන
රොනාල්ඩෝ සහ රොඩ්රිගස් 2016 දී පමණ යුවලක් ලෙස මහජනයාට හඳුනා ගත් අතර, ඉන් පසු ඔවුන්ගේ සම්බන්ධතාවය ලෝක ක්රීඩා ක්ෂේත්රයේ වඩාත්ම ප්රකට හවුල්කාරිත්වයන්ගෙන් එකක් බවට පත් ව ඇත. ඔවුහු එකම පවුලක ජීවත් වෙමින්, යුරෝපය පුරා සහ ඉන් ඔබ්බෙහිත් පැවැත්වෙන ප්රධාන සිදුවීම් රැසකදී ඉස්මතු ව පෙනී සිට ඇත.
ලිස්බන් නුවරට බටහිරින් පිහිටි, යුරෝපීය රාජකීය පෙළේ සහ ජාත්යන්තර ඉහළ පෙළේ අය දිගු කලක් සිටම ඇලුම් කළ, ඉහළ ජීවන තත්ත්වයක් සහිත මුහුදු බඩ නගරයක් වන කාෂ්කායිස් තෝරා ගැනීම, ඔවුන්ගේ ජාගතික තත්ත්වයට ගැළපෙන ගරු ගාම්භීරත්වයක් ඒ අවස්ථාවට එකතු කළේය.
ලෝකයේ වැඩිම අනුගාමිකයන් සිටින ක්රීඩකයා
රොනාල්ඩෝ, විවිධ වේදිකාවල ලෝකය පුරා කෝටි ගණනක් අනුගාමිකයන් සමඟ, ලොව වඩාත්ම අනුගාමිකයන් ගෙන් බහුල සමාජ මාධ්ය පෞරුෂය ලෙස ඇති සම්භාවනාව දරයි. විවාහය පිළිබඳ ප්රවෘත්තිය ලොව පුරා සැලකිය යුතු අවධානයක් ජනනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ලොව හැම කෙළවරකම ජනතාව ප්රතිචාර දක්වනු ඇත.
ස්පෝටිං සීපී, මැන්චෙස්ටර් යුනයිටඩ්, රියල් මැඩ්රිඩ් සහ යුවෙන්ටස් ඇතුළු සමාජ නියෝජනය කළ, දැනට සෞදි අරාබියේ ක්රීඩා කරන පෘතුගාල ඉදිරි පේළි ක්රීඩකයා, පිටියෙන් ඇතුළත ද ඉවතත් අදිතර අසාමාන්ය මහජන ප්රතිරූපයක් දිගටම දරා සිටී.
විවාහය තහවුරු කරමින් රොනාල්ඩෝගේ නියෝජිතයන් නිල නිවේදන නිකුත් කළ ද, උත්සවය සහ ආරාධිත අමුත්තන්ගේ ලේඛනය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර තවමත් මහජනයාට හෙළිදරව් කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.