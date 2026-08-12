Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කැම්බර් සෑන්ඩ්ස් වෙරළේ සිදුවූ මුහුදු අනතුරකින් පසු බ්‍රිතාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකික යෞවනයෙකු මිය යයි

12 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කැම්බර් සෑන්ඩ්ස් වෙරළේ සිදුවූ මුහුදු අනතුරකින් පසු බ්‍රිතාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකික යෞවනයෙකු මිය යයි

ඉංග්‍රීසියේ නැගෙනහිර සස්සෙක්ස් හි කැම්බර් සෑන්ඩ්ස් වෙරළේ මුහුදට බැස අතරමං වූ බ්‍රිතාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකික යෞවනයෙකු දිවි අහිමි කරගෙන ඇති අතර, එම ඛේදජනක සිදුවීම එක්සත් රාජධානියේ දේශීය හා ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රවාසී ප්‍රජාව කම්පනයට පත් කර ඇත.

ඉංග්‍රීසියේ වඩාත් ජනප්‍රිය වෙරළාසන්න ගමනාන්ත අතරින් එකක් වන මෙම ස්ථානයේ සිදුවූ අනතුරට ප්‍රාදේශීය ගලවා ගැනීමේ සේවාවන්ගෙන් හදිසි ප්‍රතිචාරයක් ලැබිණ. ප්‍රතිචාර දැක්වූ නිලධාරීන්ගේ සියලු උත්සාහයන් හෙළිදරව් කරගත නොහැකි වූ අතර, ඔහු සිදුවීම ස්ථානයේදීම මිය ගිය බව ප්‍රකාශ කරන ලදී.

ශෝකයෙන් ගිලුණු ප්‍රජාවක්

යෞවනයාගේ මරණය පිළිබඳ ආරංචිය බ්‍රිතාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාවට දැඩි ලෙස බලපා ඇති අතර, බොහෝ දෙනෙකු සමාජ මාධ්‍ය හරහා ශෝකය සහ අනුශෝචනය ප්‍රකාශ කරමින් අසරණ පවුලට සිය සංවේදනා දැක්වූහ. පුළුල් වැලිතලා සහ අලංකාර වෙරළාසන්න දර්ශනය සඳහා ප්‍රසිද්ධ කැම්බර් සෑන්ඩ්ස් වෙරළ, අවාසනාවකට මෙන් අතීතයේ දී ද 익සාන කිහිපයකට ස්ථානය වී ඇති අතර, එය එම ස්ථානයේ ජල සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ අඛණ්ඩ සැලකිල්ලකට තුඩු දී ඇත.

විශේෂයෙන් ජීවිතාරක්ෂක නිලධාරීන් නොමැති ප්‍රදේශවල මුහුදට බැසීමේ දී අතිශය පරිස්සමින් කටයුතු කරන ලෙස බලධාරීන් මහජනතාවට, විශේෂයෙන් තරුණ පිහිනුම්කරුවන්ට සහ වෙරළ සංචාරිකයන්ට දැඩි ලෙස අනතුරු ඇඟවීය.

ජල සුරක්ෂිතතා ගැටළු නැවත මතු වෙයි

මෙම නවතම ඛේදවාචකය නැවත වරක් ජල සුරක්ෂිතතාව මහජන සාකච්ඡාවේ මුදුනට ගෙන ආ ඇත. වෙරළ සුරක්ෂිතතා ව්‍යාපාරිකයන් සහ ප්‍රජා නායකයන් දිගින් දිගටම ඉල්ලා සිටින්නේ, පළපුරුදු පිහිනුම්කරුවන් පවා නොසිතූ ලෙස හසුකරගත හැකි තදබල රැළි සහ වේගයෙන් වෙනස්වන ජලභාර තත්ත්වයන් ඇතුළු මුහුදු පිහිනීමේ අවදානම් පිළිබඳ වඩා විශාල දැනුවත්භාවයක් ඇති කිරීම සඳහා ය.

  • කැම්බර් සෑන්ඩ්ස් වෙරළ පෙර වසරවල දී ද익사 සිදුවීම් කිහිපයක් වාර්තා කර ඇත
  • අනාවැකිපළ නොහැකි රැළි සහ නොගැඹුරු ජලභාර සමතලාවන් සඳහා ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයකි
  • හදිසි සේවාවන් ඉක්මනින් ප්‍රතිචාර දැක්වූ නමුත් වින්දිතයා බේරා ගැනීමට නොහැකි විය

මිය ගිය යෞවනයාගේ පවුලට දැනුම් දී ඇති අතර, සිදුවීම වටා ඇති හේතු සාධක සොයා බලමින් औपचारिक විමර්ශනයක් සිදු කිරීමට බලධාරීන් අපේක්ෂා කෙරේ. වාර්තා කරන මොහොත වන විට එක්සත් රාජධානියේ ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් කාර්යාලය නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.

එක්සත් රාජධානියේ මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ද ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාවන් මෙම දරුණු කාල සමයේ දී ශෝකයෙන් පෙළෙන පවුල සිහිකිරීමට දිරිමත් කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ Sinhala

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ

මාරාන්තික පහරදීමක් සම්බන්ධයෙන් යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු පරිවාස නියෝගයකට යටත් කරනු ලැබ ඇති අතර, ඔහුගේ වයස හා තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් අධිකරණය රැඳවුම්…

12 Aug 2026 Discuss
හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති Sinhala

හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංගමය නෛතික සටනකට මුහුණ දෙයි හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (SLC) සංගමයට සහ එහි…

12 Aug 2026 Discuss
වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි Sinhala

වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි

ශ්‍රී ලංකා රජය 2027 සිට 2031 දක්වා වන වසර පහක කාලය තුළ වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සඳහා රුපියල් මිලියන 42,000කට ආසන්න මුදලක් ආයෝජනය කිරීමේ ඉලක්කාකාරී සැලැස්මක් අනාවරණය…

12 Aug 2026 Discuss