22වන සංශෝධන අර්බුදය: විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස පිළිබඳ AKD-BASL සාකච්ඡාවලින් අදාළ ගැටලුව නි段落නිරාකරණය වීමට ඇති ඉඩකඩ අවම
ශ්රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ (BASL) ජ්යෙෂ්ඨ නියෝජිත පිරිසක් සහ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක අතර ඉහළ වැදගත්කමක් සහිත හමුවක් පැවැත්වීමට නියමිතව ඇති අතර, ව්යාජ සංශෝධනය ලෙස හඳුන්වනු ලබන 22වන ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් දෙපාර්ශ්වයෙන් කිසිවෙකු තම ස්ථාවරයෙන් ඉවත් නොවනු ඇතැයි පුළුල් සංශයවාදයක් පවතී.
සංශෝධනය යෝජනා කරන්නේ කුමක්ද?
NPP රජය විසින් දැනටමත් ගැසට් කර ඇති මෙම ව්යවස්ථා සංශෝධන යෝජනාව, ශ්රී ලංකාවේ උසස් අධිකරණවල සේවය කරන විනිසුරුවන්ගේ අනිවාර්ය විශ්රාම වයස ඉහළ නැංවීමට අපේක්ෂා කරයි. මෙම පියවර අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට විය හැකි තර්ජනයක් ලෙස සලකන නීති ප්රජාවගෙන් එයට දැඩි විවේචනයක් එල්ල වී ඇත.
රජය සිය තීරණයේ ස්ථිරව සිටී
BASL නියෝජිත පිරිස සමඟ සාකච්ඡාවලට එකඟ වී තිබියදීත්, NPP රජය සිය ස්ථාවරයේ ස්ථිරව රැඳෙනු ඇතැයි බහුලව අපේක්ෂා කෙරේ. සංශෝධනය නිල වශයෙන් ගැසට් කිරීමෙන් අනතුරුව, රජයට ආසන්න නිලධාරීන් යෝජනාව ආපසු හැරවීමට හෝ සැලකිය යුතු වෙනස්කම් සිදු කිරීමට කිසිදු කැමැත්තක් දක්වන බවක් නොපෙනේ.
නීතිඥ සංගමයේ විරෝධය
ශ්රී ලංකා නීතිඥ සංගමය මෙම සංශෝධනයට එරෙහිව声声 声聲声 හඬ නගන ප්රධානතම ආයතනය වී ඇති අතර, එය අධිකරණ ස්වාධීනත්වය කෙරෙහි ඇති කළ හැකි බලපෑම් පිළිබඳ ගැඹුරු කනස්සල්ල ප්රකාශ කරයි. නීති ක්ෂේත්රයේ ජ්යෙෂ්ඨ සාමාජිකයින් තර්ක කරන්නේ, වර්තමාන දේශපාලන වාතාවරණය තුළ ව්යවස්ථා සංශෝධනයක් මගින් විශ්රාම වයස වෙනස් කිරීම කලකිරීමට පත් කරවන පූර්වාදර්ශයක් ලෙස නිර්ණය වන බවයි.
සොලවාගත නොහැකි ස්ථාවරයන් සහිත හමුවක්
ජනාධිපති දිසානායක සහ BASL ජ්යෙෂ්ඨ නියෝජිත පිරිස අතර නියමිත සාකච්ඡාව සංවාදය සඳහා විධිමත් අවස්ථාවක් නියෝජනය කළද, නිරීක්ෂකයින් සහ ක්ෂේත්ර ලාභීන් යන දෙඅංශයම ප්රකාශ කරන්නේ මෙම හමුවෙන් අර්ථවත් සම්මුතියක් ලබා ගත නොහැකි බවයි. දෙපාර්ශ්වයම ස්ථිරව සිටිමින්, කෙටි කාලීනව ඉදිරිබලාගත හැකි රූකඩ ලක්ෂ්යයක් ළඟා කර ගැනීම දුෂ්කර කරයි.
මෙම ආතතික තත්ත්වයේ ප්රතිඵලය රටේ නීති ප්රජාව, සිවිල් සමාජය සහ දේශපාලන විශ්ලේෂකයින් විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙමින් පවතින්නේ, එය ශ්රී ලංකාවේ විධායකය සහ අධිකරණය අතර බලය තුලනය කෙරෙහි දිගුකාලීන ප්රතිවිපාක ඇති කළ හැකි බැවිනි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.