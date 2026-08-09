සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්රී ලංකාව
ශ්රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර තරගයක් බවට පත් විය.
ත්යාගශීලී කණ්ඩායමට සිය ප්රතිවාදීන්ගේ ධෛර්යය හා ශක්තිය සමඟ සම්පූර්ණ තරගය පුරාවට ගැලපීමට නොහැකි වූ අතර, සිංගප්පූරුව දිනය තුළ වඩාත් බලවත් කණ්ඩායම ලෙස ඔප්පු කර ගනිමින් ඉදිරියට ඉස්මතු වී කරුණාකරු ලෙස ලකුණු එකොළහක ජය ලාභී වැඩිකමක් ආරක්ෂා කර ගත්හ.
ශ්රී ලංකාව තරගය පුරාවට තම රිද්මය සොයා ගැනීමට අපොහොසත් වූ අතර, සිංගප්පූරුව ක්රමයෙන් තම ලකුණු පරතරය දීර්ඝ කරද්දී ශ්රී ලංකාවට එය සීමා කිරීමට නොහැකි වූ අතර අවසාන විනිසුරු හූවාදේ වන විට සිංගප්පූරුව ඒත්තු ගන්වනසුලු ජයග්රාහකයින් ලෙස ඉදිරිපත් විය.
ශ්රී ලංකා කඳවුරට මෙම ප්රතිඵලය පසුබෑමක් ලෙස දැනෙනු ඇති අතර, ඔවුන්ට දැන් නැවත සංවිධානය වී, ඉදිරි තරගාවලි වලට මුහුණ දීමට පෙර මෙම තරගය තුළ හෙළිවූ දුර්වලතා ඉදිරිපත් කර ගත යුතු ය.
සිංගප්පූරුව මේ අතර, නිවැරදිව සංවිධිත හා විධිමත් දස්කම් දක්වමින් සිය ශ්රී ලංකා සමඝ කණ්ඩායම සාපේක්ෂ අධිකාරයකින් පරාජය කළ ජයග්රහණයෙන් සැලකිය යුතු විශ්වාසයක් ලබා ගත හැකිය.
ශ්රී ලංකා රසිකයන් හා තේරීම් කරුවන් ජාතික කණ්ඩායම ඉදිරි තරග වලදී ශක්තිමත් ලෙස නැවත නැගී සිටිනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වෙමින්, මෙම පරාජය අභිප්රේරණයක් ලෙස භාවිත කර ඊළඟ අවස්ථාවේ දී වඩාත් තරගකාරී ප්රදර්ශනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.