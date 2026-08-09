Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

09 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර තරගයක් බවට පත් විය.

ත්‍යාගශීලී කණ්ඩායමට සිය ප්‍රතිවාදීන්ගේ ධෛර්යය හා ශක්තිය සමඟ සම්පූර්ණ තරගය පුරාවට ගැලපීමට නොහැකි වූ අතර, සිංගප්පූරුව දිනය තුළ වඩාත් බලවත් කණ්ඩායම ලෙස ඔප්පු කර ගනිමින් ඉදිරියට ඉස්මතු වී කරුණාකරු ලෙස ලකුණු එකොළහක ජය ලාභී වැඩිකමක් ආරක්ෂා කර ගත්හ.

ශ්‍රී ලංකාව තරගය පුරාවට තම රිද්මය සොයා ගැනීමට අපොහොසත් වූ අතර, සිංගප්පූරුව ක්‍රමයෙන් තම ලකුණු පරතරය දීර්ඝ කරද්දී ශ්‍රී ලංකාවට එය සීමා කිරීමට නොහැකි වූ අතර අවසාන විනිසුරු හූවාදේ වන විට සිංගප්පූරුව ඒත්තු ගන්වනසුලු ජයග්‍රාහකයින් ලෙස ඉදිරිපත් විය.

ශ්‍රී ලංකා කඳවුරට මෙම ප්‍රතිඵලය පසුබෑමක් ලෙස දැනෙනු ඇති අතර, ඔවුන්ට දැන් නැවත සංවිධානය වී, ඉදිරි තරගාවලි වලට මුහුණ දීමට පෙර මෙම තරගය තුළ හෙළිවූ දුර්වලතා ඉදිරිපත් කර ගත යුතු ය.

සිංගප්පූරුව මේ අතර, නිවැරදිව සංවිධිත හා විධිමත් දස්කම් දක්වමින් සිය ශ්‍රී ලංකා සමඝ කණ්ඩායම සාපේක්ෂ අධිකාරයකින් පරාජය කළ ජයග්‍රහණයෙන් සැලකිය යුතු විශ්වාසයක් ලබා ගත හැකිය.

ශ්‍රී ලංකා රසිකයන් හා තේරීම් කරුවන් ජාතික කණ්ඩායම ඉදිරි තරග වලදී ශක්තිමත් ලෙස නැවත නැගී සිටිනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වෙමින්, මෙම පරාජය අභිප්‍රේරණයක් ලෙස භාවිත කර ඊළඟ අවස්ථාවේ දී වඩාත් තරගකාරී ප්‍රදර්ශනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss
කොළඹ රජය සිංහල බහුතරයේ ප්‍රතිඝාතය බිය වෙමින් දෙමළ ගැටළු සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත්ව ගමන් කරයි Sinhala

කොළඹ රජය සිංහල බහුතරයේ ප්‍රතිඝාතය බිය වෙමින් දෙමළ ගැටළු සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත්ව ගමන් කරයි

දේශපාලන සංවේදීතාවන් මධ්‍යයේ රජය දෙමළ අසාධාරණතාවන්ගෙන් වැළකේ විශ්ලේෂකයන් පවසන පරිදි, ශ්‍රී ලංකා රජය දෙමළ දේශපාලන ගැටළු ඉතා ප්‍රවේශමෙන් හසුරුවමින් සිටින අතර,…

09 Aug 2026 Discuss