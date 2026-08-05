Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

චීන මාෆියා ජාල සඳහා යුද්ධබිමක් බවට ශ්‍රී ලංකාව පත්වෙමින් තිබේ — බලධාරීන් අනතුරු අඟවයි

05 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
චීන මාෆියා ජාල සඳහා යුද්ධබිමක් බවට ශ්‍රී ලංකාව පත්වෙමින් තිබේ — බලධාරීන් අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාව චීන සංවිධිත අපරාධ කණ්ඩායම් සඳහා ක්‍රමෝපායික කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස වර්ධනය වෙමින් පවතින අතර, ගිනිකොන් ආසියාවෙන් මතුවූ කල්ලි ගැටුම් දැන් දූපත් රාජ්‍යය වෙත ව්‍යාප්ත වෙමින් ඇති බවට වාර්තා ලැබෙන්නේ, නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන සහ ජාතික ආරක්‍ෂක නිලධාරීන් අතර දැඩි සැලකිල්ලක් ඇති කරමිනි.

අපරාධ ඉලක්ක ලැයිස්තුවේ දූපත් රාජ්‍යය

චීන මාෆියා ජාල ශ්‍රී ලංකාව කෙරෙහි ක්‍රමයෙන් වැඩි අවධානයක් යොමු කරන බව බුද්ධි මූලාශ්‍ර සහ ආරක්‍ෂක විශ්ලේෂකයන් හඳුනාගෙන ඇත. මෙම ජාල ඓතිහාසිකව මියන්මාරය, කාම්බෝජය සහ ගිනිකොන් ආසියාවේ අනෙකුත් ප්‍රදේශ හරහා ක්‍රියාත්මක වී තිබේ. ඉන්දියන් සාගරයේ දූපතේ භූගෝලීය පිහිටීම සහ දිගින් දිගටම පවතින ආර්ථික අවදානමන් සංයෝගය, ස්වකීය මෙහෙයුම් පුළුල් කිරීමට අපේක්‍ෂා කරන අපරාධ සංවිධාන සඳහා එය ආකර්ෂණීය ගමනාන්තයක් කරන බව විශ්වාස කෙරේ.

මෙම කණ්ඩායම් සයිබර් වංචා මෙහෙයුම්, මුදල් විශුද්ධිකරණය, මිනිස් ජාවාරම සහ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම ඇතුළු විවිධ අනවසර කටයුතුවල නිරත වන බවට වාර්තා වෙයි — එනම් ආසියානු කලාපය පුරා ප්‍රජාවන් විනාශ කළ අපරාධ ව්‍යාපාරවලය.

කල්ලි යුද්ධ සීමා ඉක්මවා යයි

එමෙන්ම වඩාත් භයජනක වන්නේ, තරඟකාරී චීන අපරාධ කණ්ඩායම් අතර ප්‍රචණ්ඩ බල ප්‍රදේශ ආරවුල් තවදුරටත් මහාද්වීපික ගිනිකොන් ආසියාවට සීමා නොවන බවට ඇති සාක්ෂිය. තරඟකාරී කල්ලි අතර ආතතීන් ශ්‍රී ලංකාව තුළම ප්‍රකාශ වීමට පටන් ගෙන ඇති අතර, ජාතිය ඉක්මවූ සංවිධිත අපරාධයට රටේ නිරාවරණයේ භයානක උත්සන්නයක් ලෙස එය සලකුණු කෙරේ.

ආරක්‍ෂක විශේෂඥයන් අනතුරු අඟවන්නේ, මෙම ජාල අනාරක්‍ෂිතව තැබුවහොත්, ඒවා දේශීය අධෝලෝකය තුළ ගැඹුරින් මුල් බැස ගනිමින්, ආයතන දූෂණය කරමින් සහ ඒ සමගම සිවිල් වැසියන්ට අවදානමක් ගෙනෙන බවය.

ආර්ථික අවදානම ප්‍රධාන සාධකයක්

2022 දී විනාශකාරී විදේශ විනිමය හිඟයක් හේතුවෙන් IMF ආධාර ලබා ගැනීමට රට යොමු කළ ශ්‍රී ලංකාවේ දීර්ඝකාලීන ආර්ථික අර්බුදය, සමාජයේ යම් ක්‍ෂේත්‍ර අපරාධ ආක්‍රමණයට වඩාත් ගොදුරු කර ඇත. දරුණු ආර්ථික තත්ත්වයන් සංවිධිත අපරාධ මූල බැස ගැනීම සඳහා සරු පසක් නිර්මාණය කරන අතර, නීත්‍යානුකූල ආයතන සැපයිය නොහැකි අනවසර රැකියා සහ මූල්‍ය ලාභ ලබා දෙන බව විශ්ලේෂකයන් සඳහන් කරති.

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රමෝපායික පිහිටීම සහ ආර්ථික අස්ථාවරත්වය, නව ප්‍රදේශ සූරාකෑමට ලක් කිරීමට සොයන හොඳින් අරමුදල් සපයන ජාතිය ඉක්මවූ අපරාධ ජාල සඳහා එය ප්‍රමුඛ ඉලක්කයක් බවට පත් කරන බව ආරක්‍ෂක විශ්ලේෂකයන් අනතුරු අඟවයි.

ශක්තිමත් නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රතිචාරයක් සඳහා ඉල්ලීම්

වර්ධනය වෙමින් පවතින තර්ජනයට ඵලදායි ලෙස එරෙහිවීම සඳහා, ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් අසල්වැසි රටවල් සහ Interpol වැනි ජාත්‍යන්තර නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන සමග කලාපීය සහයෝගීතාව ශක්තිමත් කළ යුතු බවට නිරීක්‍ෂකයන් 촉구 කරයි. දූපත සම්පූර්ණ ලෙස ස්ථාපිත අපරාධ මෙහෙයුම් කේන්ද්‍රයක් බවට පත්වීම වැළැක්වීමට අවශ්‍ය තීරණාත්මක පියවර ලෙස වැඩිදියුණු කළ මායිම් පාලනය, මූල්‍ය අධීක්‍ෂණය සහ බුද්ධි-තොරතුරු හුවමාරු ව්‍යවස්ථා හඳුනාගෙන ඇත.

තර්ජනයේ සම්පූර්ණ ප්‍රමාණය විස්තර කරමින් ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය සහ ආරක්‍ෂක ස්ථාපනය විසින් නිල මහජන ප්‍රකාශයක් තවම නිකුත් කර නොමැති නමුත්, රජයේ ඉහළම මට්ටමින් මෙම කරුණ ක්‍රියාකාරීව සමාලෝචනය වෙමින් පවතින බව විශ්වාස කෙරේ.

මෙම සිදුවීම් ජාතිය ඉක්මවූ සංවිධිත අපරාධයේ ආක්‍රමණය කිසිදු සීමාවක් නොදකින බවත්, දිගු කාලීන සම්පත් හිඟයෙන් පෙළෙන කුඩා රාජ්‍යයන් නවීන අපරාධ ව්‍යාපාර විසින් ස

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක යුක්ති අමාත්‍යාංශයේ අයවැය පූර්ව සාකච්ඡාවට සභාපතිත්වය දරයි: ප්‍රධාන කරුණු 11ක් Sinhala

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක යුක්ති අමාත්‍යාංශයේ අයවැය පූර්ව සාකච්ඡාවට සභාපතිත්වය දරයි: ප්‍රධාන කරුණු 11ක්

ජාතික අයවැයට පෙර ජනාධිපතිවරයා යුක්ති අංශයේ ප්‍රමුඛතා සමාලෝචනය කරයි ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායකතුමා අඟහරුවාදා යුක්ති හා ජාතික ඒකාබද්ධතා අමාත්‍යාංශය කේන්ද්‍ර…

05 Aug 2026 Discuss
පްරින්ස් ඇල්බට් නගරයේ කාන්තාවක් Mrs. කැනඩා යුනිවර්ස් 2026 ලෙස රාජකීය මුකුටය හිමිකරගෙන ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන ලෝක තරගාවලියට සූදානම් වෙයි Sinhala

පްරින්ස් ඇල්බට් නගරයේ කාන්තාවක් Mrs. කැනඩා යුනිවර්ස් 2026 ලෙස රාජකීය මුකුටය හිමිකරගෙන ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන ලෝක තරගාවලියට සූදානම් වෙයි

සස්කැට්චෙවන් පළාතේ පංරිස් ඇල්බට් නගරයට අභිමානය රැගෙන ආ මොහොතක් — එම නගරයේ කාන්තාවක් Mrs. කැනඩා යුනිවර්ස් 2026 ලෙස ජාතික ශූරිය ගෞරවය දිනාගෙන ශ්‍රී ලංකාවේ…

05 Aug 2026 Discuss
ගංවතුර සහ මඩ නායයාම් ශ්‍රී ලංකාවේ තේ රටට ආඝාතයක් — හත් දෙනෙකු මියයයි Sinhala

ගංවතුර සහ මඩ නායයාම් ශ්‍රී ලංකාවේ තේ රටට ආඝාතයක් — හත් දෙනෙකු මියයයි

භයානක කාලගුණ සිදුවීමක් කඳුකර ප්‍රදේශයට පහර දෙයි ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම කඳුකර ප්‍රදේශය හරහා ඇති වූ දරුණු ගංවතුර සහ මඩ නායයාම් මාලාවක් හේතුවෙන් අඩුම තරමින් හත්…

04 Aug 2026 Discuss