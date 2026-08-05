Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

SpaceX රොකට් කැබැල්ලක් සඳ මතට පතිත වී නව ඛාදිතයක් සෑදේ

05 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
SpaceX රොකට් කැබැල්ලක් සඳ මතට පතිත වී නව ඛාදිතයක් සෑදේ

පාසල් බසයක් තරම් විශාල වන අතර කිලෝග්‍රෑම් හතර දහසකට ආසන්න බරක් ඇති SpaceX රොකට් කැබැල්ලක් සඳෙහි මතුපිටට ප්‍රචණ්ඩ ලෙස ඇද වැටී ඇති බව එම වස්තුවේ ගමන් මග නිරීක්ෂණය කළ අභ්‍යවකාශ විශ්ලේෂකයන්ගේ තොරතුරු අනුව හෙළිවී ඇත.

දුර්ලභ විශ්වීය ගැටුම් සිදුවීමක්

Falcon රොකට්ටුවක දෙවන අදියර ලෙස හඳුනාගත් මෙම සුන්බුන් කැබැල්ල වසර ගණනාවක් අභ්‍යවකාශයේ සරමින් සිට අවසානයේ සඳ සමඟ ගැටුණේය. ඉහළ වේගයෙන් සිදු වූ මෙම ගැටුම සඳෙහි මතුපිටින් නව ඛාදිතයක් නිර්මාණය කළ අතර, එමඟින් විද්‍යාඥයන්ට මෙවැනි ගැටුම්වල ක්‍රියාකාරිත්වය සමීපව අධ්‍යයනය කිරීමේ දුර්ලභ අවස්ථාවක් උදාවිය.

මෙවැනි සිදුවීම් නාටකීය වුවත්, ගල් සහිත තාරකා වස්තූන් සමඟ අතිශය වේගයෙන් ගැටෙන සුන්බුන් ක්‍රියා කරන ආකාරය පිළිබඳ අගනා දත්ත සපයන බව පර්යේෂකයන් සඳහන් කළහ. පෘථිවිය දෙසට ඇද වැටෙන සුන්බුන් බොහොමයක් දහනය කරන ආරක්ෂිත වායුගෝලයකින් තොර සඳ, මෙවැනි ගැටුම්වල සම්පූර්ණ බලපෑමට ලක් වේ.

අභ්‍යවකාශ විද්‍යාවට මෙයින් ඇති වැදගත්කම

නව ඛාදිතයේ විශාලත්වය හා ගැඹුර මැනීම සඳහා ගැටුමට පෙර හා පසු ලබාගත් රූප හා දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීමට විද්‍යාඥයන් බලාපොරොත්තු වේ. එවැනි සොයාගැනීම් සඳෙහි භූ විද්‍යාත්මක ඉතිහාසය හා පෘථිවි-ආසන්න අභ්‍යවකාශයේ සුන්බුන් ගතිකත්වය අවබෝධ කර ගැනීමට භාවිත කරන ආකෘති වැඩිදියුණු කිරීමට ද ඉවහල් විය හැකිය.

  • සුන්බුන් කැබැල්ලේ බර ටොන් හතරකට ආසන්නය
  • එය සාමාන්‍ය පාසල් බසයක් හා සමාන ප්‍රමාණයකින් යුක්ත විය
  • එම වස්තුව SpaceX Falcon රොකට්ටුවක ඉහළ අදියර ලෙස හඳුනාගන්නා ලදී
  • එහි ගැටීමෙන් සඳෙහි මතුපිටට නව ඛාදිතයක් ඇති විය
දන්නා තත්ත්වයන් යටතේ සඳෙහි මතුපිටට සිදු වූ ඉහළ-වේගීය ගැටීමක් නිරීක්ෂණය කිරීමේ දුර්ලභ හා වටිනා අවස්ථාවක් ලෙස විද්‍යාඥයන් මෙම සිදුවීම විස්තර කළහ.

අභ්‍යවකාශ සුන්බුන් පිළිබඳ වර්ධනය වන කනස්සල්ල

මෙම සිදුවීම, මෙහෙයුම් අවසන් වූ පසු අභ්‍යවකාශයේ ඉතිරිව ඇති අක්‍රිය රොකට් කොටස් හා වෙනත් දෘඩාංග දිගු කාලීනව කළමනාකරණය කිරීම පිළිබඳ ගෝලීය අභ්‍යවකාශ ප්‍රජාව තුළ පැවැති සාකච්ඡා නැවත වරක් අවදි කළේය. වාණිජ හා රාජ්‍ය අභ්‍යවකාශ ක්‍රියාකාරකම් දිනෙන් දින තීව්‍ර වෙත්ම, පෘථිවි කක්ෂීය ප්‍රදේශයේ හා ඉන් ඔබ්බෙහි ඇති සුන්බුන් ප්‍රමාණය ඉදිරියේදී වැඩිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලාංකික අභ්‍යවකාශ ආශාවන්තයන්ට හා පුළුල් විද්‍යාත්මක ප්‍රජාවට, මෙම සිදුවීම නූතන අභ්‍යවකාශ ගවේෂණයේ අසාමාන්‍ය විශාලත්වය මෙන්ම ඊට සම්බන්ධ අවිසඳි අභියෝගයන් ද නොපැහැදිලිව සිහිගන්වන සජීවී සිහිකැඳවීමක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

විමල්, උදය, දිලිත් සහ තවත් තිදෙනෙකුට අධිකරණ අවමාන නඩු පවරන්නැයි කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් උත්තරීතර අධිකරණයට යොමු කිරීමේ නියෝගයක් Sinhala

විමල්, උදය, දිලිත් සහ තවත් තිදෙනෙකුට අධිකරණ අවමාන නඩු පවරන්නැයි කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් උත්තරීතර අධිකරණයට යොමු කිරීමේ නියෝගයක්

කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය,著名 රාජනීතික පෙරමුණේ ප්‍රමුඛ චරිත වන විමල් වීරවංශ, උදය ගම්මන්පිල සහ දිලිත් ජයවීර ඇතුළු තවත් තිදෙනෙකුට එරෙහිව අධිකරණ අවමාන නඩු…

05 Aug 2026 Discuss
බලපත්‍ර රහිත අන්තර්ජාල සූදු වෙබ් අඩවි 24ක් අවහිර කරමින් ශ්‍රී ලංකාව විශාල ඩිජිටල් මර්දන මෙහෙයුමක් දියත් කරයි Sinhala

බලපත්‍ර රහිත අන්තර්ජාල සූදු වෙබ් අඩවි 24ක් අවහිර කරමින් ශ්‍රී ලංකාව විශාල ඩිජිටල් මර්දන මෙහෙයුමක් දියත් කරයි

නීත්‍යානුකූල බලපත්‍ර නොමැතිව ක්‍රියාත්මක වන බව සොයාගත් වෙබ් අඩවි 24ක් අවහිර කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව අනවසර අන්තර්ජාල සූදු කටයුතුවලට එරෙහිව තීරණාත්මක පියවරක් ගෙන…

05 Aug 2026 Discuss
ග්ලාස්ගෝ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලෙන් පසු පාකිස්තාන හා උගන්ඩා ක්‍රීඩකයන් අතුරුදහන් Sinhala

ග්ලාස්ගෝ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලෙන් පසු පාකිස්තාන හා උගන්ඩා ක්‍රීඩකයන් අතුරුදහන්

පසුගිය ඉරිදා ග්ලාස්ගෝ නගරයේ නිමාවට පත් වූ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙල අවසන් වීමෙන් පසු විදේශ ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙකු තම මව් රටවලට නොපැමිණි බවට වාර්තා වීම…

05 Aug 2026 Discuss