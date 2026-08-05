Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ගංවතුර හා නායයෑම් ශ්‍රී ලංකාවට පහර දෙයි; පුද්ගලයන් හත් දෙනෙකු මියයයි, බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රදේශවල පාසල් වසා දමයි

05 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ගංවතුර හා නායයෑම් ශ්‍රී ලංකාවට පහර දෙයි; පුද්ගලයන් හත් දෙනෙකු මියයයි, බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රදේශවල පාසල් වසා දමයි

මාරාන්තික කාලගුණය දිවයිනට පහර දෙයි

දරුණු ගංවතුර හා නායයෑම් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රදේශ රැසක් හරහා ගලා යෑමෙන් අවම වශයෙන් පුද්ගලයන් හත් දෙනෙකු ජීවිතක්‍ෂයට පත් වූ අතර, බලධාරීන් පාසල් වසා දමා අවදානම් සහිත ප්‍රදේශවල ජනතාවට හදිසි අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කිරීමට පෙළඹී ඇත.

හානිය හා මරණ වාර්තා වෙයි

ගිගිරි වැසි හේතුවෙන් දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක හදිසි ගංවතුර හා නායයෑම් ඇති වීමත් සමඟ මෙම මරණ සිදු වූ බව තහවුරු විය. පහත් බිම් හා කඳු ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල වාසය කරන ජනතාව මෙම ව්‍යසනයේ දරුණුතම ප්‍රහාරයට ලක් වූ අතර, නිවාස ජලයෙන් යට වූ අතර ගල් කඩා වැටීම් හා ඉහළ යන ගංවතුරෙන් මාර්ග ගමනාගමනයට අයෝග්‍ය තත්ත්වයට පත් විය.

ව්‍යසන කළමනාකරණ නිලධාරීන් හානියේ සම්පූර්ণ තරම තක්සේරු කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින අතර, අවතැන් වූ පවුල්වලට සහාය දැක්වීමට හා නායයෑම්වලින් සිරවූවන් ගලවා ගැනීමට දරුණු ලෙස打击 ලක් වූ ප්‍රදේශවල ගලවා ගැනීමේ හා සහන මෙහෙයුම් දියත් කර ඇත.

පූර්වාරක්ෂාවක් ලෙස පාසල් වසා දමයි

නරක අතට හැරෙන කාලගුණ තත්ත්වයන් හා ආරක්ෂාව පිළිබඳ සැලකිල්ල හේතුවෙන් බලධාරීන් බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රදේශවල පාසල් වසා දැමීමට නියෝග කළහ. අනතුරුදායක තත්ත්වයන් යටතේ සිසුන් ආරක්ෂා කිරීමට හා අනවශ්‍ය ගමන් ගැනීම වළක්වා ගැනීමට මෙම තීරණය ගන්නා ලදී.

තවදුරටත් දැඩි වර්ෂාපාතයක් ඇතිවිය හැකි බවට කාලගුණ අනාවැකිකරුවන් අනතුරු අඟවන බැවින් මවුපියන් හා ප්‍රජාව විමසිල්ලෙන් සිටින ලෙස දැනුම් දී ඇති අතර, කඳු ප්‍රදේශවල ගංවතුර හා බෑවුම් කඩා වැටීමේ අවදානම වැඩිවීමේ ශක්‍යතාවයක් පවතී.

බලධාරීන් මහජනතාවට සැලකිල්ලෙන් කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලයි

ගංගා, ชัน බෑවුම් හා ගංවතුරට ගොදුරු විය හැකි කලාපවල ජීවත් වන පදිංචිකරුවන් අවධානයෙන් සිට ඉක්මනින් ඉවත් කිරීම සඳහා සූදානම් ව සිටින ලෙස ව්‍යසන කළමනාකරණ බලධාරීන් ඉල්ලා සිටී. මූලික ආරක්ෂක උපදෙස් අතර:

  • ගංවතුරෙන් යට වූ මාර්ග හෝ ගංගා හරහා ගමන් කිරීමෙන් වළකින්න
  • නායයෑමේ අවදානම් සහිත ප්‍රදේශවල ජීවත් වන්නේ නම් උස් බිමට යන්න
  • නිල උපදෙස් හා හදිසි විකාශන අනුගමනය කරන්න
  • අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන් හෝ හදිසි අවස්ථා ස්ථානීය බලධාරීන්ට වහාම දන්වන්න

සහන කටයුතු අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින අතර, සෘතුමය වර්ෂාවෙහි මාරාන්තික ප්‍රතිඵලවලට මුහුණ දෙමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ රජය ගොදුරු වූවන්ගේ පවුල්වලට සිය ශෝකය පළ කර ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දෙහිවල–මවුන්ට් ලැවිනියා මහ නගර සභාව රැස්වීම් සජීවීව විකාශය කළ ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු මහ නගර සභාව ලෙස ඉතිහාසයට එක්වෙයි Sinhala

දෙහිවල–මවුන්ට් ලැවිනියා මහ නගර සභාව රැස්වීම් සජීවීව විකාශය කළ ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු මහ නගර සභාව ලෙස ඉතිහාසයට එක්වෙයි

දෙහිවල–මවුන්ට් ලැවිනියා මහ නගර සභාව, සිය සාමාන්‍ය සභා රැස්වීම් මහජනතාවට සජීවීව විකාශය කළ රටේ පළමු පළාත් පාලන ආයතනය බවට පත්වෙමින් ශ්‍රී ලාංකීය පාලන ඉතිහාසයේ සිය…

05 Aug 2026 Discuss
කල් ඉකුත් වූ ඖෂධ සහ අධික මිල අය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් යාපනය අධිකරණය වෛද්‍ය ආයතන දෙකකට රු. 400,000 ක දඩ මුදලක් පනවයි Sinhala

කල් ඉකුත් වූ ඖෂධ සහ අධික මිල අය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් යාපනය අධිකරණය වෛද්‍ය ආයතන දෙකකට රු. 400,000 ක දඩ මුදලක් පනවයි

කල් ඉකුත් වූ ඖෂධ තබාගැනීම සහ රෝගීන්ගෙන් අධික මුදල් අය කිරීම ඇතුළු බරපතල පාරිභෝගික සංරක්ෂණ උල්ලංඝනයන් සම්බන්ධයෙන් වරදකරුවන් බව තීරණය වීමෙන් අනතුරුව යාපනයේ…

05 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් අංශය 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී ඩොලර් බිලියන 2.2ක් අපනයනය කරමින් ඉදිරියට ගමන් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් අංශය 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී ඩොලර් බිලියන 2.2ක් අපනයනය කරමින් ඉදිරියට ගමන් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් කර්මාන්තය 2026 වර්ෂයේ පළමු භාගයේ දී ශක්තිමත් ප්‍රතිඵල වාර්තා කර ඇති අතර, ඇඳුම් අපනයනය ඩොලර් බිලියන 2.2ක් කරා ළඟා වී ඇත. මෙය දිවයිනේ ආර්ථිකයේ…

05 Aug 2026 Discuss