ගංවතුර හා නායයෑම් ශ්රී ලංකාවට පහර දෙයි; පුද්ගලයන් හත් දෙනෙකු මියයයි, බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශවල පාසල් වසා දමයි
මාරාන්තික කාලගුණය දිවයිනට පහර දෙයි
දරුණු ගංවතුර හා නායයෑම් ශ්රී ලංකාවේ ප්රදේශ රැසක් හරහා ගලා යෑමෙන් අවම වශයෙන් පුද්ගලයන් හත් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, බලධාරීන් පාසල් වසා දමා අවදානම් සහිත ප්රදේශවල ජනතාවට හදිසි අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කිරීමට පෙළඹී ඇත.
හානිය හා මරණ වාර්තා වෙයි
ගිගිරි වැසි හේතුවෙන් දිස්ත්රික්ක කිහිපයක හදිසි ගංවතුර හා නායයෑම් ඇති වීමත් සමඟ මෙම මරණ සිදු වූ බව තහවුරු විය. පහත් බිම් හා කඳු ආශ්රිත ප්රදේශවල වාසය කරන ජනතාව මෙම ව්යසනයේ දරුණුතම ප්රහාරයට ලක් වූ අතර, නිවාස ජලයෙන් යට වූ අතර ගල් කඩා වැටීම් හා ඉහළ යන ගංවතුරෙන් මාර්ග ගමනාගමනයට අයෝග්ය තත්ත්වයට පත් විය.
ව්යසන කළමනාකරණ නිලධාරීන් හානියේ සම්පූර්ণ තරම තක්සේරු කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින අතර, අවතැන් වූ පවුල්වලට සහාය දැක්වීමට හා නායයෑම්වලින් සිරවූවන් ගලවා ගැනීමට දරුණු ලෙස打击 ලක් වූ ප්රදේශවල ගලවා ගැනීමේ හා සහන මෙහෙයුම් දියත් කර ඇත.
පූර්වාරක්ෂාවක් ලෙස පාසල් වසා දමයි
නරක අතට හැරෙන කාලගුණ තත්ත්වයන් හා ආරක්ෂාව පිළිබඳ සැලකිල්ල හේතුවෙන් බලධාරීන් බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශවල පාසල් වසා දැමීමට නියෝග කළහ. අනතුරුදායක තත්ත්වයන් යටතේ සිසුන් ආරක්ෂා කිරීමට හා අනවශ්ය ගමන් ගැනීම වළක්වා ගැනීමට මෙම තීරණය ගන්නා ලදී.
තවදුරටත් දැඩි වර්ෂාපාතයක් ඇතිවිය හැකි බවට කාලගුණ අනාවැකිකරුවන් අනතුරු අඟවන බැවින් මවුපියන් හා ප්රජාව විමසිල්ලෙන් සිටින ලෙස දැනුම් දී ඇති අතර, කඳු ප්රදේශවල ගංවතුර හා බෑවුම් කඩා වැටීමේ අවදානම වැඩිවීමේ ශක්යතාවයක් පවතී.
බලධාරීන් මහජනතාවට සැලකිල්ලෙන් කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලයි
ගංගා, ชัน බෑවුම් හා ගංවතුරට ගොදුරු විය හැකි කලාපවල ජීවත් වන පදිංචිකරුවන් අවධානයෙන් සිට ඉක්මනින් ඉවත් කිරීම සඳහා සූදානම් ව සිටින ලෙස ව්යසන කළමනාකරණ බලධාරීන් ඉල්ලා සිටී. මූලික ආරක්ෂක උපදෙස් අතර:
- ගංවතුරෙන් යට වූ මාර්ග හෝ ගංගා හරහා ගමන් කිරීමෙන් වළකින්න
- නායයෑමේ අවදානම් සහිත ප්රදේශවල ජීවත් වන්නේ නම් උස් බිමට යන්න
- නිල උපදෙස් හා හදිසි විකාශන අනුගමනය කරන්න
- අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන් හෝ හදිසි අවස්ථා ස්ථානීය බලධාරීන්ට වහාම දන්වන්න
සහන කටයුතු අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වෙමින් පවතින අතර, සෘතුමය වර්ෂාවෙහි මාරාන්තික ප්රතිඵලවලට මුහුණ දෙමින් සිටින ශ්රී ලංකාවේ රජය ගොදුරු වූවන්ගේ පවුල්වලට සිය ශෝකය පළ කර ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.