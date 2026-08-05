Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පްරින්ස් ඇල්බට් නගරයේ කාන්තාවක් Mrs. කැනඩා යුනිවර්ස් 2026 ලෙස රාජකීය මුකුටය හිමිකරගෙන ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන ලෝක තරගාවලියට සූදානම් වෙයි

05 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පްරින්ස් ඇල්බට් නගරයේ කාන්තාවක් Mrs. කැනඩා යුනිවර්ස් 2026 ලෙස රාජකීය මුකුටය හිමිකරගෙන ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන ලෝක තරගාවලියට සූදානම් වෙයි

සස්කැට්චෙවන් පළාතේ පංරිස් ඇල්බට් නගරයට අභිමානය රැගෙන ආ මොහොතක් — එම නගරයේ කාන්තාවක් Mrs. කැනඩා යුනිවර්ස් 2026 ලෙස ජාතික ශූරිය ගෞරවය දිනාගෙන ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වීමට නියමිත ජාත්‍යන්තර රූසිරු තරගාවලියට කැනඩාව නියෝජනය කිරීමට සූදානම් වෙයි.

ජාතික ශීර්ෂය සහ ගෝලීය අභිලාෂ

Mrs. කැනඩා යුනිවර්ස් 2026 තරගාවලියේදී පංරිස් ඇල්බට් නියෝජිකාව ජයග්‍රාහිනිය බවට පත්වූ ඇය, ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වීමට නියමිත ජාත්‍යන්තර රූසිරු තරගාවලියේදී කැනඩාව නියෝජනය කිරීමේ අයිතිය දිනාගත්තාය. ශ්‍රී ලංකාව ම සත්කාරක රටක් ලෙස සහභාගි වන ජාත්‍යන්තර ප්‍රතිযෝගිතාවකට ස්ථානීය කාන්තාවක් සහභාගි වීම, රටේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට විශේෂ අවස්ථාවක් ලෙස හැඳින්වීම සුදුසු ය.

ජාතික රූසිරු තරගාවලි වේදිකාවක් දක්වා ළඟා වීම, ඉන් ද ඔබ්බට ලෝක තරගාවලියක කැනඩාව නියෝජනය කිරීම — කුඩා සස්කැට්චෙවන් නගරයකට ඉතාමත් කලාතුරකින් ලැබෙන ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයකි.

ශ්‍රී ලංකාව ලෝක අවධානයේ කේන්ද්‍රස්ථානය වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට මෙම නිවේදනය විශේෂ වැදගත්කමක් ගනී — ජාත්‍යන්තර Mrs. යුනිවර්ස් තරගාවලිය පැවැත්වීමේ ගෞරවය ලැබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට ම වන අතර, සංස්කෘතික ශ්‍රේෂ්ඨත්වය සහ ගෝලීය වැදගත්කම සතු ගමනාන්තයක් ලෙස රටේ ප්‍රසිද්ධිය ඉහළ නැංවෙනු ඇත.

මෙවැනි ජාත්‍යන්තර තරගාවලිවලදී සාමාන්‍යයෙන් රටවල් දෙස් ගණනාවක නියෝජිකාවන් එක් රැස් වන අතර, සත්කාරක රට ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රියා කිරීම සැලකිය යුතු ජාත්‍යන්තර අවධානයක් රැගෙන ඒ යයි අපේක්ෂා කෙරේ.

නිජ බිමේ ප්‍රජා ආඩම්බරය

මෙම ජයග්‍රහණය පංරිස් ඇල්බට් නගරයේ දැඩි උද්යෝගයක් දල්වා ඇති අතර, ජාත්‍යන්තර වේදිකාවට සූදානම් වන නියෝජිකාව වෙනුවෙන් ප්‍රජාවේ සහය ගලා ඒමක් දක්නට ලැබේ. Mrs. යුනිවර්ස් ශ්‍රේණියේ ජාතික ශීර්ෂය දිනාගැනීම ප්‍රධාන සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, එම තරගාවලිය බාහිර රූසිරු පමණක් නොව, පෞද්ගලික ජය ගැනීම්, ප්‍රජා සම්බන්ධතාව සහ ඍජු සමාජ ව්‍යාපාරත්වය ද ඉස්මතු කරයි.

සූදානම් කටයුතු ආරම්භ වී ඇති මේ මොහොතේ — කැනඩාවේ ද, ශ්‍රී ලංකාවේ ද — අලුතින් රාජකීය මුකුටය හිමිකරගත් Mrs. කැනඩා යුනිවර්ස් 2026, ලෝක වේදිකාවේ දී කෙසේ දිදුළේ ද යන්න දෙස සැමගේ ඇස් යොමු වී ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ගංවතුර සහ මඩ නායයාම් ශ්‍රී ලංකාවේ තේ රටට ආඝාතයක් — හත් දෙනෙකු මියයයි Sinhala

ගංවතුර සහ මඩ නායයාම් ශ්‍රී ලංකාවේ තේ රටට ආඝාතයක් — හත් දෙනෙකු මියයයි

භයානක කාලගුණ සිදුවීමක් කඳුකර ප්‍රදේශයට පහර දෙයි ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම කඳුකර ප්‍රදේශය හරහා ඇති වූ දරුණු ගංවතුර සහ මඩ නායයාම් මාලාවක් හේතුවෙන් අඩුම තරමින් හත්…

04 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩබලන ජනාධිපතිවරයා දැඩිවෙමින් පවතින අර්බුදය මධ්‍යයේ හදිසි අවස්ථා ප්‍රකාශ කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩබලන ජනාධිපතිවරයා දැඩිවෙමින් පවතින අර්බුදය මධ්‍යයේ හදිසි අවස්ථා ප්‍රකාශ කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩබලන ජනාධිපතිවරයා රට තුළ හදිසි අවස්ථා ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, එය දිගුකාලීන දේශපාලන හා ආර්ථික කළඹලාව මධ්‍යයේ දූපත් රාජ්‍යයේ තවත්劇 劇 劇 劇 劇 劇劇 劇 劇劇 劇…

04 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවට මාරාන්තික ගංවතුර තත්ත්වයන් ආවරණය වන අතර පස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට මාරාන්තික ගංවතුර තත්ත්වයන් ආවරණය වන අතර පස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට

දිවයින පුරා පුළුල් ගංවතුර මධ්‍යයේ මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යා දරුණු ගංවතුර තත්ත්වයන් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රදේශ කිහිපයක් හරහා ව්‍යාප්ත වීමත් සමඟ අවම වශයෙන් පස් දෙනෙකු…

04 Aug 2026 Discuss