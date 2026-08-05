Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දරුණු වර්ෂාපතනය ශ්‍රී ලංකාව පුරා ගංවතුර සහ මහාකන්දර කඩා වැටීම් හරහා ජීවිත හානි කරයි

05 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දරුණු වර්ෂාපතනය ශ්‍රී ලංකාව පුරා ගංවතුර සහ මහාකන්දර කඩා වැටීම් හරහා ජීවිත හානි කරයි

අධික වර්ෂාපතනය ශ්‍රී ලංකාව පුරා දරුණු විනාශයක් ඇති කර ඇති අතර, ඒ හේතුවෙන් මාරාන්තික ගංවතුර සහ මහාකන්දර කඩා වැටීම් සිදුවී ජීවිත හානි සිදු වී ඇති අතර බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රදේශවල දහස් ගණනක් පදිංචිකරුවන් විස්ථාපනය වී ඇත.

නැඟී එන ජලය මධ්‍යේ ගිලෙන ප්‍රජාවන්

අධික වර්ෂාවෙන් ජලාපවහන පද්ධති ඉතිරිව ගොස් ඇති අතර ගංගා ඉවුරු ඉක්මවා ගොස් නිවාස, මාර්ග සහ කෘෂිකාර්මික භූමි යට කර ඇත. ගංවතුරෙන් සහ මහාකන්දර කඩා වැටීම්වලින් සිරවූ අය වෙත ළඟා වීමට හදිසි සේවා වේගයෙන් ක්‍රියා කරන අතරතුර, දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුම් දියත් කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ කඳුකර භූමිය මත දැඩි වර්ෂාපතනයේ සාමාන්‍ය හා මාරාන්තික ප්‍රතිඵලයක් වන මහාකන්දර කඩා වැටීම් ව්‍යසනයේ පරිමාණය තවදුරටත් වැඩි කර ඇති අතර, ප්‍රදේශ කිහිපයකින් දේපළ සහ යටිතල පහසුකම් සැලකිය යුතු ලෙස හානිට පත් වූ බවට වාර්තා වේ.

ජීවිත හානි, පවුල් විස්ථාපනය

අධිකාරීන් ආන්තික කාළගුණික තත්ත්වයේ ප්‍රත්‍යක්ෂ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මරණ සිදු වූ බව තහවුරු කර ඇති අතර, මරණ සංඛ්‍යාව රටේ පහත් බිම් සහ කඳු ප්‍රදේශවල ජීවත් වන ප්‍රජාවන් මුහුණ දෙන අවදානම පිළිබඳ තද කම්පාජනක සිහිකැඳවීමකි. පවුල් ගණනාවක් තම නිවෙස් හැර දමා ස්ථානාන්තර වීමට සහ දේශීය අධිකාරීන් විසින් පිහිටුවන ලද තාවකාලික සහන මධ්‍යස්ථානවල ආශ්‍රය ලබා ගැනීමට බල කෙරී ඇත.

අධිකාරීන් ප්‍රවේශම් වන ලෙස 촉구 කරයි

විපත් කළමනාකරණ නිලධාරීන් අධි අවදානම් ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන් සිටගෙන සිටිනු ද, ඉවත් කිරීමේ නියෝගවලට ඉක්මනින් අනුගත වනු ද යන ලෙස ඉල්ලා ඇත. තත්ත්වය වැඩිදියුණු වන තෙක් ගං ඉවුරු, මහාකන්දර කඩා වැටීමට ගොදුරු වන බෑවුම් සහ ගංවතුරෙන් යා වූ මාර්ග අසළ ගමන් කිරීමෙන් වැළකී සිටීමට මහජනතාවට උපදෙස් දී ඇත.

  • දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක් ගංවතුර සහ මහාකන්දර කඩා වැටීම් හේතුවෙන් බලපෑමට ලක් වී ඇත
  • සෙවීම් හා ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුම් සිදු කිරීම සඳහා හදිසි ප්‍රතිචාර කණ්ඩායම් යොදවා ඇත
  • විස්ථාපිත පවුල් නවාතැන් ගැනීම සඳහා සහන මධ්‍යස්ථාන විවෘත කර ඇත
  • අධිකාරීන් ගං ජල මට්ටම් නිරීක්ෂණය කරමින් අවශ්‍ය ස්ථානවල අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරමින් සිටිති

ශ්‍රී ලංකාව ගංවතුර සහ මහාකන්දර කඩා වැටීම් නිතර ඇති කරන කාලෝචිත මෝසම් වර්ෂා අත්විඳින අතර, විශේෂයෙන් ග්‍රාමීය හා වතු ප්‍රජාවන්ට එය බලපායි. ඉදිරි දිනවල තවදුරටත් වර්ෂාපතනයක් අපේක්ෂා කෙරෙන බැවින් විපත් කළමනාකරණ ආයතන විකාශනය වන තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරයි.

අවදානමට ලක් ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන් ආන්තික කාළගුණ කාලපරිච්ඡේදය තුළ සියලු නිල අනතුරු ඇඟවීම්වලට අවධානය දෙමින් සිය ආරක්ෂාව සෑම දෙයකටත් ඉහළින් තැබීමට දැඩිව දිරිමත් කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චීන මාෆියා ජාල සඳහා යුද්ධබිමක් බවට ශ්‍රී ලංකාව පත්වෙමින් තිබේ — බලධාරීන් අනතුරු අඟවයි Sinhala

චීන මාෆියා ජාල සඳහා යුද්ධබිමක් බවට ශ්‍රී ලංකාව පත්වෙමින් තිබේ — බලධාරීන් අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාව චීන සංවිධිත අපරාධ කණ්ඩායම් සඳහා ක්‍රමෝපායික කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස වර්ධනය වෙමින් පවතින අතර, ගිනිකොන් ආසියාවෙන් මතුවූ කල්ලි ගැටුම් දැන් දූපත් රාජ්‍යය…

05 Aug 2026 Discuss
ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක යුක්ති අමාත්‍යාංශයේ අයවැය පූර්ව සාකච්ඡාවට සභාපතිත්වය දරයි: ප්‍රධාන කරුණු 11ක් Sinhala

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක යුක්ති අමාත්‍යාංශයේ අයවැය පූර්ව සාකච්ඡාවට සභාපතිත්වය දරයි: ප්‍රධාන කරුණු 11ක්

ජාතික අයවැයට පෙර ජනාධිපතිවරයා යුක්ති අංශයේ ප්‍රමුඛතා සමාලෝචනය කරයි ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායකතුමා අඟහරුවාදා යුක්ති හා ජාතික ඒකාබද්ධතා අමාත්‍යාංශය කේන්ද්‍ර…

05 Aug 2026 Discuss
පްරින්ස් ඇල්බට් නගරයේ කාන්තාවක් Mrs. කැනඩා යුනිවර්ස් 2026 ලෙස රාජකීය මුකුටය හිමිකරගෙන ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන ලෝක තරගාවලියට සූදානම් වෙයි Sinhala

පްරින්ස් ඇල්බට් නගරයේ කාන්තාවක් Mrs. කැනඩා යුනිවර්ස් 2026 ලෙස රාජකීය මුකුටය හිමිකරගෙන ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන ලෝක තරගාවලියට සූදානම් වෙයි

සස්කැට්චෙවන් පළාතේ පංරිස් ඇල්බට් නගරයට අභිමානය රැගෙන ආ මොහොතක් — එම නගරයේ කාන්තාවක් Mrs. කැනඩා යුනිවර්ස් 2026 ලෙස ජාතික ශූරිය ගෞරවය දිනාගෙන ශ්‍රී ලංකාවේ…

05 Aug 2026 Discuss