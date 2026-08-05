Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දුට එරෙහිව ගොනු කළ සංශෝධන පෙත්සම් අභියාචනාධිකරණය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කෙරේ

05 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හිටපු අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දුට එරෙහිව ගොනු කළ සංශෝධන පෙත්සම් අභියාචනාධිකරණය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කෙරේ

හිටපු අමාත්‍යවරයා සම්බන්ධ අභියෝගයන් අභියාචනාධිකරණයෙන් ප්‍රතික්ෂේප

හිටපු සමුපකාර හා අභ්‍යන්තර වාණිජ අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු ඇතුළු පුද්ගලයන් තිදෙනෙකු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද සංශෝධන අයදුම්පත් ශ්‍රී ලංකා අභියාචනාධිකරණය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති අතර, මෙය මහජන අවධානයට ලක්ව ඇති වැදගත් අධිකරණ වර්ධනයක් ලෙස සැලකේ.

විනිසුරු මණ්ඩලය විසින් මෙම කාරණය සළකා බලා, සංශෝධන ඉල්ලීම් වලට මැදිහත්වීම් සාධාරණීකරණය කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රමාණවත් නෛතික පදනමක් නොමැති බව තීරණය කළ අතර, එමගින් අභියෝගයට ලක් කළ පෙර තීරණයන් ද තහවුරු විය.

නඩුවේ පසුබිම

ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු, ඊට පෙර සමුපකාර හා අභ්‍යන්තර වාණිජ අමාත්‍යවරයා ලෙස සේවය කළ著名 දේශපාලන චරිතයක් වන අතර, අභියාචනාධිකරණය ඉදිරිපිට ගොනු කළ සංශෝධන පෙත්සම් සම්බන්ධව ඔහු ද සම්බන්ධ විය. මෙම අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ පාර්ශ්වයන් විශ්වාස කළේ පහළ අධිකරණය නීතිය හෝ ක්‍රියා පටිපාටිය සම්බන්ධයෙන් මූලික දෝෂයක් සිදු කර ඇති බවයි — එය සාමාන්‍යයෙන් පෙර තීන්දු සමාලෝචනය කිරීමටත් ආපසු හැරවීමටත් ඉල්ලා සිටිය හැකි නෛතික මාර්ගයකි.

නමුත් අධිකරණය ඉදිරිපත් කළ තර්කවල කිසිදු සාධාරණ කරුණක් නොමැති බව තීරණය කළ අතර, සංශෝධන අයදුම්පත් තුනම ඒ අනුව ප්‍රතික්ෂේප කරන ලදී.

නෛතික හා දේශපාලන වැදගත්කම

ප්‍රනාන්දු හිටපු කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙකු ලෙස ගන්නා ස්ථාවරය හේතුවෙන්, ශ්‍රී ලංකාවේ නෛතික නිරීක්ෂකයන් හා දේශපාලන විචාරකයන් මෙම තීන්දුව සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටී. අභියාචනාධිකරණයේ තීරණය, පෙත්සම්කරුවන් ආපසු හැරවීමට උත්සාහ කළ පෙර තීන්දුවල අවසාන බව තවදුරටත් ශක්තිමත් කරයි.

ප්‍රතික්ෂේප කිරීමෙන් පසු දැනට ඇති තත්ත්වය අනුව, සම්බන්ධ පාර්ශ්වයන්ට ලබා ගත හැකි තවදුරටත් නෛතික විකල්ප, යටින් ඇති නඩුවේ විශේෂිත ස්වභාවය සහ ශ්‍රී ලංකා අධිකරණ ක්‍රමයේ අභියාචනා පාලනය කරන ක්‍රියාපටිපාටි නීති මත රඳා පවතී.

අධිකරණ කටයුතුවලින් වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙන විට, ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් මෙම නඩුවේ වර්ධනයන් අඛණ්ඩව වාර්තා කරනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා සමුද්‍රීය ජලයේ දී නැව් බහාලුම් කිහිපයක් මුහුදට වැටේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකා සමුද්‍රීය ජලයේ දී නැව් බහාලුම් කිහිපයක් මුහුදට වැටේ

ශ්‍රී ලංකා වෙරළ තීරය ඔස්සේ නැව් බහාලුම් කිහිපයක් මුහුදට වැටී ඇති අතර, මෙමගින් කලාපයේ කාර්යබහුල මුහුදු මාර්ගවල නාවික ආරක්ෂාව පිළිබඳ නව අවධානයක් යොමු වී තිබේ.…

05 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ළමා ශිෂ්‍යාවන් මිලියනයකට ඔසප් සනීපාරක්ෂක සහාය ලබාදීමට Eva සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය අතර සහයෝගිතාවයක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ළමා ශිෂ්‍යාවන් මිලියනයකට ඔසප් සනීපාරක්ෂක සහාය ලබාදීමට Eva සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය අතර සහයෝගිතාවයක්

රටපුරා පාසල් 6,000ක් හරහා සිසුවියන් වෙත ළඟා වීමට සංධිස්ථානී වැඩසටහනක් ශ්‍රී ලංකාවේ මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක වූ වඩාත්ම ගණනගත් ඔසප් සනීපාරක්ෂක වැඩසටහන් අතරින් එකක් ලෙස…

05 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ වාහන ආනයනයෙන් රුපියල් බිලියන 896ක බදු ආදායමක් — CCC වාර්තාව හෙළිකරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ වාහන ආනයනයෙන් රුපියල් බිලියන 896ක බදු ආදායමක් — CCC වාර්තාව හෙළිකරයි

සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් (CCC) ආයතනය විසින් එහි මෝටර් රථ කර්මාන්ත වාර්තාව 2025/26 ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අතර, එය ඉතාමත් අපේක්ෂාවෙන් බලා සිටි ප්‍රධාන…

05 Aug 2026 Discuss