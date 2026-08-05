Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව දින දෙකක වැඩසටහනක් මඟින් යාපනයේ ඩිජිටල් ගෙවීම් ප්‍රවර්ධනය කිරීමට සූදානම්

05 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව දින දෙකක වැඩසටහනක් මඟින් යාපනයේ ඩිජිටල් ගෙවීම් ප්‍රවර්ධනය කිරීමට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) ඩිජිටල් ගෙවීම් පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන උතුරු පළාත දක්වා විස්තාර කිරීමට සූදානම් වන අතර, අගෝස්තු 7 වැනිදා යාපනයේ දී දින දෙකක ඩිජිටල් ගෙවීම් ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක් පැවැත්වීමට නියමිතය.

කොළඹට ඔබ්බෙන් ඩිජිටල් මූල්‍ය සාක්ෂරතාව පුළුල් කිරීම

මෙම මුලපිරීම, රටේ සියලු කලාප හරහා ඩිජිටල් මූල්‍ය සේවාවන් සඳහා ප්‍රවේශය පුළුල් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව දරන අඛණ්ඩ කැපවීම පිළිබිඹු කරන අතර, විශේෂ අවධානය යොමු කරන්නේ ඓතිහාසිකව විධිමත් බැංකු සේවා හා ඩිජිටල් ගනුදෙනු පද්ධති සමඟ සම්බන්ධතාව අඩු මට්ටමක පැවතී ඇති ප්‍රදේශ කෙරෙහිය.

වැඩසටහන සෘජුවම යාපනයට ගෙන ඒම මඟින්, උතුරු පළාතේ වැසියන්, ව්‍යාපාරිකයන් සහ ප්‍රජා පාර්ශවකරුවන් අතර ඩිජිටල් ගෙවීම් වේදිකාවල ප්‍රතිලාභ හා ප්‍රායෝගික භාවිතය පිළිබඳ දැනුවත් භාවය ඉහළ නැංවීම මහ බැංකුවේ අරමුණ වේ.

ඩිජිටල් ගෙවීම් පරතරය පියවා ගැනීම

මූල්‍ය ඇතුළත් කිරීම වැඩිදියුණු කිරීම, ගනුදෙනු පිරිවැය අඩු කිරීම සහ රට පුරා ආර්ථික කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීමේ මාර්ගයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඩිජිටල් ගෙවීම් ක්‍රම අනුගත කිරීම ප්‍රවර්ධනය කරමින් මෑත වසරවල රටේ මුදල් රහිත ආර්ථිකයක් සඳහා සැලකිය යුතු 추진力 ලැබී ඇත.

යාපනය වැඩසටහන, ජනතාව වෙත පවතින ඩිජිටල් ගෙවීම් මෙවලම් පිළිබඳ අධ්‍යාපනය ලබා දීමේ වේදිකාවක් ලෙස ක්‍රියා කිරීමට අපේක්ෂා කරන අතර, ව්‍යාපාරිකයන් හා පාරිභෝගිකයන් දෙපාර්ශවයම ඔවුන්ගේ දෛනික ගනුදෙනුවල නූතන මූල්‍ය තාක්ෂණයන් වැළඳ ගැනීමට දිරිමත් කරනු ලැබේ.

මෙවැනි සිදුවීම්, ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ධනය වන ඩිජිටල් මූල්‍ය පරිසර පද්ධතියේ ප්‍රතිලාභ නාගරික මධ්‍යස්ථානවලට පමණක් නොව, සියලු පළාත්වල ප්‍රජාවන් වෙත ද ළඟා වන බව සහතික කිරීමේ අත්‍යවශ්‍ය පියවරක් ලෙස සැලකේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කොළඹදී දෙමළ පක්ෂ සාමූහිකය සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කොළඹදී දෙමළ පක්ෂ සාමූහිකය සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය මහකොමසාරිස් සන්තෝෂ් ජා, අඟහරුවාදා කොළඹදී දෙමළ භාෂා භාවිත කරන දේශපාලන පක්ෂ හයකගෙන් සමන්විත සන්ධානයක් සමඟ සාකච්ඡාවක නිරත විය. මෙම රැස්වීම,…

05 Aug 2026 Discuss
ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තහවුරු කිරීමට ඉන්දියාවේ විදේශ ලේකම් වික්රම් මිශ්‍රි කොළඹට පැමිණෙයි Sinhala

ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තහවුරු කිරීමට ඉන්දියාවේ විදේශ ලේකම් වික්රම් මිශ්‍රි කොළඹට පැමිණෙයි

ඉන්දියාවේ විදේශ ලේකම් වික්රම් මිශ්‍රි, එක් දිනක නිල සංචාරයක් සඳහා සඳුදා කොළඹට පැමිණ ඇති අතර, එය ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ගැඹුරු සබඳතා ගොඩනැගීම සඳහා නව දිල්ලිය දරන අඛණ්ඩ…

05 Aug 2026 Discuss
කඩුවෙල-මාතර මාර්ගයේ සුඛෝපභෝගී බස් රථයක් ගිනිබත් — ගිනිතබා විනාශ කිරීමක් යැයි සැක කෙරේ Sinhala

කඩුවෙල-මාතර මාර්ගයේ සුඛෝපභෝගී බස් රථයක් ගිනිබත් — ගිනිතබා විනාශ කිරීමක් යැයි සැක කෙරේ

දකුණු අධිවේගී මාර්ගය හරහා කඩුවෙල-මාතර මාර්ගයේ ධාවනය වූ සුඛෝපභෝගී මගී බස් රථයක් හිතාමතා ගිනිතබා විනාශ කළ බවට බලධාරීන් සැක කරන අතර, මෙම සිද්ධිය ශ්‍රී ලංකාවේ දිගු…

05 Aug 2026 Discuss