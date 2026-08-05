කැමරාවට හසු විය: බන්ඩාරවෙල කඩයකදී මත්පැන් මිලදී ගත් නව යොවුන් විය පිරිමි ළමයෙකුට මහජන සාක්ෂිකරුවෙකු අභිමුඛ වූ සිදුවීම
බන්ඩාරවෙල නගරයේ කඩයකින් අරක්කු බෝතලයක් මිලදී ගත් නව යොවුන් වියේ පසුවන්නෙකු අභිමුඛ කිරීමට සැලකිලිමත් මහජන සාක්ෂිකරුවෙකු ඉදිරිපත් වූ අවස්ථාව සමාජ මාධ්යවල පුළුල් ලෙස සංසරණය වන වීඩියෝ පටයක සටහන් වී ඇති අතර, එය ශ්රී ලංකාවේ මත්පැන් විකිණීම සඳහා වයස් සීමා ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ නැවත සාකච්ඡාවක් ඇවිළවීමට හේතු වී ඇත.
සිදුවීම මහජන අවධානයට
මෑත දිනවලදී විවිධ වේදිකාවල පුළුල් ලෙස බෙදාහදාගනු ලැබූ මෙම දර්ශන පෙන්නුම් කරන්නේ, මිලදී ගැනීම සිදු කිරීමෙන් පසු වැඩිහිටි සිවිල් පුරවැසියෙකු ඒ තරුණයාට සෘජුවම අභිමුඛ වන ආකාරයයි. මෙම ගැටුම ශ්රී ලාංකිකයන් බොහෝ දෙනෙකුගේ සිත් ස්පර්ශ කර ඇති අතර, සාක්ෂිකරුගේ මැදිහත්වීම ප්රශංසාවට ද, අඩු වයස්කාරයෙකුට මත්පැන් විකිණීම පිළිබඳ කඩ හිමියාට විවේචනයට ද ලක්ව ඇත.
ශ්රී ලංකා නීතිය යටතේ, අවුරුදු 21 ට අඩු පුද්ගලයන්ට මත්පැන් විකිණීම තහනම් කර ඇත. මෙම රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කරන සිල්ලර වෙළෙන්දන්ට එක්සයිස් ආඥාපනත යටතේ දඩුවම් ලැබිය හැකි නමුත්, අඩු වයස්කාරුවන් විසින් මත්පැන් මිලදී ගැනීමේ පැමිණිලි දිවයිනේ ප්රජාවන් හරහා ස්ථිර ගැටලුවක් ලෙස පවතිමින් ඇත.
මහජන ප්රතිචාර මිශ්ර ස්වභාවයකින්
මෙම වීඩියෝව නිදහස් කරන ලද ප්රතිචාර රැල්ලකට ඉඩ සලසා ඇති අතර, බොහෝ දෙනෙකු නිහඬ නොව කතා කිරීමට තෝරාගත් පුද්ගලයා ප්රශංසා කළෝය.
අදහස් දැක්වූ බොහෝ දෙනෙකු සාක්ෂිකරුගේ ක්රියාව, පුරවැසි වගකීමේ දුර්ලභ නමුත් අවශ්ය නිදර්ශනයක් ලෙස හඳුන්වා දෙමින්, නීතිය උල්ලංඝනය වනු දකින විට අන් අය ද එවැනිම ස්ථාවරයන් ගන්නා ලෙස කළ යුතු යැයි ඉල්ලා සිටියෝය.
කෙසේ වෙතත්, සමහර නිරීක්ෂකයන් එවැනි විකිණීම් සිදු විය හැකි වීමට ඉඩ සලසන පුළුල් පද්ධතිමය අසාර්ථකත්වයන් පිළිබඳ ප්රශ්න මතු කරමින්, බලපත්රලාභී මත්පැන් ආයතන අධීක්ෂණය ප්රමාණවත් නොවීම සහ වැරදිකාර වෙළෙන්දන්ට ලබාදෙන දඩුවම් ප්රමාණවත් නොවීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කළෝය.
ශ්රී ලංකාව පුරා පැතිරුණු පුළුල් ගැටලුවක්
බන්ඩාරවෙල සිදුවීම හුදකලා අවස්ථාවක් නොවේ. දිවයිනේ නාගරික හා ග්රාමීය යන දෙඅංශයේම අඩු වයස්කාරුවන්ට මත්පැන් ලේසියෙන් ලබාගත හැකි වීම පිළිබඳව උපදේශන කණ්ඩායම් සහ ප්රජා නායකයන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ අනතුරු අඟවා ඇත. මෙම කණ්ඩායම් ඉස්මතු කළ ප්රධාන ගැටලු අතර:
- මත්පැන් සිල්ලර වෙළෙන්දන් විසින් ස්ථිරසාර ලෙස වයස් සත්යාපනය නොකිරීම
- එක්සයිස් දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන්ගේ පරීක්ෂාව සීමිත වීම
- සාක්ෂිකරුවන් මැදිහත් වීමෙන් වළකින සමාජ පීඩනය
- අඩු වයස්කාරුවන් අතර මත්පැන් පානයට දිරිමත් කරන සම වයස් සංස්කෘතියේ වැඩෙන බලපෑම
අධිකාරීන් ආවර්තිතව අඩු වයස්කාරුවන්ට මත්පැන් විකුණන ආයතන වෙත දැඩි ව්යාපාර දියත් කර ඇති නමුත්, ක්රියාත්මක කිරීම රටේ විවිධ කලාප හරහා අසමාන ලෙස පවතී.
දැඩි ක්රියාත්මක කිරීමක් සඳහා ඉල්ලීම්
වෛරස් ගතිකරණය ලැබූ දර්ශන නැවත වරක් මත්පැන් වෙළෙන්දන් පිළිබඳ දැඩි අධීක්ෂණය සඳහා ඇතිව තිබූ ඉල්ලීම් නැවත ඇවිළවී ඇති අතර, සමහර ප්රජා නියෝජිතයන් එක්සයිස් දෙපාර්තමේන්තුව, විශේෂයෙන් නියාමන අධීක්ෂණය අඩු දැඩි විය හැකි කුඩා නගරවල, සිල්ලර ආයතන නිතර හා නොකියා පරීක්ෂා කිරීම ඉල්ලා සිටිති.
වීඩියෝව සංසරණය වෙමින් තිබෙත්ම, එය ශ්රී ලංකාව අඩු වයස්කාරුවන්ගේ මත්පැන් ලබාගැනීම සීමා කිරීමේදී මුහුණ දෙන අභියෝගයන් සහ සාමාන්ය පුරවැසියන්ට පුද්ගලයන් ද ආයතන ද වගකිව යුතු කිරීමේදී ඉටු කළ හැකි භූමිකාව ගැන දැඩි මතක් කිරීමක් ලෙස සේවය කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.