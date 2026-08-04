දෙමළ හා මුස්ලිම් පක්ෂ, නව ව්යවස්ථාවක් සහ පළාත් සභා මැතිවරණ ප්රමුඛතාවයක් කරන ලෙස අනුර කුමාර දිසානායකගෙන් ඉල්ලයි
දෙමළ හා මුස්ලිම් දේශපාලන පක්ෂ හයක් නියෝජනය කරන සන්ධානයක් ඊයේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා සමඟ හමු වූ අතර, නව ව්යවස්ථාවක් සම්පාදනය කිරීම සහ දිගු කලක් කල් දැමූ පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීම ඇතුළු ප්රධාන ඉල්ලීම් මාලාවක් ඉදිරිපත් කරන ලදී.
ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ තැබූ ප්රධාන ඉල්ලීම්
බහු පක්ෂ සන්ධානයේ නියෝජිතයන් මෙම හමුව ප්රයෝජනයට ගනිමින් හදිසි දේශපාලන හා පාලන කරුණු කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ ඉල්ලීම් කරන ලදී. ඔවුන්ගේ ප්රධානතම ඉල්ලීම වූයේ නව ව්යවස්ථාවක් හඳුන්වා දීම වන අතර, වසර ගණනාවක් කල් දමා ඇති, ප්රාදේශීය ජන නියෝජනයෙන් බොහෝ ප්රජාවන් තවමත් තොරව සිටින පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීම සඳහා පැහැදිලි කැපවීමක් ද ඉල්ලා සිටි යි.
රාජ්ය ආයතන පිළිබඳ විවේචන
සන්ධානය විසින් රාජ්ය ආයතන ගණනාවක හැසිරීම සම්බන්ධයෙන් ද කනස්සල්ල ප්රකාශ කරන ලදී. නියෝජිතයන් විසින් පුරාවිද්යා දෙපාර්තමේන්තුව, වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සහ මහවැලි අධිකාරිය ලක්ෂ්ය කරමින් විවේචන එල්ල කරන ලද අතර, මෙම ආයතනවල ක්රියාකාරකම් උතුරු හා නැගෙනහිර ජනතාවට පීඩාවක් වී ඇති බව පෙන්වා දෙන ලදී.
පුළුල් දේශපාලන වැදගත්කම
මෙම හමුව, විමධ්යගත කිරීම හා ව්යවස්ථා ප්රතිසංස්කරණ පිළිබඳ කරුණු සම්බන්ධයෙන් දිසානායක පරිපාලනය සමඟ සෘජුව සම්බන්ධ වීමට මධ්යම සුළු පක්ෂ නැවුම් උද්යමයකින් ඉදිරිපත් වීමක් සංඥා කරයි. බොහෝ දෙමළ හා මුස්ලිම් ප්රජාවන් විසින් ප්රාදේශීය ස්වයං පාලනයේ අත්යවශ්ය යාන්ත්රණයක් ලෙස සලකනු ලබන පළාත් සභා මැතිවරණ, නීති සම්පාදන හා දේශපාලන බාධාවන් මධ්යේ වසර ගණනාවක් අවිනිශ්චිත තත්ත්වයක පවතී.
ජනාධිපති දිසානායකගෙන් කරන ලද සන්ධානයේ ඉල්ලීම, විශේෂයෙන් උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල දිගු කලක් පවතින දේශපාලන අසාධාරණතාවලට ඔහුගේ ආණ්ඩුව අර්ථවත් ලෙස ප්රතිචාර දක්වනු ඇතැයි යන සුළු ජාතීන්ගේ පුළුල් අපේක්ෂාව පිළිබිඹු කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.