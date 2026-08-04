ශ්රී ලංකාව Texworld නිව් යෝර්ක් සිටි 2026 හරහා ගෝලීය වේදිකාවේ තීරණාත්මක ප්රකාශයක් කරයි
ශ්රී ලංකාව ලොව වඩාත්ම පිළිගත් රෙදිපිළි හා වස්ත්ර වෙළඳ ප්රදර්ශනයන්ගෙන් එකක් වන Texworld නිව් යෝර්ක් සිටි 2026 හි සහභාගීත්වයෙන් ගෝලීය රෙදිපිළි හා ඇඳුම් කර්මාන්තයේ ප්රමුඛ ස්ථානයක් හිමිකරගත් රටක් ලෙස තම තත්ත්වය නැවතත් තහවුරු කර ගෙන ඇත.
ශ්රී ලාංකික කාර්යක්ෂමතාව හා නව්යකරණය ප්රදර්ශනය කිරීම
ප්රසිද්ධ නිව් යෝර්ක් නගරයේ වෙළඳ සිදුවීමට දූපත් රාජ්යයේ සහභාගීත්වය, ජාත්යන්තර රෙදිපිළි වෙළඳපොළවල් තුළ රටේ පදනම පුළුල් කිරීමේ අඛණ්ඩ අභිලාෂය ඉස්මතු කරයි. ශ්රී ලාංකික ප්රදර්ශකයින් මෙම වේදිකාව භාවිතා කළේ, ලොව පුරා ගැනුම්කරුවන් හා කර්මාන්ත නායකයින් වෙත විවිධ රෙදිපිළි නව්යකරණ, තිරසාර නිෂ්පාදන හැකියාවන් සහ උසස් තත්ත්වයේ රෙදිපිළි නිෂ්පාදන ඉදිරිපත් කිරීමටය.
Texworld NYC, ප්රභව විශේෂඥයින්, විලාසිතා සන්නාම හා නිෂ්පාදකයින් එක්රැස් වන ප්රධාන හමුවීමේ ස්ථානයක් ලෙස සේවය කරන අතර, නැගී එන හා දිගු ඉතිහාසයක් ඇති රෙදිපිළි අපනයන රාජ්යයන් සඳහා එය අතිශය වටිනා වේදිකාවක් වේ. ශ්රී ලංකාවේ සහභාගීත්වය, ගෝලීය ඇඳුම් සැපයුම් දාමය තුළ ප්රතිශතය ඉහළ නැංවීම කෙරෙහි රට දක්වන උපායශීලී වැදගත්කම අවධාරණය කරයි.
අපනයන වර්ධනය සඳහා උපායශීලී ප්රයත්නයක්
ශ්රී ලාංකික රෙදිපිළි හා ඇඳුම් අංශය රටේ වඩාත්ම ජීවාන්විත අපනයන කර්මාන්තයන්ගෙන් එකක් ලෙස පවතිමින්, ජාතික අපනයන ආදායමට ඉහළ දායකයන් අතර ස්ථිරසාරව ශ්රේණිගත වේ. Texworld NYC වැනි සිදුවීම්වලදී ඇමරිකානු ගැනුම්කරුවන් හා ජාත්යන්තර පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමෙන්, ශ්රී ලංකාව සිය අපනයන හවුල්කාරිත්ව විවිධාංගීකරණය කිරීමටත් නව ව්යාපාරික අවස්ථා ආකර්ෂණය කර ගැනීමටත් අපේක්ෂා කරයි.
ප්රදර්ශනයේ කර්මාන්ත නියෝජිතයින් අනාගත ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ සම්බන්ධ වෙමින්, නූතන විලාසිතා කර්මාන්තයේ විකසිත ඉල්ලීම් සපුරාලීමට සක්ෂම, විශ්වාසනීය,윤리적 හා නව්යකාරී ප්රභව ගමනාන්තයක් ලෙස ශ්රී ලංකාව ඉදිරිපත් කළහ.
තිරසාරභාවය ඉදිරියෙන්
ශ්රී ලංකාවේ රෙදිපිළි අංශය ඉතා වේගයෙන් තිරසාරභාවය හා වගකීම්සහගත නිෂ්පාදනය වටා ස්ථානගත කර ගෙන ඇති අතර, එම වටිනාකම් අද ගෝලීය ගැනුම්කරුවන් අතර ශක්තිමත් ප්රතිචාරයක් ලබා ගනී. Texworld NYC 2026 හි ශ්රී ලංකාවේ සහභාගීත්වය,윤리적 ප්රභව සංකල්ප හා පරිසර සංවේදී නිෂ්පාදන පිළිවෙත් කෙරෙහි වැඩෙන වැදගත්කමක් පිළිගන්නා ප්රේක්ෂකයින් වෙත මෙම සාක්ෂ්ය ඉදිරිපත් කිරීමේ අවස්ථාවක් සලසා දුන්නේය.
ගෝලීය සැපයුම් දාම අඛණ්ඩව වෙනස් වෙමින් විකාශනය වන්නාසේම, ඉහළ පෙළේ ජාත්යන්තර වෙළඳ වේදිකාවල ශ්රී ලංකාවේ ක්රියාශීලී සහභාගීත්වය, රෙදිපිළි හා ඇඳුම් අපනයන ක්ෂේත්රයේ රටේ දිගුකාලීන තරඟකාරිත්වය තහවුරු කිරීමේදී ප්රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.