2026 තෙවන කාර්තුව සඳහා විදුලි ගාස්තු වෙනස් නොවන බව PUCSL තහවුරු කරයි
ශ්රී ලංකා පොදු උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව (PUCSL) බදාදා දිනයේ ප්රකාශ කළේ 2026 වර්ෂයේ තෙවන කාර්තුව සඳහා විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය නොකරන බව වන අතර, ඉදිරි කාලය තුළ විදුලි බිල්පත්වල කිසිදු වෙනසක් සිදු නොවනු ඇතැයි ශ්රී ලංකාවේ විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට අපේක්ෂා කළ හැකිය.
නියාමන මණ්ඩලය තහවුරු කළේ වර්තමාන විදුලි ගාස්තු ව්යුහය එම කාලපරිච්ඡේදය පුරාවටම අඛණ්ඩව පවතිනු ඇති බවත්, මෙය තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටි ගෘහස්ථ හා වාණිජ පාරිභෝගිකයන්ට යම් සහනයක් ලබා දෙන බවත්ය.
විදුලිය, ජලය සහ ඛනිජ තෙල් ඇතුළු පොදු උපයෝගිතා සේවාවන් නියාමනය කිරීම අධීක්ෂණය කරන PUCSL සභාව, පවතින ආර්ථික හා මෙහෙයුම් තත්ත්වයන් මත පදනම්ව ගාස්තු ව්යුහයන් සකස් කිරීම අවශ්ය දැයි තක්සේරු කිරීම සඳහා වරින් වර සමාලෝචන පවත්වයි.
ගාස්තු නොවෙනස්ව පවත්වා ගැනීමේ මෙම තීරණය රට පුරා පාරිභෝගිකයන් විසින් සාදරයෙන් පිළිගනු ඇති අතර, ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් මෑත වසරවල ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් ආර්ථික අභියෝගයන්හි ප්රතිඵලයක් ලෙස ඇති වූ මූල්ය පීඩනයන් හමුවේ ජීවත් වෙමින් සිටිති. විදුලි පිරිවැය ස්ථාවරව පැවතීම, ජීවන වියදම සැහැල්ලු කිරීමට සහ දේශීය ව්යාපාරවලට සහාය වීමට ප්රධාන සාධකයක් ලෙස සැලකේ.
මෙම තීරණයට බලපෑ සාධකයන් සම්බන්ධයෙන් හෝ වර්ෂයේ තෙවන කාර්තුවෙන් ඔබ්බට ගාස්තු සංශෝධනයක් අපේක්ෂා කෙරේ දැයි යන්න සම්බන්ධයෙන් කොමිෂන් සභාව විසින් වැඩිදුර විස්තර කිසිවක් ඉදිරිපත් නොකළේය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.