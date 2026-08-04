Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

2026 තෙවන කාර්තුව සඳහා විදුලි ගාස්තු වෙනස් නොවන බව PUCSL තහවුරු කරයි

04 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
2026 තෙවන කාර්තුව සඳහා විදුලි ගාස්තු වෙනස් නොවන බව PUCSL තහවුරු කරයි

ශ්‍රී ලංකා පොදු උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව (PUCSL) බදාදා දිනයේ ප්‍රකාශ කළේ 2026 වර්ෂයේ තෙවන කාර්තුව සඳහා විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය නොකරන බව වන අතර, ඉදිරි කාලය තුළ විදුලි බිල්පත්වල කිසිදු වෙනසක් සිදු නොවනු ඇතැයි ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට අපේක්ෂා කළ හැකිය.

නියාමන මණ්ඩලය තහවුරු කළේ වර්තමාන විදුලි ගාස්තු ව්‍යුහය එම කාලපරිච්ඡේදය පුරාවටම අඛණ්ඩව පවතිනු ඇති බවත්, මෙය තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටි ගෘහස්ථ හා වාණිජ පාරිභෝගිකයන්ට යම් සහනයක් ලබා දෙන බවත්ය.

විදුලිය, ජලය සහ ඛනිජ තෙල් ඇතුළු පොදු උපයෝගිතා සේවාවන් නියාමනය කිරීම අධීක්ෂණය කරන PUCSL සභාව, පවතින ආර්ථික හා මෙහෙයුම් තත්ත්වයන් මත පදනම්ව ගාස්තු ව්‍යුහයන් සකස් කිරීම අවශ්‍ය දැයි තක්සේරු කිරීම සඳහා වරින් වර සමාලෝචන පවත්වයි.

ගාස්තු නොවෙනස්ව පවත්වා ගැනීමේ මෙම තීරණය රට පුරා පාරිභෝගිකයන් විසින් සාදරයෙන් පිළිගනු ඇති අතර, ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් මෑත වසරවල ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් ආර්ථික අභියෝගයන්හි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇති වූ මූල්‍ය පීඩනයන් හමුවේ ජීවත් වෙමින් සිටිති. විදුලි පිරිවැය ස්ථාවරව පැවතීම, ජීවන වියදම සැහැල්ලු කිරීමට සහ දේශීය ව්‍යාපාරවලට සහාය වීමට ප්‍රධාන සාධකයක් ලෙස සැලකේ.

මෙම තීරණයට බලපෑ සාධකයන් සම්බන්ධයෙන් හෝ වර්ෂයේ තෙවන කාර්තුවෙන් ඔබ්බට ගාස්තු සංශෝධනයක් අපේක්ෂා කෙරේ දැයි යන්න සම්බන්ධයෙන් කොමිෂන් සභාව විසින් වැඩිදුර විස්තර කිසිවක් ඉදිරිපත් නොකළේය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දේශපාලන උද්යෝගය මධ්‍යයේ තමිල්නාඩු නායක උදයනිධි ස්ටාලින් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට Sinhala

දේශපාලන උද්යෝගය මධ්‍යයේ තමිල්නාඩු නායක උදයනිධි ස්ටාලින් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට

ද්‍රවිඩ මුනේෂ්ට්‍ර කළගම් (DMK) පක්ෂයේ ප්‍රමුඛ නායකයෙකු වන සහ තමිල්නාඩු ප්‍රධාන අමාත්‍ය එම්.කේ. ස්ටාලින්ගේ පුත්‍රයා වන උදයනිධි ස්ටාලින්, ඔහුගේ චෙන්නායි…

04 Aug 2026 Discuss
ගනේතැන්න–කඩුගන්නාව අසල ගල් කඩා වැටීමෙන් වසා දැමූ කොළඹ–මහනුවර මාර්ගය නැවත විවෘත කෙරේ Sinhala

ගනේතැන්න–කඩුගන්නාව අසල ගල් කඩා වැටීමෙන් වසා දැමූ කොළඹ–මහනුවර මාර්ගය නැවත විවෘත කෙරේ

ගනේතැන්න–කඩුගන්නාව දිගේ සිදු වූ ගල් කඩා වැටීමක් හේතුවෙන් තාවකාලිකව වසා දැමූ කොළඹ සහ මහනුවර සම්බන්ධ කරන ප්‍රධාන මාර්ගය නැවත රථවාහන සංචාරය සඳහා විවෘත කළ බව…

04 Aug 2026 Discuss
කොමර්ෂල් බැංකු ඔෆ් සිලෝන් ආයතනය ගෝලීය 'The Banker' ලැයිස්තුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළම ශ්‍රේණිගත බැංකුව ලෙස තම තනතුර තහවුරු කරගනී Sinhala

කොමර්ෂල් බැංකු ඔෆ් සිලෝන් ආයතනය ගෝලීය 'The Banker' ලැයිස්තුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළම ශ්‍රේණිගත බැංකුව ලෙස තම තනතුර තහවුරු කරගනී

කොමර්ෂල් බැංකු ඔෆ් සිලෝන් ආයතනය, කීර්තිමත් The Banker ඉහළම ලෝක බැංකු 1000 ලැයිස්තුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළම ශ්‍රේණිගත බැංකුව ලෙස නැවත වරක් සිය තනතුර තහවුරු…

04 Aug 2026 Discuss