ජාතික එකඟතාවය තුළින් විධායක ජනාධිපති ධුරය අහෝසි කිරීමට ජනාධිපති දිසානායක සහාය දක්වයි
විධායක බලතල පිළිබඳ ව්යවස්ථා ප්රතිසංස්කරණයට ජනාධිපති විවෘතයි
එකතරফ දේශපාලන ක්රියාමාර්ගයක් හරහා නොව, පුළුල් ජාතික එකඟතාවයක් ඇතිව එම පියවර ගනු ලැබේ නම්, විධායක ජනාධිපති ධුරය අහෝසි කිරීමට සිය සහාය ලබා දෙන බව ශ්රී ලංකා ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා ප්රකාශ කර ඇත.
මෙම ප්රකාශය ශ්රී ලංකාවේ ව්යවස්ථා ප්රතිසංස්කරණය පිළිබඳ දශක ගණනාවක් තිස්සේ දේශපාලනඥයන්, නීති විශේෂඥයන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් අතර පවත්නා සාකච්ඡාවේ ගමන් මඟ කෙරෙහි සැලකිය යුතු වෙනසක් ඇති කළ හැකි සංඥාවකි. එකම විධායක කාර්යාලයක ඒකරාශි වූ බලය දේශපාලන අස්ථාවරත්වයට හා පාලන අසාර්ථකත්වයට හේතු වී ඇතැයි ඔවුහු තර්ක කරති.
දශක ගණනාවක් පැරණි ව්යවස්ථාමය විවාදයක්
ශ්රී ලංකාවේ විධායක ජනාධිපති ධුරය ස්ථාපිත වූයේ හිටපු ජනාධිපති ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහතා විසින් හඳුන්වා දෙන ලද 1978 ව්යවස්ථාව යටතේය. එතැන් සිට, අනුප්රාප්තික රජයන් කැබිනට් මණ්ඩලය, හමුදාව සහ රාජ්ය ආයතන පුරා ප්රධාන තනතුරු පත් කිරීම් ඇතුළු ජනාධිපති ධුරයේ ඒකරාශී මහා බලතල සම්බන්ධයෙන් දැඩි විවේචනයට ලක් වී ඇත.
විධායක ජනාධිපති ධුරය ඉවත් කිරීමට හෝ සැලකිය යුතු ලෙස සීමා කිරීමට කරන ලද ඉල්ලීම් ශ්රී ලංකාවේ මැතිවරණ දේශපාලනයේ නැවත නැවතත් ඇසෙන හඬකි. බොහෝ පක්ෂ විපක්ෂයේ සිටියදී ප්රතිසංස්කරණ පොරොන්දු දෙමින්, බලයට පත් වූ පසු එම බලතල රඳවා ගැනීමට පෙළඹී ඇත.
එකඟතාව පදනම් කරගත් ප්රවේශයට අවධාරණය
ශ්රී ලංකාවේ ව්යවස්ථා සංශෝධන සම්මත කිරීමට අවශ්ය තුනෙන් දෙකක පාර්ලිමේන්තු බහුතරය සැලකිල්ලට ගනිමින්, ඕනෑම අර්ථාන්විත ව්යවස්ථාමය පරිවර්තනයක් පුළුල් දේශපාලන පක්ෂ ප්රස්ථාවක් හා මහජනයාගේ සහාය රැගත් ඒකක් විය යුතු බව ජනාධිපති දිසානායක මහතාගේ ස්ථාවරය අවධාරණය කරන බව පෙනේ.
එකඟතාව මත පදනම් වූ එවැනි ආකෘතියක් සඳහා පක්ෂ සීමා ඉක්මවා සාකච්ඡා හා එකඟතා ගොඩනැගීම අවශ්ය වනු ඇත. රටේ බොහෝ විට ඛේදජනක දේශපාලන භූමිකාව තුළ මෙය සාරවත් අභියෝගයකි. එහෙත් ස්ථිර ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඉදිරියට යා හැකි එකම නෛතික මාර්ගය මෙය බව එහි ආධාරකරුවෝ තර්ක කරති.
ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන අනාගතය සඳහා වැදගත්කම
වර්තමාන රජය මූලික ව්යවස්ථාමය වෙනසකට අවම වශයෙන් මූලධර්මාත්මකව විවෘත බවේ වැදගත් සංඥාවක් ලෙස දේශපාලන විශ්ලේෂකයෝ ජනාධිපතිවරයාගේ ප්රකාශය සලකති. කෙසේ නමුත්, ප්රකාශිත අභිප්රායන් සංයුක්ත නීති立法 ක්රියාමාර්ගයක් බවට පරිවර්තනය කිරීම ප්රධාන පාර්ශ්ව සියල්ලගේ දේශපාලන අභිලාෂය මත බොහෝ දුරට රඳා පවතිනු ඇතැයි නිරීක්ෂකයෝ අනතුරු අඟවති.
බොහෝ ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා විධායක බලය පිළිබඳ ප්රශ්නය වගවීම, ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනය සහ 2022 දී රටේ දණහිස් කඩ කළ ආකාරයේ ආර්ථික හා දේශපාලන අර්බුද වැළැක්වීම සම්බන්ධ පුළුල් සැලකිල්ල සමඟ ගැඹුරින් බැඳී ඇත.
එවැනි විපර්යාසකාරී ප්රතිසංස්කරණයක් ඉදිරියට ගෙන යාමට අවශ්ය දේශපාලන සන්ධාන ගොඩ නැගීමට වත්මන් රජයට හැකි වේද යන්න තවමත් දැකිය නොහැක. කෙසේ නමුත්, සංකල්පය කෙරෙහි ජනාධිපතිවරයාගේ සාධාරණ අනුමැතිය ව්යවස්ථා විශේෂඥයන් හා පොදු ජනතාව යන දෙඅංශයෙන්ම සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙමින් පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.