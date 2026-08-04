Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සෆාර් සහ රියාසත්ගේ දායකත්වයෙන් පාකිස්තානය අවසාන ටී20 තරඟය ජයගනිමින් ශ්‍රී ලංකා සංචාරය අවසන් කරයි

04 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සෆාර් සහ රියාසත්ගේ දායකත්වයෙන් පාකිස්තානය අවසාන ටී20 තරඟය ජයගනිමින් ශ්‍රී ලංකා සංචාරය අවසන් කරයි

සෆාර් සහ රියාසත් තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරමින් අවසාන ටුවෙන්ටි20 ජාත්‍යන්තර තරඟයේ සිය කණ්ඩායමේ ජයය තහවුරු කිරීමත් සමඟ, පාකිස්තානය ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේදී යම් ගෞරවයක් ආරක්ෂා කර ගනිමින් සමනල ජයග්‍රහණයක් හිමි කර ගත්තේය.

තරඟාවලිය අහිමි වූවත්, ගෞරවය අතකින් නොහැරීමට

ටී20 තරඟාවලිය ශ්‍රී ලංකාවට පැරදී සිටි පාකිස්තානය, සම්පූර්ණ පරාජයකින් වැළකී සංචාරය ධනාත්මකව නිමා කිරීමේ අඩිය ලෑ ළඟ ගෙන අවසාන තරඟයට මුහුණ දුන්නේය. ප්‍රධාන රංගනය දැරූ දෙදෙනා, වඩාත්ම අවශ්‍ය මොහොතේ දීප්තිමත්ව කටයුතු කරමින්, තරඟාවලියෙන් අවම වශයෙන් එක් ජයග්‍රහණයක් හෝ ලබා ගැනීමට කණ්ඩායමට හැකියාව ලබා දුන්නේය.

සෆාර් සහ රියාසත් පාකිස්තානය වෙනුවෙන් දිදුලයි

සෆාර් සහ රියාසත් යුගලය, තරඟයේ ප්‍රතිඵලය තීරණය කිරීමේ දී තීරණාත්මක වූ දායකත්වයන් ලබා දෙමින්, පාකිස්තාන ජයග්‍රහණයේ නිර්මාතෘවරුන් ලෙස කැපී පෙනුණහ. සමස්ත තරඟාවලි ප්‍රතිඵලය පාකිස්තාන පිතිකරණය සඳහා බලාපොරොත්තු සුන් කිරීමක් ලෙස ඉතිරි වූවත්, ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩාව ඉදිරි ක්‍රීඩා කටයුතු සඳහා ගොඩ නැගීමට ටෝනිං කණ්ඩායමට ශක්තියක් ලබා දුන්නේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආධිපත්‍යාත්මක තරඟාවලි ප්‍රකාශනය

අවසාන තරඟයේ පරාජය ලැබුණත්, ශ්‍රී ලංකාව සමස්ත තරඟාවලිය පුරා ඔවුන් දක්වූ ක්‍රීඩාවෙන් අතිශය තෘප්තියක් ලබා ගනු ඇත. ස්වදේශීය භූමියේ තම ටී20 කණ්ඩායමේ ශක්තිය හා ගැඹුර ප්‍රදර්ශනය කරමින්, ගෙදර කණ්ඩායම බහු තරඟ හරහා ක්‍රීඩාව ආධිපත්‍යයෙන් පාලනය කළහ.

ඉදිරිය දෙස බලමින්

පාකිස්තානය සඳහා, සමනල ජයග්‍රහණය විශාල චිත්‍රය අනුව ස්වල්ප සිත් සහනයක් ලබා දෙනු ඇතත්, සෆාර් සහ රියාසත්ගේ ශ්‍රේෂ්ඨ රංගනය තේරීම් කාරකයන්ට ධනාත්මක ලකුණු ලබා දෙයි. දෙකණ්ඩායම් දැන් ඔවුන්ගේ අවධානය ඉදිරි ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා කටයුතු කෙරෙහි යොමු කරනු ඇති අතර, කාර්යබහුල ක්‍රිකට් දිනදර්ශනය අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙන යනු ලැබේ.

තරඟාවලිය අතහැර දමා ගොස් සිටියත්, අවසාන තරඟයේ දී ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ පාකිස්තානයේ හැකියාව, ඉදිරි සංචාරයන් සඳහා සිය කළමනාකාරීත්වය සඳහා කුඩා වුවත් අර්ථවත් ධනාත්මකතාවක් ලෙස සැලකෙනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මහා වර්ෂාපතනයෙන් ඇති වූ නායයෑම් සහ ගංවතුර පුරා ශ්‍රී ලංකාවට පැතිරෙද්දී හය දෙනෙකු මිය යයි Sinhala

මහා වර්ෂාපතනයෙන් ඇති වූ නායයෑම් සහ ගංවතුර පුරා ශ්‍රී ලංකාවට පැතිරෙද්දී හය දෙනෙකු මිය යයි

නොනවතින තද වර්ෂාපතනය නිසා දිවයිනේ කිහිපයක් පුරා භයානක නායයෑම් සහ පුළුල් ගංවතුර ඇති වී ශ්‍රී ලංකාවේ අවම වශයෙන් හය දෙනෙකු ජීවිතය අහිමි කර ගත් බව බලධාරීන් තහවුරු…

04 Aug 2026 Discuss
මෝටර් රථ පරීක්ෂණ පිළිබඳ නව රෙගුලාසි සලකා බැලීමට පාර්ලිමේන්තුව සූදානම් Sinhala

මෝටර් රථ පරීක්ෂණ පිළිබඳ නව රෙගුලාසි සලකා බැලීමට පාර්ලිමේන්තුව සූදානම්

රටේ මාර්ගවල ධාවනය වන වාහන පිළිබඳ අධීක්ෂණය තීව්‍ර කිරීමේ රජයේ ප්‍රයත්නයන් යටතේ, මෝටර් රථ පරීක්ෂණ සම්බන්ධ නව රෙගුලාසි කට්ටලයක් අනුමැතිය සඳහා ශ්‍රී ලංකා…

04 Aug 2026 Discuss
2008 බත්තිකලෝ ඝාතන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පිල්ලයාන් නැවත රිමාන්ඩ් භාරයට Sinhala

2008 බත්තිකලෝ ඝාතන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පිල්ලයාන් නැවත රිමාන්ඩ් භාරයට

පිල්ලයාන් යන නමින් බහුලව හඳුන්වනු ලබන හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය සිවනේසතුරෛ චන්ද්‍රකාන්තන්, 2008 වර්ෂයේ බත්තිකලෝවේ සිදු වූ ඝාතන මාලාවක් සම්බන්ධයෙන් අධිකරණය විසින්…

04 Aug 2026 Discuss