Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මෝටර් රථ පරීක්ෂණ පිළිබඳ නව රෙගුලාසි සලකා බැලීමට පාර්ලිමේන්තුව සූදානම්

04 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මෝටර් රථ පරීක්ෂණ පිළිබඳ නව රෙගුලාසි සලකා බැලීමට පාර්ලිමේන්තුව සූදානම්

රටේ මාර්ගවල ධාවනය වන වාහන පිළිබඳ අධීක්ෂණය තීව්‍ර කිරීමේ රජයේ ප්‍රයත්නයන් යටතේ, මෝටර් රථ පරීක්ෂණ සම්බන්ධ නව රෙගුලාසි කට්ටලයක් අනුමැතිය සඳහා ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු සූදානම් වෙමින් පවතී.

දිවයිනේ වාහනවල මාර්ග සුදුසුතාව තක්සේරු කිරීම පාලනය කරන පවතින රාමුව ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින් මෝටර් රථ (පරීක්ෂණ) නියෝගය අංක 03, 2026 හඳුන්වා දෙනු ලැබ ඇත.

මාර්ග ආරක්ෂණ ප්‍රමිතීන් ශක්තිමත් කිරීම

යෝජිත නියෝගය ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ග ආරක්ෂණ ප්‍රමිතීන් ඉහළ නැංවීමේ රජයේ ප්‍රයත්නයේ සැලකිය යුතු පියවරක් නියෝජනය කරයි. ක්ෂය වූ වාහනවල තත්ත්වය පිළිබඳ ගැටලු දිගු කලක් තිස්සේ ආරක්ෂක පෙනී සිටින්නන් සහ ප්‍රවාහන නිලධාරීන් විසින් මතු කරනු ලැබ ඇත.

නියෝගය ඉදිරිපත් කළ පසු, විධිමත් අනුමැතිය සඳහා ඉදිරියට යාමට පෙර, ඊට ඇතුළත් විධිවිධාන පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුව සාකච්ඡා කරනු ඇත. මෙම නීති සම්පාදනය මගින් වාහන පරීක්ෂණ සඳහා වඩාත් දැඩි ප්‍රමිතීන් හඳුන්වා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, එහි නිශ්චිත විධිවිධාන සම්බන්ධ සම්පූර්ණ තොරතුරු පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අතරතුර අනාවරණය කෙරෙනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වේ.

ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා වැඩෙන අවශ්‍යතාවය

ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ග, නිසි නඩත්තුවකින් තොර වාහන සම්බන්ධ අනතුරු අඛණ්ඩව බලධාරීන්ට ගැටලුකාරී ව පවතින බැවින්, වාහන ආරක්ෂාව ආශ්‍රිත නිරන්තර අභියෝගවලට මුහුණ දෙමින් සිටී. මෙම ගැටලු විසඳීමට අත්‍යවශ්‍ය පියවරක් ලෙස පරීක්ෂණ ක්‍රමය යාවත්කාලීන කිරීම බහුලව සැලකේ.

  • නියෝගය 2026 අංක 03 ලෙස අංකිත කර ඇති අතර, එය වසර සඳහා පුළුල් නියාමන න්‍යාය පත්‍රයක කොටසක් බව ඉන් පෙනේ.
  • නව රෙගුලාසි ක්‍රියාත්මක වීමට පෙර පාර්ලිමේන්තු අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ.
  • මෙම පියවර, ප්‍රවාහන ආරක්ෂාව සහ අනුකූලතාව කෙරෙහි ප්‍රතිනවීකරණය වූ රජයේ අවධානය සංඥා කරයි.

පාර්ලිමේන්තු විවාදය සඳහා වන කාල සීමාව සහ නව නියෝගය යටතේ යෝජිත නිශ්චිත වෙනස්කම් සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු, ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යත්ම ප්‍රකාශයට පත්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

පාකිස්තානය අවසාන මැච් ජයගනී — ශ්‍රී ලංකා කඩා වැටීම දඹුල්ලේ ජය ඔවුන් අතට Sinhala

පාකිස්තානය අවසාන මැච් ජයගනී — ශ්‍රී ලංකා කඩා වැටීම දඹුල්ලේ ජය ඔවුන් අතට

පාකිස්තානයට එරෙහිව සම්පූර්ණ ශ්වේත ජය (Whitewash) ළඟා කරගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව දැරූ බලාපොරොත්තු බදාදා දඹුල්ලේදී ස劇ාමාතික ලෙස බිඳ වැටුණි. දිනය අවසානයේ, රන් 19ක්…

04 Aug 2026 Discuss
දරුණු කාලගුණ තත්ත්වයන් හේතුවෙන් මධ්‍යම ශ්‍රී ලංකාවේ හය දෙනෙකු මිය යයි Sinhala

දරුණු කාලගුණ තත්ත්වයන් හේතුවෙන් මධ්‍යම ශ්‍රී ලංකාවේ හය දෙනෙකු මිය යයි

මධ්‍යම පළාත පුරා භයානක තත්ත්වයන් මධ්‍යේ මරණ වාර්තා වෙයි මධ්‍යම ශ්‍රී ලංකාවට 덮친 දරුණු අහිතකර කාලගුණ තත්ත්වයන් හේතුවෙන් අඩුතරමින් හය දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති…

04 Aug 2026 Discuss
විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමට 22වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් හඳුන්වාදීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වේ Sinhala

විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමට 22වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් හඳුන්වාදීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධිකරණවල සේවය කරන විනිසුරුවරුන්ගේ අනිවාර්ය විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීම අරමුණු කරගත් ව්‍යවස්ථාවේ 22වන සංශෝධනය අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීමට…

04 Aug 2026 Discuss