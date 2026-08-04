මෝටර් රථ පරීක්ෂණ පිළිබඳ නව රෙගුලාසි සලකා බැලීමට පාර්ලිමේන්තුව සූදානම්
රටේ මාර්ගවල ධාවනය වන වාහන පිළිබඳ අධීක්ෂණය තීව්ර කිරීමේ රජයේ ප්රයත්නයන් යටතේ, මෝටර් රථ පරීක්ෂණ සම්බන්ධ නව රෙගුලාසි කට්ටලයක් අනුමැතිය සඳහා ශ්රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු සූදානම් වෙමින් පවතී.
දිවයිනේ වාහනවල මාර්ග සුදුසුතාව තක්සේරු කිරීම පාලනය කරන පවතින රාමුව ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින් මෝටර් රථ (පරීක්ෂණ) නියෝගය අංක 03, 2026 හඳුන්වා දෙනු ලැබ ඇත.
මාර්ග ආරක්ෂණ ප්රමිතීන් ශක්තිමත් කිරීම
යෝජිත නියෝගය ශ්රී ලංකාවේ මාර්ග ආරක්ෂණ ප්රමිතීන් ඉහළ නැංවීමේ රජයේ ප්රයත්නයේ සැලකිය යුතු පියවරක් නියෝජනය කරයි. ක්ෂය වූ වාහනවල තත්ත්වය පිළිබඳ ගැටලු දිගු කලක් තිස්සේ ආරක්ෂක පෙනී සිටින්නන් සහ ප්රවාහන නිලධාරීන් විසින් මතු කරනු ලැබ ඇත.
නියෝගය ඉදිරිපත් කළ පසු, විධිමත් අනුමැතිය සඳහා ඉදිරියට යාමට පෙර, ඊට ඇතුළත් විධිවිධාන පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුව සාකච්ඡා කරනු ඇත. මෙම නීති සම්පාදනය මගින් වාහන පරීක්ෂණ සඳහා වඩාත් දැඩි ප්රමිතීන් හඳුන්වා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, එහි නිශ්චිත විධිවිධාන සම්බන්ධ සම්පූර්ණ තොරතුරු පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අතරතුර අනාවරණය කෙරෙනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වේ.
ප්රතිසංස්කරණ සඳහා වැඩෙන අවශ්යතාවය
ශ්රී ලංකාවේ මාර්ග, නිසි නඩත්තුවකින් තොර වාහන සම්බන්ධ අනතුරු අඛණ්ඩව බලධාරීන්ට ගැටලුකාරී ව පවතින බැවින්, වාහන ආරක්ෂාව ආශ්රිත නිරන්තර අභියෝගවලට මුහුණ දෙමින් සිටී. මෙම ගැටලු විසඳීමට අත්යවශ්ය පියවරක් ලෙස පරීක්ෂණ ක්රමය යාවත්කාලීන කිරීම බහුලව සැලකේ.
- නියෝගය 2026 අංක 03 ලෙස අංකිත කර ඇති අතර, එය වසර සඳහා පුළුල් නියාමන න්යාය පත්රයක කොටසක් බව ඉන් පෙනේ.
- නව රෙගුලාසි ක්රියාත්මක වීමට පෙර පාර්ලිමේන්තු අනුමැතිය අවශ්ය වේ.
- මෙම පියවර, ප්රවාහන ආරක්ෂාව සහ අනුකූලතාව කෙරෙහි ප්රතිනවීකරණය වූ රජයේ අවධානය සංඥා කරයි.
පාර්ලිමේන්තු විවාදය සඳහා වන කාල සීමාව සහ නව නියෝගය යටතේ යෝජිත නිශ්චිත වෙනස්කම් සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු, ක්රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යත්ම ප්රකාශයට පත්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.