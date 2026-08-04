Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පාකිස්තානය අවසාන මැච් ජයගනී — ශ්‍රී ලංකා කඩා වැටීම දඹුල්ලේ ජය ඔවුන් අතට

04 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පාකිස්තානය අවසාන මැච් ජයගනී — ශ්‍රී ලංකා කඩා වැටීම දඹුල්ලේ ජය ඔවුන් අතට

පාකිස්තානයට එරෙහිව සම්පූර්ණ ශ්වේත ජය (Whitewash) ළඟා කරගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව දැරූ බලාපොරොත්තු බදාදා දඹුල්ලේදී ස劇ාමාතික ලෙස බිඳ වැටුණි. දිනය අවසානයේ, රන් 19ක් පමණක් වියදම් කරමින් ලබාගත් පිතිකරුවන් පස් දෙනෙකු ගිල ගත් ව්‍යසනකාරී ඉනිමක ප‍්‍රතිඵලයක් ලෙස, නිවෙස් කාර්ය සාධනය සම්පූර්ණයෙන් ගිලා බැස, සංචාරක කණ්ඩායමට අවසාන මැච්හිදී සාන්ත්වන ජය හිමිවිය.

කඩා වැටීම මැච් තීරණය කරයි

ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳව සුවිශේෂ ස්ථාවරයක් ඇති යයි පෙනී ගිය ස්ථානය අසාමාන්‍ය ආකාරයට විනාශ වූ අතර, පාකිස්තාන පිතිකරු ඉනිම කඩා දැමීමේ ප‍්‍රතිඵලයක් ලෙස ස්වාමි කණ්ඩායම බිඳ වැටුණි. රන් 19ක් ගෙවා ලබාගත් ව්‍යසනකාරී විකට් 5ක් ශ්‍රී ලංකාවට ජය ලැබිය නොහැකි ප‍්‍රතිරෝධයක් ලෙස ඔප්පු වූ අතර, ස්වකීය ගෙදර තලයේදී සම්පූර්ණ ශ්වේත ජය ළඟා කරගැනීමේ සිහිනය බිඳ වැටුණි.

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ, විශේෂයෙන් කෙටි ආකෘතිවල, ඒකල ව්‍යසනකාරී ඉනිමක් මැච් රූපය සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් කළ හැකි ආකාරය මෙම නාටකාකාර වාසනාව මාරුවීමෙන් පැහැදිලි විය.

පාකිස්තානය ශ්වේත ජය වළකයි

දඹුල්ල අවසාන මැච්ය දක්වා දුෂ්කර කාල සරණකට මුහුණ දී සිටි පාකිස්තානය, සම්පූර්ණ ශ්වේත ජය වළකාලීමෙන් සැලකිය යුතු සෑහීමක් ලැබීමට හිමිකම් ඇත. පීඩාව ශීර්ෂස්ථ මට්ටමේ තිබූ විටදී ආපසු ලකුණු ලැබීමේ කැමැත්ත හා ශක්‍යතාව සංචාරකයින් විසින් ප‍්‍රදර්ශනය කළ අතර, ඔවුන්ගේ සහායයෝ වෙත අළුත් ශුභාශාවාදයක් ලබා දෙන ප‍්‍රසිද්ධ ක‍්‍රීඩාවක් ඉදිරිපත් කළහ.

සමස්ත ශ්‍රේණිය අහිමි වූවත්, අවසාන මැච්හිදී සංවිධානගතව නැවත ගොඩ නැඟී ජය ලැබිය හැකි ක‍්‍රීඩාවක් ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව, ඉදිරි ජාත්‍යන්තර වගකීම් සම්බන්ධයෙන් පාකිස්තානයට වැදගත් විශ්වාසයක් ලෙස ක‍්‍රියා කරනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවට අහිමි වූ අවස්ථාව

ස්වාමි කණ්ඩායමට, විශේෂයෙන් ඔවුන් ඉදිරිපිට තිබූ අවස්ථාව සලකා බලන විට, මෙම පරාජය සිත් රිදවන සුළු එකක් වනු ඇත. ශ්‍රී ලංකාව ශ්‍රේණියේ විශාල කොටස් ආධිපත්‍ය කරගෙන සිටි අතර, ස්වකීය ගෙදර ප‍්‍රේක්ෂකයන් ඉදිරිපිට අමතක නොවන ශ්වේත ජයක් ළඟා කරගැනීමට ශක්තිමත් ස්ථාවරයක සිටියහ. කෙසේ වෙතත්, මධ්‍ය පිළිවෙල කඩා වැටීම, කණ්ඩායම් කළමනාකාරිත්වය හදිසි ලෙස විසඳා ගත යුතු හුරු හැඟීමක් ඇති දුර්වලතා නිරාවරණය කළේය.

අවසාන ප‍්‍රතිඵලය ගැන කලකිරීම ඇතත්, දඹුල්ල ගැටුමට පෙරදීම ශ්‍රේණිය ජය දිනා ගැනීමෙන්, ශ්‍රී ලංකාවට ඔවුන්ගේ සමස්ත ශ්‍රේණිය ක‍්‍රීඩාවෙන් ධනාත්මක කරුණු ලබාගත හැක. දැන් අවධානය, ශ්‍රේණිය අවසාන ගැටුමේදී ඔවුන්ට මහා පාඩුවක් ගෙන දුන් පිත්තකාරිත්ව දුර්වලතා හඳුනාගෙන ගලවා ගැනීම දෙසට යොමු වේ.

ඓතිහාසික ශ්වේත ජය බලාපොරොත්තුවෙන් රොක්ව සිටි ක්‍රිකට් රසිකයින්, මෑත කාලයේ ශ්‍රී ලාංකික තලයේ දුටු වඩාත් විස්මයජනක කඩා වැටීමකින් පසුව, "සිදු වෙන්නට ඉඩ තිබූ දේ" ගැන සිතා බැලීමට ඉතිරි වූහ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දරුණු කාලගුණ තත්ත්වයන් හේතුවෙන් මධ්‍යම ශ්‍රී ලංකාවේ හය දෙනෙකු මිය යයි Sinhala

දරුණු කාලගුණ තත්ත්වයන් හේතුවෙන් මධ්‍යම ශ්‍රී ලංකාවේ හය දෙනෙකු මිය යයි

මධ්‍යම පළාත පුරා භයානක තත්ත්වයන් මධ්‍යේ මරණ වාර්තා වෙයි මධ්‍යම ශ්‍රී ලංකාවට 덮친 දරුණු අහිතකර කාලගුණ තත්ත්වයන් හේතුවෙන් අඩුතරමින් හය දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති…

04 Aug 2026 Discuss
විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමට 22වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් හඳුන්වාදීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වේ Sinhala

විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමට 22වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් හඳුන්වාදීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධිකරණවල සේවය කරන විනිසුරුවරුන්ගේ අනිවාර්ය විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීම අරමුණු කරගත් ව්‍යවස්ථාවේ 22වන සංශෝධනය අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීමට…

04 Aug 2026 Discuss
ගෘහ රඳවාතැබීම සිරගෙය් විකල්පයක් ලෙස හඳුන්වා දීමට ශ්‍රී ලංකා කැබිනට් මණ්ඩලය නීති සම්පාදනය වේගවත් කිරීමට අනුමැතිය ලබා දේ Sinhala

ගෘහ රඳවාතැබීම සිරගෙය් විකල්පයක් ලෙස හඳුන්වා දීමට ශ්‍රී ලංකා කැබිනට් මණ්ඩලය නීති සම්පාදනය වේගවත් කිරීමට අනුමැතිය ලබා දේ

සාම්ප්‍රදායික සිරදඬුවමට විධිමත් විකල්පයක් ලෙස ගෘහ රඳවාතැබීම හඳුන්වා දෙන නව නීති සම්පාදනය වේගවත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දී ඇති අතර, මෙය…

04 Aug 2026 Discuss