Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමට 22වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් හඳුන්වාදීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වේ

04 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමට 22වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් හඳුන්වාදීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධිකරණවල සේවය කරන විනිසුරුවරුන්ගේ අනිවාර්ය විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීම අරමුණු කරගත් ව්‍යවස්ථාවේ 22වන සංශෝධනය අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වෙමින් සිටී.

යෝජිත සංශෝධනය ගැසට් කිරීමෙන් අනතුරුව, ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධන සඳහා අනුගමනය කරනු ලබන සම්මත නීති立法 절차වට අනුකූලව, එය විධිමත් ලෙස විවාදය හා අනුමැතිය සඳහා පාර්ලිමේන්තුව හමුවේ ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇත.

සංශෝධනය මඟින් විසඳීමට අපේක්ෂිත කරුණු

විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමේ යෝජනාව, පළපුරුදු අධිකරණ නිලධාරීන් දීර්ඝ කාලයක් රඳවා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් ලෙස නීතිමය හා දේශපාලන කොට්ඨාශ තුළ කල්බැස් කලක සිට සාකච්ඡාවට භාජනය වෙමින් පවතී. මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ක්‍රමයේ ධාරිතාව හා අඛණ්ඩතාව ශක්තිමත් කිරීමට හේතු විය හැකි බව ද අදහස් කෙරේ.

විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීම, නඩු විභාග විශ්‍රාමය හා ජ්‍යෙෂ්ඨ අධිකරණ විශේෂඥතාව නැතිවීම ඇතුළු අධිකරණ ක්‍රමය තුළ පවතින අභියෝගයන්ට ප්‍රායෝගික විසඳුමක් ලෙස සංශෝධනය සඳහා පෙනී සිටින පාර්ශ්වයන් විසින් සලකනු ලැබේ.

ඉදිරි නීති立法 절차

යෝජිත පනත් කෙටුම්පත් ගැසට් කිරීමෙන් පසු, රජය විසින් ඒවා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබ, යෝජිත ව්‍යවස්ථා සංශෝධන සූක්ෂ්මව පරීක්ෂා කිරීමට, විවාද කිරීමට හා ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට මන්ත්‍රීවරුන්ට අවස්ථාව හිමිවනු ඇත.

  • පනත් කෙටුම්පත් මුලින්ම නිල ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රකාශයට පත් කෙරෙනු ඇත
  • අනතුරුව විධිමත් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුව වෙත කෙටුම්පත් යොමු කෙරෙනු ඇත
  • නීති立法 절차කරුවන් යෝජිත සංශෝධන සම්බන්ධයෙන් විවාද කර ඡන්දය ප්‍රකාශ කරනු ඇත

ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධන සම්මත වීමට සාමාන්‍යයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකක බහුතරයක් අවශ්‍ය වන බැවින්, යෝජිත නීති制定の ප්‍රතිඵලය තීරණය කිරීමේදී පක්ෂ හරහා ලබන සහයෝගය තීරණාත්මක සාධකයක් වනු ඇත.

යෝජනා කරනු ලබන නිශ්චිත විශ්‍රාම වයස හා පාර්ලිමේන්තු විවාදය සඳහා නියමිත කාල සීමාව පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, ගැසට් නිවේදනය විධිමත් ලෙස නිකුත් කිරීමෙන් පසු මහජනතාව දැනුවත් කිරීමට නියමිතය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

පාකිස්තානය අවසාන මැච් ජයගනී — ශ්‍රී ලංකා කඩා වැටීම දඹුල්ලේ ජය ඔවුන් අතට Sinhala

පාකිස්තානය අවසාන මැච් ජයගනී — ශ්‍රී ලංකා කඩා වැටීම දඹුල්ලේ ජය ඔවුන් අතට

පාකිස්තානයට එරෙහිව සම්පූර්ණ ශ්වේත ජය (Whitewash) ළඟා කරගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව දැරූ බලාපොරොත්තු බදාදා දඹුල්ලේදී ස劇ාමාතික ලෙස බිඳ වැටුණි. දිනය අවසානයේ, රන් 19ක්…

04 Aug 2026 Discuss
දරුණු කාලගුණ තත්ත්වයන් හේතුවෙන් මධ්‍යම ශ්‍රී ලංකාවේ හය දෙනෙකු මිය යයි Sinhala

දරුණු කාලගුණ තත්ත්වයන් හේතුවෙන් මධ්‍යම ශ්‍රී ලංකාවේ හය දෙනෙකු මිය යයි

මධ්‍යම පළාත පුරා භයානක තත්ත්වයන් මධ්‍යේ මරණ වාර්තා වෙයි මධ්‍යම ශ්‍රී ලංකාවට 덮친 දරුණු අහිතකර කාලගුණ තත්ත්වයන් හේතුවෙන් අඩුතරමින් හය දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති…

04 Aug 2026 Discuss
ගෘහ රඳවාතැබීම සිරගෙය් විකල්පයක් ලෙස හඳුන්වා දීමට ශ්‍රී ලංකා කැබිනට් මණ්ඩලය නීති සම්පාදනය වේගවත් කිරීමට අනුමැතිය ලබා දේ Sinhala

ගෘහ රඳවාතැබීම සිරගෙය් විකල්පයක් ලෙස හඳුන්වා දීමට ශ්‍රී ලංකා කැබිනට් මණ්ඩලය නීති සම්පාදනය වේගවත් කිරීමට අනුමැතිය ලබා දේ

සාම්ප්‍රදායික සිරදඬුවමට විධිමත් විකල්පයක් ලෙස ගෘහ රඳවාතැබීම හඳුන්වා දෙන නව නීති සම්පාදනය වේගවත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දී ඇති අතර, මෙය…

04 Aug 2026 Discuss