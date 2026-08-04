විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්රාම වයස ඉහළ නැංවීමට 22වන ව්යවස්ථා සංශෝධනයක් හඳුන්වාදීමට ශ්රී ලංකාව සූදානම් වේ
ශ්රී ලංකාවේ උසස් අධිකරණවල සේවය කරන විනිසුරුවරුන්ගේ අනිවාර්ය විශ්රාම වයස ඉහළ නැංවීම අරමුණු කරගත් ව්යවස්ථාවේ 22වන සංශෝධනය අති විශේෂ ගැසට් පත්රයේ පළ කිරීමට ශ්රී ලංකාව සූදානම් වෙමින් සිටී.
යෝජිත සංශෝධනය ගැසට් කිරීමෙන් අනතුරුව, ශ්රී ලංකාවේ ව්යවස්ථා සංශෝධන සඳහා අනුගමනය කරනු ලබන සම්මත නීති立法 절차වට අනුකූලව, එය විධිමත් ලෙස විවාදය හා අනුමැතිය සඳහා පාර්ලිමේන්තුව හමුවේ ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇත.
සංශෝධනය මඟින් විසඳීමට අපේක්ෂිත කරුණු
විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්රාම වයස ඉහළ නැංවීමේ යෝජනාව, පළපුරුදු අධිකරණ නිලධාරීන් දීර්ඝ කාලයක් රඳවා ගැනීමේ ක්රමවේදයක් ලෙස නීතිමය හා දේශපාලන කොට්ඨාශ තුළ කල්බැස් කලක සිට සාකච්ඡාවට භාජනය වෙමින් පවතී. මෙය ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ක්රමයේ ධාරිතාව හා අඛණ්ඩතාව ශක්තිමත් කිරීමට හේතු විය හැකි බව ද අදහස් කෙරේ.
විශ්රාම වයස ඉහළ නැංවීම, නඩු විභාග විශ්රාමය හා ජ්යෙෂ්ඨ අධිකරණ විශේෂඥතාව නැතිවීම ඇතුළු අධිකරණ ක්රමය තුළ පවතින අභියෝගයන්ට ප්රායෝගික විසඳුමක් ලෙස සංශෝධනය සඳහා පෙනී සිටින පාර්ශ්වයන් විසින් සලකනු ලැබේ.
ඉදිරි නීති立法 절차
යෝජිත පනත් කෙටුම්පත් ගැසට් කිරීමෙන් පසු, රජය විසින් ඒවා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබ, යෝජිත ව්යවස්ථා සංශෝධන සූක්ෂ්මව පරීක්ෂා කිරීමට, විවාද කිරීමට හා ඡන්දය ප්රකාශ කිරීමට මන්ත්රීවරුන්ට අවස්ථාව හිමිවනු ඇත.
- පනත් කෙටුම්පත් මුලින්ම නිල ගැසට් පත්රයේ ප්රකාශයට පත් කෙරෙනු ඇත
- අනතුරුව විධිමත් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුව වෙත කෙටුම්පත් යොමු කෙරෙනු ඇත
- නීති立法 절차කරුවන් යෝජිත සංශෝධන සම්බන්ධයෙන් විවාද කර ඡන්දය ප්රකාශ කරනු ඇත
ශ්රී ලංකාවේ ව්යවස්ථා සංශෝධන සම්මත වීමට සාමාන්යයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකක බහුතරයක් අවශ්ය වන බැවින්, යෝජිත නීති制定の ප්රතිඵලය තීරණය කිරීමේදී පක්ෂ හරහා ලබන සහයෝගය තීරණාත්මක සාධකයක් වනු ඇත.
යෝජනා කරනු ලබන නිශ්චිත විශ්රාම වයස හා පාර්ලිමේන්තු විවාදය සඳහා නියමිත කාල සීමාව පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, ගැසට් නිවේදනය විධිමත් ලෙස නිකුත් කිරීමෙන් පසු මහජනතාව දැනුවත් කිරීමට නියමිතය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.