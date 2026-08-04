ගෘහ රඳවාතැබීම සිරගෙය් විකල්පයක් ලෙස හඳුන්වා දීමට ශ්රී ලංකා කැබිනට් මණ්ඩලය නීති සම්පාදනය වේගවත් කිරීමට අනුමැතිය ලබා දේ
සාම්ප්රදායික සිරදඬුවමට විධිමත් විකල්පයක් ලෙස ගෘහ රඳවාතැබීම හඳුන්වා දෙන නව නීති සම්පාදනය වේගවත් කිරීමට ශ්රී ලංකා කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දී ඇති අතර, මෙය රටේ අපරාධ යුක්ති ක්රමය තුළ සැලකිය යුතු විභව වෙනසක් සනිටුහන් කරයි.
අපරාධ යුක්තිය සඳහා නව දිශාවක්
මෙම පියවර, දඬුවම් නියම කිරීම සහ සිරගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකාවේ ප්රවේශය නවීකරණය කිරීමට රජය අදිටන් කරගෙන සිටින බවත්, ලොව පුරා රාජ්ය ගණනාවක් විසින් සිදු කරනු ලැබූ ප්රතිසංස්කරණවලට අනුකූලව ශ්රී ලංකාව ද ක්රියා කරන බවත් පෙන්නුම් කරයි. ගෘහ රඳවාතැබීම, සාමාන්යයෙන් නිවස් අත්අඩංගුව ලෙස හැඳින්වෙන අතර, නිශ්චිත වරදවල් සිදු කළ බවට වරදකරු වූ පුද්ගලයන්ට දිවුරුම් ගෙදර රඳවාගෙන දඬුවම් නියම කිරීමේ ප්රමිතිය ඉදිරිපත් කරයි; එනම් ඔවුන් නිවැරදි කිරීමේ පහසුකමකට යොමු කිරීම වෙනුවට ඔවුන්ගේ සිය ම නිවාස තුළ රඳවා තැබේ.
මෙම වෙනස ඇයි?
එවැනි ප්රතිසංස්කරණ සඳහා පෙනී සිටිනු ලබන ප්රවර්ධකයන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ තර්ක කර ඇත්තේ, ගෘහ රඳවාතැබීම අඩු අවදානම් සහිත වරදකරුවන් සඳහා වඩාත් මානවීය හා ලාභදායී විකල්පයක් ලෙස ක්රියා කළ හැකි බවයි. එය දැනටමත් පීඩාකාරී ලෙස දැනෙන සිර ක්රමය මත පැවතෙන බරද්ද අඩු කරන අතරම, ඔවුන්ට පවුල් ඇසුරද පවත්වාගෙන යාමටත්, සමහර අවස්ථාවල රැකියාව ද දිගටම කරගෙන යාමටත් ඉඩ සලසයි.
- ශ්රී ලංකාවේ සිර පහසුකම්වල ඉක්මවා පිරී ඇති තත්ත්වය අඩු කරයි
- රාජ්යයට සිරගත කිරීමේ වියදම් අඩු කරයි
- සුදුසුකම් ලත් වරදකරුවන්ට ඔවුන්ගේ පවුල් හා ප්රජාවන් සමඟ සම්බන්ධව සිටීමට ඉඩ ලබා දෙයි
- සුදුසුකම් ලත් පුද්ගලයන් අතර නැවත වරද සිදු කිරීමේ අනුපාතය අඩු කිරීමට දායක විය හැකිය
කැබිනට් මණ්ඩලය ක්රියාවලිය වේගවත් කිරීමට පියවර ගනී
නීති සම්පාදන ක්රියාවලිය වේගවත් කිරීමට නිශ්චිතවම යෝජනාවකට අනුමැතිය ලබා දීමෙන්, කැබිනට් මණ්ඩලය මෙම නීති සම්පාදනය ව්යවස්ථාදායකය වෙත ගෙන ඒම ගැන හදිසි හැඟීමක් ඇති බව අවධාරණය කර ඇත. එවැනි ව්යවස්ථාපිතයක් වේගයෙන් ඉදිරියට ගෙන යාම, රජය තම ධූර කාලයේ මෙම අදියරේ දී අපරාධ යුක්ති ප්රතිසංස්කරණය ඉතා ප්රමුඛ ප්රාධාන්යයක් ලෙස සලකන බව සනිටුහන් කරයි.
මෙම නීති සම්පාදනය වේගවත් කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය ගත් තීරණය, ශ්රී ලංකාවේ යුක්ති ක්රමය ප්රායෝගිකව හා ප්රගතිශීලීව ප්රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා වූ පුළුල් කැපවීමක් පිළිබිඹු කරයි.
ඉදිරියේ සිදු වන්නේ කුමක්ද?
කැබිනට් අනුමැතියෙන් පසු, අදාළ අමාත්යාංශ හා නීතිය කෙටුම්පත් කරන නිලධාරීන් ව්යවස්ථාදායක සමීක්ෂණය සඳහා ව්යවස්ථාපිතය සකස් කිරීමට ඉක්මනින් ක්රියා කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. එය ඉදිරිපත් කළ පසු, ගෘහ රඳවාතැබීමට සුදුසුකම් ලැබිය යුත්තේ කුමන ශ්රේණියේ වරදකරුවන් ද, සහ අනුකූලතාව සහතික කිරීම සඳහා ඉලෙක්ට්රොනික ටැගින් වැනි කුමන අධීක්ෂණ යාන්ත්රණ ස්ථාපිත කෙරේ ද යන ව්යවස්ථාපිතයේ විෂය පථය පිළිබඳව මන්ත්රීවරුන්ට විවාද කිරීමේ අවස්ථාව ලැබෙනු ඇත.
යෝජිත නීතිය ඉදිරියට ප්රගමනය වන විට සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් හා නීතිඥ වෘත්තිකයන් ඒ සම්බන්ධව අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමට ඉඩ ඇති අතර, වගවීම, සමානාත්මතාව හා ක්රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධ ප්රශ්න ප්රසිද්ධ සාකච්ඡාවේ ප්රමුඛ ස්ථානයක් ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
දැනට, කැබිනට් මණ්ඩලයේ සනාථ කිරීම, මෑත වසරවල ශ්රී ලංකාවේ දඬුවම් රාමුවට සිදු කළ හැකි වඩාත් ප්රතිඵල සහිත ප්රතිසංස්කරණවලින් එකක් වෙත ළඟා වීම සඳහා ගත් පළම
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.