Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දරුණු කාලගුණ තත්ත්වයන් හේතුවෙන් මධ්‍යම ශ්‍රී ලංකාවේ හය දෙනෙකු මිය යයි

04 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දරුණු කාලගුණ තත්ත්වයන් හේතුවෙන් මධ්‍යම ශ්‍රී ලංකාවේ හය දෙනෙකු මිය යයි

මධ්‍යම පළාත පුරා භයානක තත්ත්වයන් මධ්‍යේ මරණ වාර්තා වෙයි

මධ්‍යම ශ්‍රී ලංකාවට 덮친 දරුණු අහිතකර කාලගුණ තත්ත්වයන් හේතුවෙන් අඩුතරමින් හය දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත. මෙම මාරාන්තික තත්ත්වයන් හේතුවෙන් ආපදා ප්‍රතිචාර කණ්ඩායම් සහ ආධිපත්‍ය ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන් අතර පුළුල් සංත්‍රාසයක් ඇති වී තිබේ.

ස්වභාව ධර්මයේ ඝාතක ශක්තිය ජනතාව අත්විඳියි

කඳුකර භූමිය සහ තේ වගා භූ දර්ශනය සඳහා ප්‍රසිද්ධ දූපතේ මධ්‍යම කලාපය, මෙම දරුණු කාලගුණ සිදුවීමට ඉතා අවදානම් ලෙස නිරාවරණය විය. එවන් භූ විෂමතාවයක් බොහෝ විට තද වර්ෂාපතනය, ප්‍රබල සුළං සහ නායයෑම්වල විනාශකාරී ශක්‍යතාව තීව්‍ර කරන අතර, අත්‍යන්ත කාලගුණ තත්ත්වයන් ඇති වූ විටෙක දේශීය ජනතාව ඉහළ අවදානමකට ලක් කරයි.

හානිවල සම්පූර්ණ විස්තරය තක්සේරු කිරීමට සහ පීඩිතයන්ට සහාය ලබා දීමට ආපදා කළමනාකරණ නිලධාරීන් සංවිධානගත කර ඇත. අනතුරු සිදු වූ බව තහවුරු වූ වහාම මළවුන් ලේඛනගත කිරීමත් සමග ගලවා ගැනීමේ හා සහන මෙහෙයුම් ආරම්භ කරනු ලැබ ඇති අතර, නායයෑම් හෝ ගංවතුරෙන් හුදෙකලා වී ඇති ජනතාව වෙත ළඟා වීමට කණ්ඩායම් කටයුතු කරමින් සිටී.

දූපත් රටට නැවත නැවත ආ තර්ජනයක්

විශේෂයෙන් මෝසම් කාලපරිච්ඡේදයන්හිදී මධ්‍යම කඳුකර ප්‍රදේශ පුරා සිදු වන දරුණු නායයෑම් සහ හදිසි ගංවතුර සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට කාලගුණ ආශ්‍රිත ආපදා අලුත් දෙයක් නොවේ. මෑත සිදුවීම, කඳු බෑවුම්වල සහ පහත්බිම් ප්‍රදේශවල සමානව ජීවත් වන ජනතාව මුහුණ දෙන නිරන්තර අවදානම පිළිබඳ කණගාටුදායක සිහිකැඳවීමක් ලෙස සැලකේ.

ඉහළ අවදානම් කලාපවල පදිංචිකරුවන් අවධානයෙන් සිටින ලෙස, ඉක්මන් අනතුරු ඇඟවීම් නිවේදනවලට귀 යොමු කරන ලෙස, සහ දේශීය නිලධාරීන් විසින් නිකුත් කරනු ලබන ඕනෑම විස්ථාපන නියෝගවලට අනුකූල වන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලීම් කර ඇත. තත්ත්වය යහපත් වන තෙක් සහ මාර්ග ආරක්ෂිත බව තහවුරු වන තෙක් පීඩිත දිස්ත්‍රික්ක හරහා අනවශ්‍ය ගමන්බිමන් වළකින ලෙස ද මහජනතාවට උපදෙස් දී ඇත.

හානිවල තක්සේරුව ඉදිරියට යත්ම සහ කාලගුණ සිදුවීමේ සම්පූර්ණ මානව හා භෞතික පාඩුව මතු වන විට ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයෙන් වැඩිදුර යාවත්කාලීන තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමට 22වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් හඳුන්වාදීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වේ Sinhala

විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමට 22වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් හඳුන්වාදීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධිකරණවල සේවය කරන විනිසුරුවරුන්ගේ අනිවාර්ය විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීම අරමුණු කරගත් ව්‍යවස්ථාවේ 22වන සංශෝධනය අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීමට…

04 Aug 2026 Discuss
ගෘහ රඳවාතැබීම සිරගෙය් විකල්පයක් ලෙස හඳුන්වා දීමට ශ්‍රී ලංකා කැබිනට් මණ්ඩලය නීති සම්පාදනය වේගවත් කිරීමට අනුමැතිය ලබා දේ Sinhala

ගෘහ රඳවාතැබීම සිරගෙය් විකල්පයක් ලෙස හඳුන්වා දීමට ශ්‍රී ලංකා කැබිනට් මණ්ඩලය නීති සම්පාදනය වේගවත් කිරීමට අනුමැතිය ලබා දේ

සාම්ප්‍රදායික සිරදඬුවමට විධිමත් විකල්පයක් ලෙස ගෘහ රඳවාතැබීම හඳුන්වා දෙන නව නීති සම්පාදනය වේගවත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දී ඇති අතර, මෙය…

04 Aug 2026 Discuss
යුක්ති අමාත්‍යවරයා අනතුරු අඟවයි — ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වය සංවිධානාත්මක කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියාවක ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරයි Sinhala

යුක්ති අමාත්‍යවරයා අනතුරු අඟවයි — ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වය සංවිධානාත්මක කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියාවක ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරයි

බන්ධනාගාර අසහනයේ සම්බන්ධීකරණය පිළිබඳව අමාත්‍යවරයා බරපතල අනතුරු ඇඟවීමක් කරයි ශ්‍රී ලංකාවේ යුක්ති අමාත්‍යවරයා රටේ එක් බන්ධනාගාරයක් තුළ ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින්…

04 Aug 2026 Discuss